Håller Sone Alukos fina poängform i sig mot Wolves?

Inför: Fulham - Wolverhampton Wanderers

Ny match, ny möjlighet att bryta sig in bland topp sex. Kan Fulham göra jobbet när Wolves kommer på besök?

Fulham – Wolverhampton Wanderers

0 KOMMENTARER 123 VISNINGAR 0 KOMMENTARER123 VISNINGAR FFC SWEDEN

2017-03-17 12:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Fulham

Fulham

2017-03-17 12:00:00

Fulham

2017-03-13 17:00:00

Fulham

2017-02-22 20:19:40

Fulham

2017-01-21 15:55:00

Fulham

2017-01-21 04:05:00

Fulham

2017-01-09 16:00:00

Fulham

2016-12-11 12:11:52

Fulham

2016-12-10 10:11:00

Fulham

2016-12-04 15:53:49

Fulham

2016-11-27 12:32:16

ANNONS:

Med en match mindre spelad och två poäng upp till sexan Sheffield Wednesday inför tisdagens match mot bottenkämpande Blackburn Rovers hade Fulham – seriens formstarkaste lag – alla chanser att äntligen bryta sig in bland topp sex. Trots en medioker insats mot ett Blackburn som fått luft under vingarna sedan tränare Tony Mowbray klev in i bilden såg det ut som att Fulham skulle lyckas. Inhoppande Gohi Cyriacs 2-1-mål i 86:e minuten - fransosens första i SW6 stoltet - räckte dock bara till en poäng. I matchens sista sekunder fick Fulham smaka på sin egen medicin när Joao tryckte in 2-2 från nära håll efter att Tim Ream tillsynes lättvindigt förlorat en närkamp med Blackburn-anfallaren.Poängen innebär dock att Fulhams obesegrade svit på åtta raka matcher håller i sig och man tog åtminstone ett litet steg närmre play off-platserna. För Blackburns del klättrade man upp ovanför nedflyttningsstrecket och är fortsatt obesegrade under Mowbrays ledning. Med det sagt är det dags att lämna Rovers bakom oss och blicka framåt mot nästa bottenkämpande motstånd – Wolverhampton Wanderers - ett lag som närmast kommer från två raka segrar. Först en 1-0-seger mot jumbon Rotherham och senast en 2-1-seger borta mot Brentford efter en sen vändning. Nu bär det alltså åter av mot London och SW6 men den här gången kommer vargarna förhoppningsvis åka hem med svansen mellan benen (no pun intended).För Fulhams del kanske det var bra med en liten väckarklocka. Efter fyra poäng och hyllningskörer för vacker fotboll mot Leeds och Newcastle var som sagt insatsen mot Blackburn ett steg bakåt. Laget dominerade i sedvanlig ordning bollinnehavet men rörelsen var undermålig och man lyckades knappt komma till några kvalificerade målchanser. Tränare Slavisa Jokanovic var också allt annat än nöjd med de ”två förlorade poängen” och i synnerhet prestationen i andra halvlek men framhävde även att allt fortfarande är öppet. Och visst är det så. Faktum är att en trepoängare på lördagseftermiddagen garanterar en plats bland topp sex med åtta omgångar kvar. Detta då sexan Wednesday och femman Reading möter varandra samtidigt. Skulle Reading vinna går Fulham om Wednesday på poäng. Skulle Wednesday vinna går Fulham om Reading på målskillnad (Fulham har +21, Reading har +/- 0). Det optimala hade dock varit oavgjort, för att bibehålla den täta tabellen.Men först och främst ska alltså Fulham göra sitt. Känslan är också att Wolves kan komma att få känna på Slavisas och hans gubbars revanschlusta på lördagseftermiddagen. Mot nionde raka!Craven CottageLördag 18/3 klockan 16:00Fulham RadioDavid Button – Dennis Odoi, Tomas Kalas, Tim Ream, Ryan Sessegnon – Kevin McDonald, Stefan Johansen – Sone Aluko, Tom Cairney (K), Neeskens Kebano – Gohi Cyriac.Avbytare: Marcus Bettinelli (mv), Ryan Fredericks, Michael Madl, Scott Malone, Floyd Ayité, Scott Parker, Chris Martin.Ny match, ny möjlighet att bryta sig in bland topp sex. Kan Fulham göra jobbet när Wolves kommer på besök?Tio matcher återstår av säsongen 2016/17. Seriens formstarkaste lag, Fulham, har inget att förlora när Blackburn Rovers kommer på besök på tisdagskvällen. Jakten på en plats bland topp sex går vidare.Sista lördagen i april intar nordborna Craven Cottage. Du är väl på plats?Säsongens andra västra Londonderby mot QPR blev tätt, intensivt och stundtals hett. Fulham var ute efter derbyrevansch men fick, efter bland annat en straffmiss av Chris Martin, nöja sig med en poäng.Slavs pojkar har revansch att utkräva när Fulham gästar Queens Park Rangers på Loftus Road tidigt i eftermiddag.Nu har FFC Sweden, tillsammans med FFC Norway och FFC Denmark, spikat datum för säsongens medlemsresa och vi har öppnat för köp av biljetter. Efter flera år av lyckade medlemsresor så tar vi i år siktet på ett derby. Nämligen matchen mot Brentford den 29/4 2017. Vi ses väl i SW6?Fulham räddade en poäng väldigt sent på Molineux just när Wolves såg ut att ha lyckats med en sista-minuten-segerKan Fulham inleda segertåget borta på historiskt svåra Molineux?Laget har visat på bra spel flera gånger under säsongen, i lördags funkade allt perfekt för laget och Jokanovic var för en gångs skull ganska nöjdEfter fina resultat hela november var det nu dags för Brighton borta