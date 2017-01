QPR 1-1 Fulham (1-0)

Säsongens andra västra Londonderby mot QPR blev tätt, intensivt och stundtals hett. Fulham var ute efter derbyrevansch men fick, efter bland annat en straffmiss av Chris Martin, nöja sig med en poäng.

Queens Park Rangers 1 – 1 Fulham (1-0)

Infören pekade på effektivitet, energi och koncentration som nyckelingredienser för det lag som ville koka ihop segerreceptet i dagens tidiga eftermiddagsmöte mellan lokalrivalerna QPR och Fulham . De första 45 var minst sagt energirika, men koncentrationen och effektiviteten lös med sin frånvaro från båda lägren.Gästerna, som var ute efter att minska gapet till topp sex, har bjudit på stundtals bländande fotboll hela säsongen men har också haft förtvivlat svårt att få in bollen i mål vid avgörande lägen. De senaste två månaderna har dock pekat på en jämnare form så förhoppningarna om att trenden vänt på riktigt när de båda lagen klev in på Loftus Road vid 12:30 lokal tid var ändå goda. De förhoppningarna fick sig en törn omedelbart. Efter en furiös öppning från QPR ordnade Fulhams trollgubbe Sone Aluko straff efter en individuell raid från mittplan. Uret stod på minut sju. Upp steg Chris Martin , den ende Fulham-straffläggare som inte missat en elvametersspark i år. Derby-lånet satte en straff mot Barnsley i senaste omgången och såg säker ut men skottens skott var för löst, QPR-målvakten Alex Smithies gick i rätt tid och 0-0 stod sig. Det var Fulhams sjätte missade straff på åtta försök den här säsongen. Förövrigt den tredje mot Queens Park Rangers (Fulham missade alltså två straffar när lagen möttes på Craven Cottage i oktober förra året).Sen var det koncentrationen. Första halvlek var tät, avverkades i högt tempo och närkamperna var många. Felpassen likaså. Kevin McDonald s misstag som föranledde QPR:s ledningsmål var dock framförallt frukten av dålig speluppfattning. En klassisk hemåtpass i blindo snappades upp av 20-årige Ryan Manning som fri med David Button lite turligt lyckades rullade in 1-0 till hemmalaget.En missad straff och ett baklängesmål som nästan går att likna vid ett självmål – en händelseutveckling signifikativ för säsongen 16/17. För att ännu en gång citera infören, när Fulham bränt sina chanser har motståndet sett till att förvalta sina.Andra halvlek gick både ned i tempo och blev hafsigare. Ett scenario som passade bottenlaget QPR – krampaktigt krigandes för alla poäng man kan få för tillfället – som handen i handsken. Fulham ägde bollen och var det bättre laget, men skapade i princip inget av värde. Till stor del för att innermittfältarna McDonald/Johansen samt forwarden Martin misslyckades länka samman med kantspelarna. Klockan tickade på och det blev mer och mer oförståeligt varför Slav inte bytte in till exempel Matt Smith eller Scott Parker när deras medspelare tillika konkurrenter på plan underpresterade.Då, med en kvart kvar av matchen, fixade Kevin McDonald frispark till vänster om straffområdet. Stefan Johansen levererade en stenhård macka som nickades undan med nöd och näppe. Tom Cairney drog till på andrabollen och Chris Martin hockestyrde in kvitteringen.Den som hoppades på att kvitteringen skulle befästa Fulhams momentum fick dock fel. QPR, som inte haft tillstymmelsen till spel på offensiv planhalva under andra halvlek, vaknade plötsligt till liv och skapade både skott på mål och hörnor. För den opartiske lär matchen varit mycket underhållande, för oss som håller på Fulham var känslan att the Whites - med över 600 passningar inom laget mot QPR:s knappa 200 - tillät QPR att vara kvar i matchen.Matchen avrundades sedan med sex minuters gruffande. Ungefär samtidigt som fjärdedomaren visade upp fyra minuters tillägg fick Fulham inkast nere vid avbytarbåsen. QPR:s medicinman som vid tillfället stod och behandlade en QPR-spelare såg sin chans att fördröja spelet genom att sparka bort bollen från Slavisa Jokanovic som ville ha igång spelet fort. Jokanovic svarade med att mota bort vederbörande, varpå knuffandet och gormandet var i full gång. Rond 1 slutade med att en från QPR:s tränarstab blev uppvisad på läktaren.Kort därpå fick Fulham frispark på offensiv planhalva. Tom Cairney försökte mota bort Ryan Manning från platsen som föll pladask till marken. Knuffandet och gormandet var igång igen. Bland annat bestämde sig Chris Martin och Joel Lynch att gå en mindre brottningsmatch. Rond 2 slutade med att Tom Cairney, Chris Martin och Joel Lynch fick vars en varning. Vid det här laget hade klockan tickat upp på 96:e minuten men vi hade bara spelat cirka 45 sekunder av dem fyra ordinarie tilläggsminuterna. Vi hann även med en fördröjning vid ett inkast när en QPR-supporter kastade iväg bollen framför ansiktet på Dennis Odoi.Det var kort sagt en ganska värdig avslutning på detta mindre välspelade men mer intensiva västra Londonderbyt och domare Keith Stroud la förmodligen aldrig till några fyra minuter utan blåste slut på matchen rätt omgående efter att bollen varit i någorlunda rullning igen. Matchen slutade 1-1, och även om Fulham förmodligen känner att de kunde kommit iväg från det här med mer än en poäng kan man fortsätta snegla uppåt i tabellen.Slavisa Jokanovic lär nu ha en del att tänka på till nästa omgång som spelas på tisdag mot Reading . Som sagt underpresterade framförallt de centrala pjäserna under stora delar av matchen. Kanske hade Kevin McDonald mått bra av lite vila till exempel. Tomas Kalas betedde sig också ofta som en säkerhetsrisk och bakom honom står både Michael Madl och Ragnar Sigurdsson och stampar. Slav behöver i alla fall inte oroa sig för att det finns ytterligare mankraft att hämta från bänken.Loftus Road (17,025)Keith Stroud1-0 – Ryan Manning 25’1-1 – Chris Martin 75’23’ - Darnell Furlong (QPR)36’ – Ryan Fredericks (FFC)40’ – Massimo Luongo (QPR)50' - Ryan Manning (QPR)61' - Idriss Sylla (QPR)90' - Tom Cairney (FFC)90' - Joel Lynch (QPR)90' - Chris Martin (FFC)David Button – Ryan Fredericks (UT 46’), Tomas Kalas, Tim Ream Scott Malone – Kevin McDonald, Stefan Johansen – Sone Aluko (UT 88'), Tom Cairney, Lucas Piazon (UT 77’) – Chris MartinAvbytare: Marcus Bettinelli (mv), Dennis Odoi (IN 46’), Ragnar Sigurdsson, Ryan Sessegnon (IN 77’), Michael Madl, Scott Parker, Matt Smith (IN 88').