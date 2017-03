The Editors #27: ”Back to basics”

En podcast om engelsk fotboll med Fredrik Wiberg och Per Malmqvist Stolt.

The Editors är tillbaka med ett nytt färskt avsnitt. Den här gången blir det snack om landslaget och det stundande VM-kvalet. Vad säger vi om Gareth Southgates trupp, kommer det nya spelsystemet bli en hit och vad tycker vi om anfallsbesättningen?Per bjuder på en historia från några matcher på gamla Wembley, sedan går vi igenom de engelska klubbarnas insatser i Europaspelet. Varför åkte Man City ut mot Monaco och hur tror vi egentligen Leicesters resa slutar, kan rävarna störa Atlético Madrid?Det och lite annat i The Editors #27.Lyssna via länken nedan eller på iTunes.En podcast om engelsk fotboll med Fredrik Wiberg och Per Malmqvist Stolt.Kan Gareth Southgates nya idéer bli vägvinnande för The Three Lions?SvenskaFans är på plats i London för att bevaka Englands resa mot VM 2018.Jermain Defoe återvänder till landslaget efter skadeproblem på anfallsfronten.?En vecka av engelsk fotboll ger massa intryck, mål och galenskaper. Här kommer anteckningarna från v.11, här kommer veckans…Englandredaktionen plockar ut omgångens bästa spelare från Premier League.Tror du att du kan mycket om Premier League? Då är det dags att bevisa det!Ny panelmedlem, AFC Wimbledon och så uppladdning inför helgens Premier League.En vecka av engelsk fotboll ger massa intryck, mål och galenskaper. Här kommer anteckningarna från v.10, här kommer veckans…Bournemouths försvarare tilldelas ett hårt straff av förbundet.