Wednesday Weekly: Yorkshires revansch

Varje onsdag skriver Fredrik Wiberg om Englands andraliga.

Yorkshire. Vad tänker ni på då? Yorkshire pudding eller en Yorkshire Terrier? Fint båda två. Det förstnämnda är rätt gott, borde ni pröva.Ett vackert grevskap tillika Englands största och på den nordöstra kusten breder landskapet ut sig med kust mot Nordsjön. Vikingarna intåg denna gröna och bördiga yta på slutet av 800-talet. York formades och är idag en historisk intressant plats. Däremot har fotbollslaget York City inte speciellt mycket att stoltsera med. The Minstermens pokaler är tämligen lätträknade.Men klubbarna i Yorkshire förtjänar denna säsong ett erkännande. Vi har klassiska Leeds med Pontus Jansson i laget som stormar fram i Championship. Huddersfield Town som under tysken David Wagner krönt stora framgångar i ligan och gick hyfsat lång i FA-cupen.Dessutom Sheffield Wednesday som ligger på den sista playoff-platsen i Englands andraliga. Huddersfield, Leeds och Sheffield Wednesday har alla god chans att gå upp. Och minst en av dessa lär vi se i Premier League nästa säsong.Idag spelar två Yorkshire-klubbar i Englands finrum, Middlesbrough och Hull City. Två nykomlingar som haft en tuff resa och kanske tvingas checka ut i maj. Den enes död är den andres bröd. Det kommer alltid finnas plats för Yorkshire-lag i PL, kanske kommer vi få se en rad klubbar från grevskapet nästa säsong?Undertecknad har rest alldeles för lite i Yorkshire och har bara hunnit besöka Huddersfield. En charmig plats med djupa dalar och höga kullar. John Smith's Stadium rockade inte när jag besökte arenan 2015. Nu är det förmodligen andra tongångar på The Terriers hemmaborg även om staden känns mer rugby än fotboll.Bäst tryck är det nog i Leeds. Ett lag jag kommer se på plats i påsk. Ska bli roligt att äntligen komma till Elland Road. En arena som länge funnits på undertecknads "Bucket List". Det har blivit många resor till arenorna runt om i Championship genom åren - och nu måste man passa på att åka till Leeds innan föreningen kanske förvandlas till en kommersiell klubb med klappor. (Gud förbjude).Denna säsong är det mycket som studsar rätt för Garry Monks manskap. Efter en rad stormiga år under den kontroversielle ägaren Massimo Cellinos regi, vädrar fansen morgonluft. "Dirty Leeds" är mer än bara "Dirty" nuförtiden. Det görs mål, det vinns matcher och det finns en stark enande kraft i fotbollslaget. Känslan säger att det vitfärgade laget kommer gå hela vägen till "Bosse Bank" och Olof Lundhs stora lycka.The Peacocks har inte varit i Premier League sedan 2004. Visst är det på tiden att Elland Road blir en arena där storlagen kommer få bekänna färg? Och där sången "Marching On Together" kommer eka som aldrig förr.Lite sämre har det gått för Barnsley på Oakwell Stadium som har blandat bra insatser med direkt svaga. Tolva i tabellen med den tidigare Leeds-mittfältaren Alex Mowatt i truppen. Rätt symboliskt att han blev utvisad i sin första match för The Tykes?Ränderna går aldrig ur. Född i Doncaster, fick sin uppfostran i Leeds och är nu i Barnsley. Yorkshire all the way! Beskrevs en gång i tiden som Barry Ferguson. Nu väntar vi med spänning på Mowatts nästa klubbval, Sheffield United?Rotherham har varit ligans slagpåse med bara 17 inspelade poäng. The Millers sjunker som en sten och kommer få lämna ligan. Så går det när man förlorar 17 av 18 bortamatcher. Vinsten utanför New York Stadium får man fortsatt vänta på. Vem som bär ansvaret för den stundande degraderingen låter jag vara osagt. Konstaterar att det var dumt att Neil Warnock inte fick förlängt.Hur går det för Sheffield United, Bradford och Doncaster då? Tja, Sheffield United leder League One och vi kan få det stekheta Steel City-derbyt igen - om nu inte Ugglorna med bas på anrika Hillsborough går upp i PL. Bradford ligger femma i League One och kan kvala sig upp till Championship. Doncaster leder League Two och har inte förlorat en ligamatch hemma på Keepmoat Stadium denna säsong. Så visst lär vi återse klassiska Rovers i Englands tredjeliga till hösten. Skotten Darren Ferguson, Sir Alexs gosse, har gjort ett bra jobb i klubben och ska han gå i sin fars fotstpår gör han bäst att träna lag i de högre ligasystemen.Sammanfattningsvis avslutar jag med att säga: Well done, Yorkshire. Det finns flera fotbollsklubbar som gjort bra ifrån sig och vi på England-redaktionen är inte sena med att lyfta på hatten. Men än är ingenting klart och det är långt kvar till maj...(Fotnot, texten skrevs i söndags kväll med reservation för nuvarande tabell)*** *** ***