The Editors #21: ”Måste ge Rafa Benitez cred”

En podcast om engelsk fotboll med Fredrik Wiberg och Per Malmqvist Stolt.





Vi inleder med Silly Season och vilka klubbar som bör förstärka. Har Everton för många yttrar i laget och kommer det ske en "Quick Fix" på Goodison Park i januari?



Big Sam Allardyce är tillbaka i engelsk fotboll. Vad tycker vi om den moraliska frågan i att Crystal Palace tar in den tidigare förbundskaptenen? Och hur kommer det gå, överlever The Eagles ett år till i PL?



Nästa Premier League-omgång synas och avsnittet avslutas med fokus på Newcastle United - efter en lyssnares önskemål.



Varmt välkomna till The Editors #21!



Lyssna via länken nedan eller på iTunes.



/Fredrik och Per



