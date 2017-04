Hull City – Bobby Madley 2-1

Säsongens viktigaste match. En match där tre poäng var allt som gällde. En match som Bobby Madley gjorde allt för att förstöra under den första halvleken, men som överglänstes av en glimrande insats i andra halvlek av Hull City.

Hull City – Watford 2-0 (0-0)



1-0 Markovic (62’)

2-0 Clucas (71’) (Månadens mål) Målen finns "här"

En nervös start av Hull. Det märktes tydligt hur betydelsefull matchen var. När spelet väl satte sig så etablerades ett tryck på offensiv planhalva, förvisso utan att skapa mycket. Matchen höll ingen hög kvalité under första halvlek, men om vi ska jämföra det med Bobby Madley’s insats så är det en klassiker.



Han väljer att kliva in i handlingarna efter 25 minuter, kanske uttråkad av att inte ha fått stå i någon fokus?



Vad hände? Niassé går in i en duell med foten för att vinna bollen och missar. Han snuddar Niang på knät och Madley blåser för frispark (trodde jag). Jag slänger ett öga på de övriga resultaten och noterar hur Swansea tagit ledningen mot Stoke, illa. Fortsätter kolla och får bevittna Madley slänga upp det röda kortet utan att tveka. Jag må vara en någorlunda frisk 25-åring, men i just det ögonblicket så var hjärtattacken inte långt borta.



– Utvisningen är patetisk. Aldrig att det är ett rött kort, inte en chans. Det här är en oerhört viktig match för Hull City, i nivå med att Chelsea & Tottenham skulle möta varandra. Han måste kunna ta ett bättre domslut än så, patetiskt. Chris Coleman, Wales förbundskapten/expertkommentator



Ni kan själva se Niasse’s ”brutala angrepp” på Niang om ni klickar ”här”.



Watford dominerade den resterande halvleken och en toppklassräddning av Jakupovic höll Hull kvar i matchen. Marco Silva agerade i halvtid och bytte in Abel Hernandez på topp, ut gick Evandro Goebel.



Det märktes att Silva fått laget att hitta nya krafter. En kontring en kvart in i den andra halvleken ledde till att Grosicki kunde hitta in till Markovic med ett utmärkt inlägg. Ett inlägg som Markovic mötte med pannan och som Gomes I Watford-kassen var chanslös på. Bollen träffade underkanten av ribban, ner på mållinjen och kunde sen tryckas in i nätet av Markovic som följde upp fint.



En enorm självförtroendehöjning för hela laget och det märktes på Marco Silva hur viktigt det målet var. Han firade vilt och lyfte upp ena klubbläkaren av glädje, underbart att se.



Watford hade oerhört att skapa något framåt efter detta.

En hörna i den 71a minuten letade sig fram till Sam Clucas utanför straffområdet. Vad hittade han på?

Han tog ner den med bröstet och klippte till på volley med vänstern. Ett volleyskott som går en i båge över alla täckande spelare och in i Gomes bortre hörn. Månadens mål i Premier League?



Hull kunde utan några problem hålla ut de resterande 20 minuterna och ta 3 oerhört viktiga poäng. Swansea vann dessvärre sin match, så nagelbitaren om att hänga kvar i Premier League lever i allra högsta grad!



Madley försökte avsluta Hull i första halvleken, men Hull avslutade med en knockoutvändning i andra.



Förresten….



Marco Silva är obesegrad i sina 41 senaste hemmamatcher (34 vinster och 7 oavgjorda), varav senaste förlusten på hemmaplan var för runt 3 år sedan. Fortsätter sviten mot Sunderland och Spurs?

