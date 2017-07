Vilka riskerar att lämna Everton i sommar?

För ett par år sedan hade Everton några av de allra hetaste ungdomarna i hela världen. Barkley, Lukaku, Stones och Deulofeu var namnen på allas läppar. Efter detta sommarfönster riskerar samtliga att ha lämnat klubben. Här är en rapport kring det troligaste framtidsscenariot för samtliga Evertonspelare.

Kontrakt till 2022.Kontrakt till 2022Den spanska målvaktens framtid på Merseyside är oklar. Efter att ha börjat säsongen på bänken slog han sig in i startelvan i slutet av december efter en skada på sin målvaktskollega Maarten Stekelenburg. Robles lyckas hålla kvar sin plats och har stundtals varit helt briljant i målet. Under slutet av säsongen blev det dock en del ojämna insatser av Robles och tappade slutligen sin plats till Stekelenburg under de sista omgångarna. Robles har varit öppen till att stanna i klubben, men det är högst osäkert om Robles kan tänka sig vara andramålvakt. Det är även osäkert om Koeman vill ha kvar Robles överhuvudtaget, då holländaren inte gett något riktigt förtroende till sin spanska målvakt. Blott 27 år gammal är ingenting för en målvakt och bäst vore det för sin egen karriär om Robles lämnade och hittade en klubb där han kan spela regelbundet. Har kontrakt till 2018.Stekelenburg har gjort en väldigt medioker första säsong i Premier Leauge. Den erfarna keepern har inte visat att han är något att satsa på. Pickford har värvats från Sunderland och kommer vara det självklara förstavalet i målet. Stekelenburg kommer förmodligen att stanna och få se sig som andramålvakt. Kanske får han starta i Europa League ? Har kontrakt till 2019.Den walesiska lagkaptenen förväntas stanna trots att konkursen kring mittbackarna kommer öka. Har kontrakt till 2019.Vicekaptenen och Evertonveteranen har sedan flera år tillbaka cementerat vänsterbacksplatsen och har ingen anledning att lämna klubben. Har kontrakt till 2019.Argentinaren har aldrig lyckats befästa en plats i startelvan under sina första två år på Goodison Park. Trots detta faktum har det tidigare ryktats om att klubbar så som Barcelona har varit intresserade av spelaren. Sydamerikanska mittbackar har ofta en speciell spelstil. Likt Gabriel i Arsenal, Luiz i Chelsea och sin landsman Otamendi i Manchester City är samtliga bolltrygga men alla är mer eller mindre ojämna. Funes Mori är inget undantag och har mycket att arbeta med för att bli en etablerad försvarare i Premier League . Det har friskt spekulerats i media om att Everton är på jakt efter nya mittbackar och om Koeman inför nästa säsong inte väljer att spela med tre mittbackar kommer Funes Moris speltid bli reglerad. Har kontrakt till 2020.Mittbacken Holgate fick vikariera på högerbacksplatsen efter att sin lagkamrat Coleman åtdrog sig en långtidsskada i våras. Holgate gjorde ett ypperligt jobb och fick även chansen på högerbacksplatsen i U21-landslaget denna sommar. Har kontrakt till 2021.Evertonkaptenen har under den gånga säsongen inte alltid varit helt ordinarie. Ändå har han, som alltid, gjort ett stabilt intryck när han spelat. Med Europa League denna säsong kommer bredd i truppen behövas och Jagielka kommer han en roll i laget, även fast han oftast kommer få sitta på bänken. Det har ryktats om en återkomst till moderklubben Sheffield United som i år gick upp till The Championship , men är mer troligt att han går dit nästa säsong när hans kontrakt löper ut. Har kontrakt till 2018.Den trogna irländaren bröt olyckligt benet i en landskamp mot Wales i mars. Coleman blev tilldelad ett nytt kontakt av Everton strax efter hans benbrott. Har kontrakt till 2022.Under en tuff skadeperiod i vår blev Koeman tvingad att vända sig till U23 försvararen Pennington. Pennington imponerade inte något vidare utan såg väldigt långsam och förvirrad ut i Merseysidederbyt mot Liverpool. Pennington har inte någonting att göra i Evertons A-lag. Har kontrakt till 2019.Akademispelaren har sen sin Evertondebut haft väldigt stora skadeproblem. Förra säsongen spenderade han mestadels skadad men blev utlånad under våren till Preston North End där han gjorde 8 matcher. Browning kommer inte vara del av A-laget denna säsong utan kommer antingen bli såld eller utlånad. Har kontrakt till 2019.Garbutt har hamnat rejält under radarn sedan Koeman tog över som manager för Everton. Koeman valde att inte ge leedsprodukten ett tröjnummer under förra säsongen och Garbutt var under hösten utlånad till Wigan. Garbutt har ingen framtid i Everton och förväntas lämna. Har kontrakt till 2020.Galloway spenderade förra säsongen på lån hos West Brom för att samla på sig erfarenhet. Galloway fick förtroende i början av säsongen, men det blev totalt bara 3 