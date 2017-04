The Editors #29: ”En lysande insats”

En podcast om engelsk fotboll med Fredrik Wiberg och Per Malmqvist Stolt.





Det blir ett långt avsnitt med brett spektra. Landslaget, Fredriks resa till Wembley och hans syn på det engelska landslaget.



Vi analyser den senaste omgången av PL. Vad säger vi om Tottenhams vändning, hur blir framtiden för Manchester United och är Chelsea klara ligamästare?



Dessutom synar vi Blackburn Rovers och andra skumma ägarförhållanden i Englands olika ligasystem.



Lyssna via länken nedan eller på iTunes.



/Fredrik och Per



fredrik.wiberg@svenskafans.com

På Twitter: @Fredde21

