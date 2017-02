The Editors #24: ”Alkoholen bröt ned honom”

En podcast om engelsk fotboll med Fredrik Wiberg och Per Malmqvist Stolt.





Vi snackar om Brian Cloughs tränargärning i Nottingham och Derby. Nyligen fick sonen, Nigel Clough (tränare i Burton Albion), frågan om han ville ta över ansvaret i Nottingham Forest. Men Nigel tackade nej till uppdraget och vi frågar oss om det var rätt beslut?



FA-cupens femte omgång synas och även helgens matcher i Premier League. Vi går igenom värvningarna under Deadline Day och Chelseas framfart.



Välkomna till The Editors #24.



Lyssna via länken nedan eller på iTunes.



/Fredrik och Per



FREDRIK WIBERG

fredrik.wiberg@svenskafans.com

På Twitter: @Fredde21

2017-02-03 14:45:00

