Inför: Fulham – Blackburn Rovers

Tio matcher återstår av säsongen 2016/17. Seriens formstarkaste lag, Fulham, har inget att förlora när Blackburn Rovers kommer på besök på tisdagskvällen. Jakten på en plats bland topp sex går vidare.

Fulham – Blackburn Rovers

Fulhams säsong har varit anmärkningsvärd. Den här kolumnen har sedan augusti förra året upprepade gånger påpekat att det enda som stått i vägen för det här laget är dem själva. Högsta nivån är utan tvekan den bästa i serien, men oförmågan att bibehålla en positiv form har gjort att Fulham inte lyckats befästa sin plats bland de tre bästa rent tabellmässigt - ännu. Med lite distans är det inte så märkligt. Truppen är i stort sett helt ny, i synnerhet startelvan, och det är huvudtränare Slavisa Jokanovic första hela säsong i klubben. Det är därför både befriande men även en bedrift att Fulham under sista tredjedelen av säsongen äntligen hittat momentum.På lagets sju senaste matcher har the Mighty Whites vunnit fem och kryssat två. Den formen innebär att laget nu i allra högsta grad är inblandat i uppflyttningsstriden. Med en match mindre spelad än övriga lagen i närheten, 30 poäng kvar att spela om och enbart sex pinnar upp till fyran Leeds har Jokanovics mannar onekligen också inget att förlora under de återstående matcherna - den enda vägen är uppåt. Det var den mentaliteten som syntes när laget rullade ut serieledarna Newcastle på St James Park och vann med klara 3-1 i lördags och förhoppningsvis kan den mentaliteten hålla i sig. Efter två raka toppmatcher och fyra inspelade poäng mot Leeds och Newcastle stundar nu nämligen möten med lag som slåss för sin existens i the Championship . En som bekant tuff uppgift av helt andra skäl.Blackburn väntar härnäst. Rovers har sedan tränarbytet från Owen Coyle till Tony Mowbray fått lite luft under vingarna. Laget parkerar på den sista nedflyttningsplatsen men har lika många poäng som Bristol City på 21:e plats och dessutom en match mindre spelad. Sist kommer man från en moralstärkande poäng borta mot Norwich och tron inom laget att man ska klara av minst en pinne även mot Fulham är säkert stark. Därför gäller det att Fulham fortsätter med det kollektiva höga presspelet och hårda jobbet som kommer med det.FFC har berömts för sin fina passningsfotboll under säsongen och det med rätta, men bakom champagneliret ligger mängder med löpmeter. Fulham utan boll är minst lika jobbiga att möta som Fulham med boll. Nu lär Fulham komma att dominera bollinnehavet mot Blackburn, såväl som i efterföljande matcher mot 20:e placerade Wolves och jumbon Rotherham, men nyckeln ligger ändå i att fortsätta göra det grundläggande jobbet. Då kommer Fulham i nuvarande skepnad bli oerhört tuffa att rubba.Craven CottageTisdagen 14/3 klockan 20.45Fulham RadioDavid Button – Ryan Fredericks, Tomas Kalas, Tim Ream, Scott Malone – Kevin McDonald, Stefan Johansen – Neeskens Kebano, Tom Cairney (K), Ryan Sessegnon – Sone AlukoAvbytare: Marcus Bettinelli (mv), Michael Madl, Ragnar Sigurdsson, Dennis Odoi, Scott Parker, Chris Martin, Gohi Cyriac.