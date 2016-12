Super-Mac kommer tyvärr vara borta till efter nyår

McCarthy borta till efter nyår

Evertons kanske just nu viktigaste spelare, James McCarthy kommer tvingas till vila i 2-3 veckor på grund av en ljumskskada. Inte direkt den julklapp Koeman & CO hade önskat sig så här dan före dan före dopparedagen.

Den irländske kämpen James McCarthy, som tyvärr tvingades utgå i paus mot



McCarthy har tidigare i karriären haft problem från och till med just ljumskarna.



Vi på



COYB! som tyvärr tvingades utgå i paus mot Liverpool , har blivit ordinerad två-tre veckors vila p.g.a. en sträckning i ljumsken. Det var i slutet av första halvlek i Merseysidederbyt som olyckan var framme i en duell på mittplan. McCarthy fick behandling men kom dessvärre inte ut till andra halvlek vilket gjorde att Gareth Barry ersatte på det centrala mittfältet.i karriären haft problem från och till med just ljumskarna.Vi på Everton redaktionen önskar ett snabbt tillfrisknande så att vi snart får återse Super-Mac i action.COYB!