framträdanden i Premier League den gångna säsongen. Galloway återkallades under våren och avslutade säsongen i Evertons titelvinnande U23lag. Vad som händer med Galloway efter flopplånet hos West Brom är inte helt säkert. Förmodligen lånas han ut igen eller eventuellt säljes. Har kontrakt till 2020.Köptes från Manchester United under januarifönstret 2017 och förväntas ha en huvudroll i laget denna säsong. Har kontrakt till 2021.Steve Walshs första Evertonvärvning har haft en alldeles utmärkt första säsong i Premier League som Evertonspelare. Den förra Aston Villa mittfältaren har varit en av de mest tongivande defensiva mittfältaren i hela Premier League och har varit oklanderlig för Everton. Har kontrakt till 2020.Den extremt välmeriterade mittfältaren har växt ut till en av Ronald Koemans favoritspelare. Barry fick under förra säsongen en ettårs förlängning på sitt kontakt och förväntas vara rotationsspelare denna säsong. Barry är på rekordjakt och har enbart 4 matcher upp till Ryan Giggs nuvarande rekord på flest antal spelade matcher i Premier League. En eventuell återkomst till Aston Villa får vänta. Har kontrakt till 2018.Vad kommer egentligen hända med Ross Barkley? Everton har satt en prislapp på £50m vilket den mest intresserade köparen Tottenham inte är intresserad av att betala. Med enbart ett år kvar på kontraktet är hans Evertonkarriär i limbo. Ronald Koeman gick ut och sade att det fanns ett kontrakt på bordet som Barkley inte skrivit på av diverse anledningar. I slutet av säsongen gavs ett offentligt ultimatum till Barkley av Koeman, nämligen att han var tvungen att skriva på ett kontrakt innan säsongen tog slut. Annars skulle Barkley säljas. Sedan dess har det varit knäpptyst i de engelska tabloiderna kring Barkley. Ingen verkar vara sugna på Barkley till det priset som erbjuds. Inte nog med det har Barkley dessutom tappat sin landslagsplats efter det Hodgson lämnat landslaget. Situationen är ohållbar för både Everton och Barkley och något måste hända snarast. Har kontrakt till 2018.Besic blev olyckligt skadad under Wayne Rooneys testemonial under förra säsongens försäsong. Beisc kom tillbaka under slutskedet av vårsäsongen, men fick ingen speltid. Bosniern blev ändå uttagen i landslagsspel nu till sommarens EM-kval och fick faktiskt speltid. Muhamed Besic behöver verkligen få igång sin karriär igen efter att enbart fått sporadiskt med speltid i Everton. Koeman tycks gilla spelaren och Besic tycks få en säsong till i Evertontröjan att visa vad han går för. Har kontrakt till 2021.Akademiprodukten lyckades imponerande nog ta steget in i A-laget under den gångna säsongen och spelade till sig en startplats. Davies blev belönad med ett nytt kontrakt och Everton bör vara rätt klubb för nittonåringen att fortsätta sin utveckling i. Har kontrakt till 2022.McCarthy har ingen enkel sommar framför sig. McCarthy har haft en väldigt skadefylld säsong bakom sig men har ändå gjort ett positivt intryck när han spelat. Den stora diskussionen kring McCarthy den gångna säsongen har handlat om att han trots halvskadad ändå försökt sig på att spela i landslaget, vilket har resulterat till att han ett flertal gånger kommit tillbaka skadad och otillgänglig för spel på nytt. Koeman har inte varit glad på den irländska förbundskapten Martin O’Neill och inte heller alltid på McCarthy alltid. Med Koemans långa spelarkarriär som landslagsproffs så kan man tycka att Koeman skall ha haft större sympatier för McCarthys vilja att spela landslagsfotboll. Det återstår i sommar att se om McCarthy kan bli förlåten av Koeman och om han kan slå in sig i startelvan igen. Mycket talar dock för att det inte kommer hända. Kanske är det bäst om McCarthy lämnar klubben, för en skadefri McCarthy är för bra för att sitta på bänken i en klubb som Everton. Har kontrakt till 2020.Irländaren har inte haft någon lyckad sejour i Evertontröjan. McGeady spenderade förra säsongen på lån i Championshipklubben Preston North End, där han gjorde det väldigt bra. Dock att han skulle få chansen i Everton igen, är väldigt osannolikt och Everton kommer göra allt i sin makt för att bli av med den bollskickliga irländaren. Har kontrakt till 2020.Lookman kom till Everton från Charlton i januari för £11m. Sedan dess har det blivit 8 matcher och 1 mål. Lookman är en spelare för framtiden och kommer få fler chanser i A-laget denna säsong med Europa League som lurar runt hörnet. Var en tongivande spelare när England vann U20-VM i Sydkorea denna sommar. Har kontrakt till 2021.Lennon har inte haft det lätt den senaste tiden. Ronald Koemans anställning som tränare har gett honom allt mindre speltid, men framförallt har han haft problem vid sidan av planen. I slutet av april blev Lennon omhändertagen av polisen på grund av stressrelaterade