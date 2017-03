The Editors #28: ”Kastade in plastgrisar”

En podcast om engelsk fotboll med Fredrik Wiberg, Per Malmqvist Stolt och Henrik Persson.





Men det blir också lite om Merseyside-derbyt och vi minns en viss Francis Jeffers.



/Fredrik, Henrik och Per I veckans avsnitt leder Henrik oss igenom läget i League One och Two. Minnen och nutid. Klubbar i kris och klubbar på väg upp. Det osannolika samarbetet mellan sönerna till Gordon Strachan och Sir Alex Ferguson. Och en hel del annat. Dessutom snackas det om en utskälld cupfinal som går av stapeln i helgen.Men det blir också lite om Merseyside-derbyt och vi minns en viss Francis Jeffers./Fredrik, Henrik och Per

2017-03-31 13:30:00

