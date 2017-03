Wednesday Weekly: Oviss avslutning för Blackburn

Varje onsdag skriver Fredrik Wiberg om Englands andraliga.

En tung säsong för klassiska Blackburn. Alla goda ting är inte tre.

Ben Marshall (såldes till Wolves) Bortafacitet (tredje sämst i ligan) Brown, Wes (erfarenhet som inte hjälpt)

Arte et labore, "By skill and labour". En slogan som inte stämmt överens med Blackburns säsong så här långt. Klubbmärket må vara ett av Englands bästa - men föreningen mår inte bra och Rovers är på väg ner till League One.Plats 22 i Sky Bet Championship och den tredje sista nedflyttningsplatsen. Avståndet upp till säker mark är bara en poäng, men rent mentalt är det förmodligen mycket längre. Något som säkert både fansen och spelartruppen kan skriva under på.Det var inte längesedan Rovers spelade i Premier League och hade lirare som Tuncay Sanli, Yakubu Aiyegbeni och Morten Gamst Pedersen i truppen. Idag är det svårt att peka ut någon solklar stjärna i laget - där Charlie Mulgrew känns närmast i någon form av kvalitetsindikator. Säger en del om vilken situation Blackburn befinner sig i. Lite annat från när Alan Shearer bombade in mål (34 stycken) och Blackburn vann Premier League säsongen 1994/95. Those were the days my friend.......I november 2010 köptes klubben upp av det indiska bolaget Venky's. Deras första åtgärd var att sparka Big Sam Allardyce och de bestämde sig för att ta in Steve Kean. Ett kontroversiellt val och 18 månader senare hade Blackburn åkt ur Premier League efter elva raka säsonger i Englands finrum. I juni 2011 redovisade Blackburn en förlust på 18,6 miljoner pund före skatt - att jämföra med året innan där förlusten "bara" var på 1,9 miljoner pund. En gigantisk skillnad som påverkat klubben negativt.I september 2011, bara några omgångar in på Blackburns första Championship-säsong, fick skotten Steve Kean foten. Något som fansen önskat sedan en tid tillbaka. Missnöjet mot både Venkys och tränare Kean var utbrett och ekade högt på Ewood Park i form av röster och målade plakat.Blackburn Rovers har blandat och gett under sina fem säsonger i Championship. Säsongen 2013/14 slutade Rovers på en åttonde plats och var två poäng från en kvalplats till Premier League, det närmaste man kommit en uppflyttning. Att klubben under sina fem år i andraligan inte slutat på placeringarna (1-6) får ses som ett misslyckande då en PL-plats borde varit det solklara målet varje år.Nu är League One ytterst nära efter en riktigt svag säsong. Fansens protester mot ägarna fortsätter och snart borde väl Venkys tröttna. Deras tid i Blackburn har raserat klubben och vill det sig illa kan man uppnått två nedflyttningar på bara några år. Ett uselt och skrämmande facit - det är lätt att förstå varför fansen är vansinniga. Verkligheten är att spelartruppen inte når resultat och Blackburns väg tillbaka till toppen är brant.Åtta matcher av säsongen återstår och nu i helgen väntar serietvåan Brighton Albion på bortaplan. Blackburn har vunnit två av 18 bortamatcher denna säsong. Att den tredje ska komma på lördag eftermiddag känns inte speciellt troligt.Det mesta talar för att Rovers tid i Championship är över och kanske vore en nedflyttning en bra möjlighet för Rovers att bygga om. Men formen är trots allt ganska bra, sex matcher utan förlust i ligan talar om att en uppryckning kan vara på väg, om än lite sent. Studerar man statistiken noggrannare har fyra av de sex matcherna slutat oavgjort. Resultat som inte hjälper när kontraktet står på spel.Tre poäng och segrar är och förblir receptet till överlevnad.*** *** ***