illamående. Glädjande scener är dock att Lennon har återvänt till Finch Farm denna försäsong efter en lång frånvaro. Med ett år kvar på kontraktet och hans mentala status hänger mycket av hans framtid i luften. Lennon har nog ingen större roll kvar i Everton, men i sådana här situationer är fotbollen väldigt irrelevant. Några inhopp och enstaka starter kan göra mycket för Lennons fotbollskarriär, men framförallt liv. Har kontrakt till 2018.Schweizaren skrev på Everton i januari 2016 men har sedan dess varit på lån hos Grasshopper och tyska Eintracht Frankfurt. Tarashaj spenderade hela den gånga säsongen i Frankfurt och där blev det 15 matcher och 1 mål. Tarashaj har ingen tydlig plats i A-laget. Förmodligen lämnar han klubben eller lånas ut igen. Har kontrakt till 2020.U20-VM och PL2 vinnaren har aldrig riktigt etablerat sig i Evertons A-lag, torts att den offensiva mittfältaren spås en lysande framtid. Denna säsong är säsongen han antingen får chansen i Everton eller lämnar på lån. Ett låneavtal för Dowell skulle vara nyttigt för att få lite erfarenhet och mer kött på benen inom seniorspel. Har kontrakt till 2019.Belgaren kritade på ett nytt treårsavtal i slutet av den gångna säsongen, vilket talar för att den belgiska anfallaren stannar. Har kontrakt till 2020.Evertons stora stjärnförvärv förra säsongen har inte satt någon prägel i laget. Detta mycket på grund av att han tyvärr åtdrog sig en allvarlig skada i december ifjol. Bolasie är fortfarande skadad, men är förhoppningsvis tillbaka strax efter årsskiftet. Har kontrakt till 2021.Den unga Sheffield United produkten har under våren fått chansen i A-laget. Koeman har visat tjugoåringen stort förtroende och fått tillbaka blandade prestationer. Calvert-Lewin kommer till denna säsong stärkt efter att ha avgjort U20-finalen mot Venezuela. Har kontrakt till 2022.Deulofeu har inte riktigt slagit igenom som fotbollsvärlden hade hoppats på. La Masia talangen har aldrig tagit en startplats i Everton och har varit väldigt ojämn. Med den talangen Deulofeu bemästrar har supportar väntat på att han ska blommat ut, vilket aldrig riktigt har hänt. Efter att ha lånats ut till AC Milan i januari och gjort det bra där har han fått chansen i det spanska A-landslaget och gjorde sitt första mål i en träningsmatch mot Frankrike. Nu återstår det dock att se vad som händer med den kvicka spanjoren. Deulofeus agent säger att det är väldigt otroligt att Deulofeu går tillbaka till AC Milan och det har ryktats om att Roma och Juventus är intresserade.Barcelona aktiverade den sista juni sin utköpsklausul i Deulofeus kontrakt. Det finns även en klausul i kontraktet som säger att han inte får lånas ut eller säljas under nästkommande säsong. Detta innebär att Deulofeu kommer vara med i Barcelonas A-lag nästa säsong. Och tja, att byta ut Evertons bänk mot Barcelonas är inte helt fel. Har kontrakt med Everton till 2018 och om han skriver på för Barcelona sträcker sig det avtalet till 2019.Succéanfallaren hade ett nytt kontrakt klart till 99 % runt årsskiftet enligt hans agent Mino Raiola. Raiola ska ryktats sitta bredvid Evertons ägare Farhad Moshiri på Merseysidederbyt strax innan jul för att diskutera Evertons ambitioner. Lukaku gjorde dock en kovändning och valde att inte signera kontraktet. Alla som varit insatta inom toppfotbollen de senaste åren och följt hans agent Raiolas framfart är väl dock inte särskilt förvånade över Lukakus uteblivna kontrakt. Lukaku uttalade sig nu under landslagsuppehållet i sommar att han inte såg Everton som ett alternativ för hans framtid.En återkomst till Chelsea sägs vara det mest troliga alternativet för Lukaku. Everton har dock en väldigt spänd relation med Chelsea, efter Evertons missnöje kring hur Chelasea hanterade sitt försök att värva den dåvarande Evertonspelaren John Stones. Everton sägs vilja ha £100m för Lukaku och inte en penny mindre. Chelsea sägs dock inte vara villiga att betala det och här står vi i nuläget. Antonio Conte i Chelsea har redan beordrat Diego Costa att leta efter en ny klubbadress till nästa säsong och Lukaku är den logiska ersättaren. Everton har varit tydliga med prislappen och det är dags för Chelsea att betala om de vill ha den målfarliga belgaren!Senegalesen blev under förra säsongen inte ens tilldelad ett tröjnummer och fick tydliga direktiv att han inte var önskad i Ronald Koemans Everton. Niasse spenderade höstsäsongen med U23 laget, men blev tillslut utlånad till Hull i januari. Niasse lyckades dock inte hjälpa Hull att stanna kvar i Premier Leauge men gjorde trots det ändå en godkänd vårsäsong. I och med Hulls degradering valde de att inte köpa Niasse för klausulen på £10m som fanns i hans lånekontrakt. Everton kommer försöka sälja den högavlönade Niasse denna sommar. Har kontrakt till 2020.