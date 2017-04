Wednesday Weekly: Efterlängtat återtåg för Sheffield U

Varje onsdag skriver Fredrik Wiberg om Englands andraliga.

Så var Sheffield United tillbaka. Fem säsonger i League One fick räcka, nu är klubben återigen ett Championship-lag. Anhängarna till stadens andra lag, Sheffield Wednesday, har säkert hånskratat lite åt de rödvitas kräftgång under åren. Men nästa säsong kan man mötas igen. Om nu inte The Owls tar sig upp till Premier League.I helgen som passerade blev det klart att The Blades flyttas upp efter många kamper i Englands tredjeliga. Återtåget har både varit långt och tufft för fansen och klubben. Nu i höst kan supportrarna tåga till Bramall Lane med lättare och mer optimistiska steg.Sheffield U toppar League One med 88 inspelade poäng med hela nio poängs avstånd ner till konkurrenten Bolton Wanderes. Efter två Nigels på sidlinjen, (Clough och Adkins), bytte United till en Wilder (Chris), och han har fått se sitt lag prestera en bra och poänggivande fotboll denna säsong. I dagsläget är Sheffield United både seriens bästa hemma- och bortalag och målskyttet har inte varit några problem. 80 fullträffar på 42 matcher talar för sig självt, United har varit starkast detta år.The Blades comeback har varit övertygande och nu ska det bli spännande att se om man håller även i The Championship. Stadens son och Sheffield United-produkten, Billy Sharp, har varit vass denna säsong och öst in mål för sitt lag. 31-åringen som representerat många klubbar under sin karriär har skjutit in 26 mål och toppar League Ones skytteliga. Lägg till sex assists och betydelsen av Sharp har varit stor.Lite oväntat är försvararen Kieron Freeman näst bäste målskytt i laget med tio mål. Ett imponerande facit för en back. I övrigt innehåller truppen inte många kända namn, åtminstone inte för undertecknad. Men det är roligt att se denna klassiska klubb tillbaka på de högre nivåerna igen. Senast det spelades Premier League-fotboll på Bramall Lane var för tio år sedan under Neil Warnocks styre. Nu kan fansen, staden och alla andra åter drömma om spel i Englands finrum.Men kanske konkurrenten från Hillsborough, Sheffield Wednesday, hinner först. Det skulle nog vara ett hårt slag för alla som håller de rödvita kärast.Som anglofil ser jag gärna ett hett "Steel City-derby" ta plats igen. Då Wednesday ligger på den sista playoffplatsen är detta inte ett omöjligt scenario. Carlos Carvalhals manskap föll på mållinjen ifjol, vill det sig illa blir "Ugglorna" vingklippta igen.Vi konstaterar att det är spännande tider som väntar i staden som börjar på S.*** *** ***