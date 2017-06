Team of the Year - Mittfältare IV: "Nytt kontrakt prio ett"

Idag kompletterar vi mittfältet i SvenskaFans Team of the Year med en sydamerikan som hade sin bästa säsong hittills i Premier League.

"I'm very happy because I think he has had a very strong season. His goal scoring record is good and his assists are good. A combination shows real quality of the player. He played for a while as centre forward and he has short back lift, good first touch and the focus needed to score. He plays with an aggressive attitude"hyllarpå Arsenal redaktionen sitter vid tangenbordet och svarar på våra frågor om Arsenalsoch hans magnifika säsong:- Alexis ersatte en EM-finalspelande Giroud längst fram och kom till mer och bättre avslutslägen. När offensiven gick i baklås tog Alexis ansvar och grävde fram mål ur ingenting. Alexis otroliga kapacitet och vilja att spela kombinerat med ett gnällhuvud som kanske bara Wenger kan matcha så verkar han ha tjatat sig till speltid även om han legat i den berömda "red-zonen". Det märktes inte minst när december infann sig och förlusterna började rada upp sig tillsammans med frustrationen. Trots rentav dåliga matcher har chilenaren producerat poäng.En vanlig syn den här säsongen.- Lite elak är du nog men med tanke på hur det har sett ut den här säsongen så finns det fog för både det ena och det andra. Att Alexis är bäst i Arsenal är inget konstigt, särskilt då Özil joggat runt och varit rädd om benen, men det som verkligen skiljt honom från resten av laget är att han har en ryggrad. Wenger har helt misslyckats med att sätta någon sorts press på resten av spelarna som svarat med loja insatser vilket har gjort att Alexis sett ut som en Duracellkanin och de andra som punkterade badbollar.- Enligt en beINsportsintervju med Wenger så säljer Arsenal inte honom (eller Özil för den delen) i sommar. Och frågan blir då om klubben verkligen kan stå emot Bayern München om de dyker upp med en Mbappeemiljard. Jag hoppas verkligen på en kontraktsförlängning som leder till en storsatsning i sommar och ett ligaguld 2018. Arsenal behöver verkligen Alexis, inte minst för hans inställning, och om han skäller ut valfri överbetald maskande medspelare så är det ett stort plus.Wenger skrev på ett nytt kontrakt förra veckan som håller honom kvar i klubben i två år till.- Han verkar ha hittat en ny formering som passar det virriga mittförsvaret mycket bättre. Tre centrala mittbackar gör att det åtminstone finns en kvar när de andra två är ute på brytningsturné. Styr Wenger upp försvaret gäller det för honom att kunna rotera spelare i mindre intressanta cuper, som Europa League och Ligacupen, och spara inte minst Alexis till när det drar ihop sig runt jul och i januari. Klubben borde stå inför en stor omvälvning på styrelsenivå och personalmässigt bakom kulisserna där Wenger måste förbereda sitt eget avslut. Jag har svårt att se de fans som flyger över Emirates med luftreklam komma tillbaka förrän Wenger tackat för sig, oavsett om han ror hem en större titel nästa säsong.Jean Michael Seri är ett mer realistiskt mål än Mbappé, menar Mikael Wellerhaus.- Det har börjat bra med Kolasniac från Schalke men en mittback som kan hålla Koscielny och Mustafi i örat så de slutar med sina okoordinerade utflykter upp i banan är vad jag helst ser trilla in. Sen hade Mbappe varit finfint, men ekonomiskt orealistiskt, så en Seri från Nice känns mer grundat. Jag gillar James i Real Madrid mycket och tror att han hade varit ett fint tillskott plus att det kanske övertygat Sanchez och Özil att krita på nytt, vilket egentligen är prio nr 1.