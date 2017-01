Everton körde över Man City

Everton fortsätter att fälla tunga jättar. John Stones & CO blev överkörda på Goodison Park när Ronald Koemans lag slaktade Man City med 4-0. Nyförvärvet Ademola Lookman och ynglingen Tom Davies fick göra sina första mål i en mycket trevlig tillställning.









Glädjande för den blå delen var att nyförvärven Lookman och Schneiderlin fick känna på hetluften + att även den förstnämnde fick avsluta målskyttet.



City då? Man passade som vanligt med Pep runt runt runt och skapade någon enstaka chans, mer än så var det inte.



Ber om överseende över en kort men glädjande text så här efter matchen.



Everton - Man City 4-0 (1-0)

1-0 Lukaku

2-0 Mirallas

3-0 Davies

4-0 Lookman



SKÅL på er alla blå bröder runt om i landet! Jag nöjer mig med att konstatera att Everton studsade tillbaka på ett makalöst sätt efter debaclet i FA-Cupen senast. Man gjorde likadant mot Man City 2012/2013 då Wigan slog ut oss ur FA-Cupen för att sedan Man Shitty fick sota för det veckan efter. John Stones kom tillbaka till Goodison Park och visst kände vi igen hans nonchalanta agerande i vissa situationer. Frågan är om inte Manchester C ity helst undviker att besöka staden Liverpool framöver med tanke på deras katastrofala facit mot både EFC och LFC över tid.Glädjande för den blå delen var att nyförvärven Lookman och Schneiderlin fick känna på hetluften + att även den förstnämnde fick avsluta målskyttet.City då? Man passade som vanligt med Pep runt runt runt och skapade någon enstaka chans, mer än så var det inte.Ber om överseende över en kort men glädjande text så här efter matchen.1-0 Lukaku2-0 Mirallas3-0 Davies4-0 Lookman

0 KOMMENTARER 286 VISNINGAR 0 KOMMENTARER286 VISNINGAR JOEL A

joel.x.andersson@hotmail.se

2017-01-15 16:46:24 joel.x.andersson@hotmail.se2017-01-15 16:46:24

ANNONS:

Fler artiklar om Everton

Everton

2017-01-15 16:46:24

Everton

2017-01-08 18:49:55

Everton

2016-12-28 20:34:33

Everton

2016-12-22 17:40:22

Everton

2016-12-15 12:26:33

Everton

2016-12-15 12:21:18

Everton

2016-12-14 14:41:15

Everton

2016-12-11 19:35:00

Everton

2016-11-20 13:01:48

Everton

2016-11-08 17:18:00

ANNONS:

Everton fortsätter att fälla tunga jättar. John Stones & CO blev överkörda på Goodison Park när Ronald Koemans lag slaktade Man City med 4-0. Nyförvärvet Ademola Lookman och ynglingen Tom Davies fick göra sina första mål i en mycket trevlig tillställning.Everton har gjort klart med sitt första nyförvärv i januari. Ademola Lookman, 19, ansluter från Charlton för en summa runt £10m, den dyraste värvningen någonsin från en klubb i League One.Fredagsfotboll väntar den 30 December när våra blå krigare gästar jumbon Hull City på KCOM Stadium. Everton studsade tillbaka efter den snöpliga derbyförlusten när man besegrade Leicester City med 2-0 på annandagen. Tanken är nu att kunna följa upp detta med en ny seger när en nykomling står på programmet. Lyckas man med det?Evertons kanske just nu viktigaste spelare, James McCarthy kommer tvingas till vila i 2-3 veckor på grund av en ljumskskada. Inte direkt den julklapp Koeman & CO hade önskat sig så här dan före dan före dopparedagen.Är man blå i hjärtat och följer Everton har de klassiska derbymatcherna mot Liverpool med negativ utgång väldigt ofta haft övertaget. Senast de blå fick lämna planen som förlorare mot Liverpool var inte speciellt länge sedan. När hände det då senast?Är man blå i hjärtat och följer Everton har de klassiska derbymatcherna mot Liverpool med positiv utgång väldigt få gånger på senare tid slutat med Evertonseger. Senast de blå fick jubla efter en seger över Liverpool på Anfield var 1999 men som tur är har vi slagit ”The Reds” sedan dess. När hände det då senast?Arsenal besegrades på ett fullsatt Goodison Park med 2-1 under tisdagskvällen. Den obesegrade sviten på hemmaplan fortsätter och för hemmalagets del var det också väldigt viktigt att bryta den negativa trenden som legat över laget den senaste tiden. Seamus Coleman vet precis vad det handlar om när han efter matchen intervjuades av b.la. Everton TV och Sky Sports.Everton välkomnar under tisdagskvällen Arsenal till Goodison Park för omgång 16 i Premier League. Hemmalaget har en dalande form och kommer senast från en svag insats mot Watford. En hel del behöver höjas i den blå armén för att rå på Arsenal som i sin tur är ruggigt formstarkt. Kan Everton dra fördel av att man är obesegrat i ligan på hemmaplan och betvinga Gunners?Everton - Swansea slutade 1-1 efter mål av Gylfi Sigurdsson och Seamus Coleman. Ett resultat Everton lär vara väldigt besvikna över. Jag ger er mina tankar efter matchen.Vid lunchtid idag så medverkade vår majoritetsägare, Farhad Moshiri, i en intervju med Jim White på Talksport. Vår väldigt tystlåtna ägare, utåt sett, gav en väldigt bra inblick i klubben, det gångna transferfönstret, arenafrågan mm. Jag har valt ut en hel del citat från intervjun som jag kommer skriva ut här och efter det ge en kommentar till helheten av allt som sades under intervjun.