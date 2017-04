Hull City - bättre än Chelsea

Bortaspelet må vara under all kritik, men på hemmaplan under Marco Silva finns det just nu inte många bättre lag ute i Europa!

En sammanställning av Sky Sports visar intressant statistik. De har utgått från de topp 5 bästa ligorna i Europa och lagens hemmafacit sedan 5 januari i år. Marco Silva anslöt 5 januari. Hans hemmafacit sedan dess (cupen inkluderad) är som nedan. 2-0 mot Swansea (FA-Cupen)

3-1 mot Bournemouth

2-1 mot Man United (Ligacupen)

2-0 mot Liverpool

1-1 mot Burnley

2-1 mot Swansea

2-1 mot West Ham

4-2 mot Middlesborough

2-0 mot Watford



8 vinster & 1 oavgjord. Den statistiken som Sky Sports utgår från är dock enbart på ligaspelet (6-1). Där Hull City just nu är vassare än Chelsea.



Marco Silva är obesegrad i de 41 senaste hemmamatcherna som tränare. Den senaste förlusten kom för runt 3 år sedan.



Kvar på hemmaplan väntar Sunderland & Spurs. Kommer sviten att förlängas?

2017-04-25 16:00:00

