Ljubomir Sanchez - Hull City 2-0 (1-0)

En tung förlust borta mot Arsenal på Emirates Stadium.

Arsenal - Hull City 2-0 (1-0) Sanchez 1-0 (34', handsledsskott) Sanchez 2-0 (90' str) Det blev inte poäng mot ett topplag i en tredje match på raken, utan Arsenal var något för bra sett över hela matchen, även om Hull stod upp bra matchen igenom. Den första kvarten var oerhört intensiv och att resultatet var 0-0 efter denna är förvånande. Arsenal radade upp chanser, samtidigt som Hull visade vilja framåt, främst genom Lazar Markovic (som hade en väldigt fin match). Det dröjde fram till 34' matchminuten innan Arsenal skulle spräcka Jakupovic nolla. En boll damp ner i straffområdet och efter en tumultartad situation så visade Sanchez upp ett kliniskt avslut med högerhanden som letade sig in i nätmaskorna. En situation som varken Clattenburg eller de assisterande (?) såg. Jag missade de första 20 minuterna i andra halvlek då cykeln valde att få en punktering på väg hem från systembolaget i en illa välplanerad halvtidspaus. Det verkar dock inte ha hänt särskilt mycket mer än att Clattenburg äntligen valde att använda sin pipa, detta då han delade ut inte mindre än tre gula kort. Hull spelade bra i den avslutande delen av matchen, utan att egentligen skapa särskilt mycket. Vi fick se ett något nervöst Arsenal som mest slog ifrån sig bollen och utnyttjade kontringarna. Det sista som händer i matchen är att Jakupovic är ute och hänger tvätt på en av de nämnda kontringarna i en total feltajmad utrusning. Detta leder till ett inspel och en nick som letar sig fram till Clucas arm, vilket förhindrar 2-0. Vi får (helt korrekt, men något ironiskt) se Mark Clattenburg blåsa straff för hands och Sanches placerar därefter in 2-0, vilket därmed blir spiken i kistan. Arsenal förtjänar att vinna matchen, men sättet det sker på svider ändå lite. Hursomhelst! Hull gör en bra match och nästa helg väntar något av en måstematch mot Burnley. Ser fortsatt lovande ut för framtiden. Nu är mardrömsschemat avklarat!

PIERRE LAMONT

pierre_lamont@hotmail.com

2017-02-11 15:38:11

