There's only one Marco Silva!

Marco Alexandre Saraiva da Silva, mannen som ska föra Hull City ur mörkret.

Vad händer egentligen i Hull?

Det finns inga smickrande sätt att säga det på. Den nuvarande säsongen har varit tumultartad för Hull City. De nuvarande ägarna (Assem och Ehab Allam) har fortsatt att reta upp Hull-fansen och i nuläget är det fortsatt många Hull-fans som bojkottar alla matcher under tiden som de äger klubben. De har försökt att sälja klubben i nästan tre år utan att lyckas.



Det finns många orsaker som har gjort fansen irriterade, inte minst genom att sälja den bästa poängspelaren i form av Robert Snodgrass till West Ham för en struntsumma (10m £). När det gick rykten om att de accepterat ett liknande bud från Burnley på Andy Robertson så vässades de högafflar som fanns tillgängliga. Detta (något fiktiva) uppror satte Marco Silva stopp för genom att sätta ner foten och säga emot Ehab Allam.



Det som fortfaranande sitter kvar i mångas minnen är Assem Allam’s kommentar angående ramsan ”I’m City till I’m die” (Jag är City (Hull City) tills jag dör) gällande att Allam vill byta namn till Hull Tigers. När en reporter frågade Assem om hans åsikt gällande denna ramsa svarade han.



”De får dö så snart de vill, bara de lämnar klubben ifred för de som vill kolla på bra fotboll”.



Tro det eller ej, ett föga populärt svar från ägaren hos supportrarna.





Den nuvarande säsongen



Det började med att Steve Bruce resignerade under försäsongen då han inte var nöjd med budgeten som skulle göras tillgänglig för förstärkningar av en skadeskjuten trupp. Jag tror inte det var många som missade bilden från försäsongen i Österrike på stora delar av den tillgängliga truppen.





De första tre matcherna gick över förväntan och Hull hade otroligt nog skrapat ihop sju poäng efter dessa med Mike Phelan vid rodret. Det gick därefter lite mer som förväntat och även om laget vid många tillfällen har haft väldig otur så har det helt enkelt inte varit tillräckligt bra.



Detta ledde till att Phelan för en månad sedan fick lämna klubben.

In kom...”trumvirvel”



Marco Silva!

Vem? Tänkte nog de flesta när de hörde namnet för första gången.



En ung Portugisisk tränare som vunnit titlar med både Sporting Lissabon och Olympiakos.

”Varför ta in en utländsk tränare? Det finns så många bra i England”

Så lät det från Paul Merson i Sky-studion i England.

På uttalandet gällande att Silva ändå har vunnit ligatitlar så svarade han”

”Ja, men jag hade vunnit ligan med Olympiakos. De har vunnit ligan 107 gånger och totalt har ligan spelats 106 år.”....” Vad vet han om Premier League?!”



Vilket förvisso fick mig att flina, men som det ser ut nu så bör Merson skriva ihop en ursäkt.



Marco Silva har under en månad lyckats ändra spelsättet i Hull City helt och hållet. Det finns en tro till sättet de spelar och på vad de ska göra som lag. Det har blivit vinst i alla fyra hemmamatcher, varav Liverpool fick se sig taktiskt utmanövrerade under gårdagen, även om det ska medges att Hull hade marginalerna på sin sida. Det blev 0-0 på bortaplan mot Manchester United innan dess i ligan. Jag såg för bara någon vecka sedan ”United, Liverpool, Arsenal” på spelschemat och kunde inte låta bli att vara orolig över hur långt Hull skulle hinna hamna på eftersläp i bottenstriden. Det har nu blivit fyra poäng från två matcher och nästa helg väntar en ny bortamatch mot ett ”topplag”, men oavsett utfallet där så är Hull City med igen!



Det blev en vinst mot United i cupen, Pool i ligan, så varför ska vi inte kunna hota ett ragglande Arsenal?



Åter till Marco Silva.



Han har gjort intressanta nyförvärv.



Oumar Niasse, kritiserad anfallare inlånad från Everton.

Han springer lite som bambi på hal is, men Niasse har gjort det vi vill se. Mål!

” Rhythm is a dancer, Niasse is the answer - scoring goals from everywhere!”



Andrea Ranocchia, oerhört kritiserad mittback inlånad från Inter.

Han har varit väldigt stabil i sina två inledande matcher och stod även för den läckra assisten till Niasse’s 2-0 mål mot Liverpool.



Kamil Grosicki, inköpt ytter från Stade Rennais.

Snabb och lurig ytter som kommer att kunna ge kanterna lite mer fart.



Alfred N’Diaye, grovjobbare på innermittfältet som tillför lite mer tyngd. Inlånad från Villarreal.

Satte dit 1-0 målet som Mignolet serverade på ett silverfat.



Lazar Markovic, talangfull ytter som erbjuder finess på kanterna. Inlånad från Liverpool.



Omar Elabdellaoui, snabb högerback på lån från Olympiakos.

Evandro Goebel, spelskicklig mittfältare, senast från Porto.



Många lån och en brokig skara, men just nu har Silva gjort alla rätt.

Han har gjort sig omtyckt av fansen och ingjutit nytt självförtroende i ett sargat lag.



Marco Silva har tänt ett litet hopp i det mörka Hull-lägret och just nu känns det som att hoppet blir allt större. Han är den som ska ta Hull City tillbaka in i ljuset.