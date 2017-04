En duell mellan Silva & Clement? ©Bildbyrån. Montage.

Premier League Survival Guide 2017

Det börjar dra ihop sig i säsongens upplaga av Premier League! Chelsea går mot titeln, men vilka blir det som åker ur? Jag ska försöka reda ut situationen.

Vi börjar med att titta på bottenstriden i tabellen!







Bournemouth



Tottenham (hemma)

Middlesborough (hemma)

Sunderland (borta)

Stoke (hemma)

Burnley (hemma)

Leicester (borta)



Kommentar: Det är mer sannolikt att Arsenal-fansen reser en staty i Granit Xhaka's ära efter den här säsongen än att Bournemouth åker ur. De har 7 poäng ner till Swansea och spelschemat är högst överkomligt, samtidigt som de har en tendens att plocka många poäng på hemmaplan.



Prognos: Säkra



Crystal Palace



Leicester (hemma)

Liverpool (borta)

Tottenham (hemma)

Burnley (hemma)

Man City (borta)

Hull (hemma)

Man United (borta)



Kommentar: Säga vad man vad man vill om Big Sam, men han vet hur man håller kvar en klubb i Premier League. Jag har svårt att se något annat än att han fortsätter att sätta skräck i fjärdedomarna på sidlinjen i Premier League även nästa säsong. De har förvisso inte det enklaste spelschemat, men har en match tillgodo. De har tagit två imponerande segrar mot Chelsea och Arsenal, samtidigt som de möter ett tröttkört Leicester (Champions League) vid ett bra läge.



Prognos: Säkra



Hull City



Stoke (borta)

Watford (hemma)

Southampton (borta)

Sunderland (hemma)

Crystal Palace (borta)

Tottenham (hemma)



Kommentar: Det kommer bli en nagelbitare. Det finns två starka kontraster just nu, spelet på hemma/bortaplan. Vi har endast vunnit en enda match på bortaplan under hela säsongen i ligan och den kom i andra omgången (ironiskt nog mot Swansea). Det har dock blivit 5 segrar på de 6 senaste hemmamatcherna (varav 1 oavgjord) sedan Marco Silva tog över rodret som tränare.



Watford & Sunderland får ses som två matcher som måste vinnas, åtminstone om Silva inte hittar tillbaka till vinnande vägar på bortaplan. Jag tror att en seger kommer behövas mot antingen Stoke, Southampton eller Palace, alternativt om vi lyckas vinna alla kvarvarande hemmamatcher. En trepoängare mot Stoke på lördag skulle dock sätta en oerhörd press på Swansea.



En förlust hemma mot Watford eller Sunderland? Då kan det mycket väl bli bortamatcher mot Burton Albion nästa säsong. Jag uppskattar att vi behöver plocka runt 9 poäng för att vara säkra.



Prognos: Nagelbitare



Swansea



Watford (borta)

Stoke (hemma)

Man United (borta)

Everton (hemma)

Sunderland (borta)

West Brom (hemma)



Kommentar: Swansea såg ut att få en välbehövlig boost under Paul Clement, men formen har dalat och efter kollapsen hemma mot Spurs så ser det svajigt ut för Walesarna. Nu väntar två oerhört viktiga matcher mot motstånd som ändå får ses som möjliga trepoängare. Poängtapp i båda matcherna? Då ser det oerhört mörkt ut.



De har saknat Llorente på topp och att han är spelklar är ett stort plus.



Jag tror att de behöver en trepoängare mot Watford eller Stoke, annars är det möjligt att tåget redan har gått om de inte lyckas skrälla mot United/Everton. Om de lyckas med detta så finns det ingen anledning till att de inte kan hålla sig kvar ännu en säsong.



Prognos: Nagelbitare.



Middlesborough



Arsenal (hemma)

Bournemouth (borta)

Sunderland (hemma)

Man City (hemma)

Chelsea (borta)

Southampton (hemma)

Liverpool (borta)



Kommentar: Middlesborough har inte vunnit en enda match i ligaspelet under 2017. Den främsta anledningen till detta är deras anfallsproblem. Big Sam var vassare som Englands förbundskapten är vad Boro har varit framför mål de senaste månaderna. De har gjort 5 ligamål på 12 matcher under 2017, varav ett var ungefär en meter offside i bortamatchen mot Hull.



De har förvisso en match tillgodo på Hull och Swansea, men vad gör de om man inte kan vinna? De har även ett svårare spelschema. De måste på något mirakulöst sätt få igång sitt målskytte, samt skrälla i åtminstone 2-3 av sina kvarvarande matcher.



Prognos: Lika säkra som en kanelbulle framför Nanne Bergstrand.



Sunderland



West Ham (hemma)

Middlesborough (borta)

Bournemouth (hemma)

Hull City (borta)

Swansea (hemma)

Arsenal (borta)

Chelsea (borta)



Kommentar: Det ska inte gå va? 10 poäng bakom Hull, förvisso med en match tillgodo, men de har inte gjort mål i någon av sina 7 senaste matcher och en målskillnad på 0-13 i dessa. Om vi ska leta halmstrån så är det ju att de har kvar iprincip alla bottenkonkurrenter (Wham, Boro, Bmouth, Hull, Swansea)



Men, som sagt. Även om de mirakulöst skulle lyckas vinna tre raka matcher och plocka poäng borta mot Hull så kommer de sannolikt fortsatt vara under strecket. Detta ska inte gå.



Prognos: Det är mer sannolikt att Tony Pulis inte bär en keps till helgens match mot Liverpool än att Sunderland håller sig kvar.







Slutprognos



Det känns som ett race mellan Hull och Swansea. Jag vågar inte säga hur det går, men efter att ha knappat in samtliga kvarvarande matcher i en "predictor" så fick jag fram följande sluttabell. Ska Watford's kluriga spelschema dra ner dem i den absoluta bottenstriden? Tveksamt. Hur tror ni att det slutar?

