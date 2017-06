Leonid Slutskij klar för Hull City!

Ut med det gamla och in med det.....ryska! Leonid Slutskij, tidigare CSKA Moskva & Rysslands landslag, har skrivit på ett kontrakt som ny tränare för Hull City.

Det har varit några tunga veckor som Hull City-supporter. Marco Silva lämnade (som förväntat) och Curtis Davies skrev nyligen på för Derby County, för att inte nämna den smärtsamma relegeringen ner till Championship. Det kommer oundvikligen att bli fler tunga nyckelspelartapp, men idag tändes åtminstone en liten gnista av hopp. Leonid Slutskij. Vem? Tänker kanske de flesta. Han spenderade 2009-2016 i CSKA Moskva och vann ligan med dem 3 gånger. Han fick även äran att leda det ryska landslaget under förra sommarens EM-slutspel i Frankrike, även om den turneringen kanske inte är något att minnas med ryska ögon.... Trivia: Hans spelarkarriär tog slut efter att ha försökt rädda grannens katt från ett träd. Det slutade med ett fall och ett krossat knä. Lite mer relevant trivia: Den första ryska tränaren någonsin i det Engelska ligasystemet! Den allra mest relevanta trivian: Han är god vän med Roman Abramovich (Chelseas ägare) och denne har hjälpt Slutskij att bosätta sig i England. Kan vi hoppas på några trevliga lån från Chelsea? Jag önskar hursomhelst Leonid Slutskij varmt välkommen till Hull City! Davai Davai!

PIERRE LAMONT

pierre_lamont@hotmail.com

2017-06-09 18:43:04

