BOTTENPANELEN - SESSION 22 2016/17

Säga vad man vill om sorti ur FA-cupen mot ett gäng semi-amatörer, allmänt dålig stämning i klubben och massiva Mick-out-körer, men de gör Lördagspanelen intressantare än någonsin! Dan är en liten smula inne på att vi kanske skulle byta manager och till och med den evigt positive Erik har halkat in på samma spår. AC och Pelle har också sett bättre tider. Bottenpanelen är här.

Bra. Jävla. Fråga. Väldigt intetsägande januari hittills så tyvärr kan jag inte se någon positivt i dagsläget. Olycklig skada på Webster dessutom, vilket kanske tvingar(?) oss att agera förvisso… Vi kommer fortsätta blanda och ge denna säsong, men mycket sämre än dagsläget tror jag knappast det kan bli. Vi har nått botten.Jag hoppas verkligen att vi har nått botten, men visst kan det komma ytterligare bottennapp. Mick out! Framför allt med tanke på det kommande programmet, med åtta hyfsat tuffa till väldigt tuffa matcher. Mick out! Det känns som om de åtta matcherna är lite bära eller brista för lagets framtida serietillhörighet.Läser just nu att Webster blir borta resterande del av säsongen. Och att vi fortfarande är långt borta från att sajna någon av de spelare som vi faktiskt behöver (Spence och Moore är i sammanhanget enbart kompletteringsspelare). Tja, vi vet ju alla hur den här transfercirkusen brukar sluta för oss. Och samtidigt så funderar jag lite på vad som skulle hända om Bart och Lawrence gick och långtidsskadade sig i början på februari. Nej, jag tycker inte alls att det känns som om the botten is nådd. Så det är väl lika bra att man redan nu börjar leta upp telefonnumret till en bättre terapeut.Jag tror att vi har nått botten. Visst finns alltid scenariot att vi ska sjunka ner i League 1 eller ännu längre, men det är jag faktiskt inte särkilt orolig för. Ännu. Dock så känns det klart troligt att vi kommer att befinna oss här på botten ett bra tag framöver.Nä, inget. Mick out! Eller möjligen att Mick kommer lite närmare en stor fot i baken från Evans.Rent teoretiskt så måste det vara omöjligt att spela sämre än vad vi gjorde mot Lincoln i tisdags (för min gud vad uselt det var…osäker på om jag någonsin sett oss göra en uslare insats). Det får man väl ändå anse som något positivt, eller? Nu kan det bara bli bättre…..Alltså, den här situationen har ju i stort sett ingenting med cupen att göra. Vi skiter väl i cupen, vi åker ut i samma omgång varje år. Men det vi såg på TV var det sämsta jag har sett under mina år som supporter. Hade jag inte sett matchen hade jag nog bara skakat av mig förlusten och konstaterat att vi inte är i form. Men nu gick den ju på TV, oturligt nog.Visst har vi haft oflax med skador men det var ju inte direkt Digby eller Emmanuel som gjorde bort sig. På papperet hade vi vunnit den här matchen 10 gånger av 10.Hur gör man om man vill vinna mot ett sämre lag? Spelar tryggt och effektivt. 4-4-2 kanske? Slå en passning till en mittfältare? Slå en passning framåt? Åtminstone ibland? Vi låtsades spela 3-5-2 men det var 5-3-2 om ens det (och om Leon Best ens räknas?) och de tre mittbackarna hade ingen aning om vem som skulle hålla vem och alla såg helt vilsna ut. Ingen såg ut att ha träffats förut. Hej, vem är du? Oj, där är bollen - tjong!Jag tänker på ungarna som stolt kånkat sina Ipswich Town-ryggsäckar till skolan hela läsåret och nu blir retade av nån fet skitunge i Chelsea tracksuit. Som nu visat sig ha rätt, Ipswich Town är helt värdelösa och kan inte ens slå Lincoln City över 2 matcher. Jag tänker på alla säsongskortsinnehavare som har retat sig länge på McCarthy och vägrar komma tillbaka till Portman Road innan han försvinner. Och det kommer han ju inte att göra än på ett tag.Fair enough, McCarthy har lyckats skaka fram ganska bra resultat över 4 säsonger ur en högst begränsad budget, men nu har till och med jag fått nog.Ljuset i mörkret skulle ju vara att vi nu kan lägga allt fokus på ligan. Den är ju dock som bekant körd för denna säsong så det är ju en klen tröst. Det riktiga ljuset i mörkret är finfina Tom Lawrence och mörkret är ju tyvärr att han inte är vår och är naturligtvis helt out of our league när han byter klubb i sommar. Deprimerande.Vi kan vinna vilken match som helst, som tur är så är Championship fullt av ganska dåliga lag. Men borta mot Huddersfield får vi vara helnöjda med en pinne. Eftersom vi inte kan göra mål så spikar jag 0-0. Positiv till naturen som jag är.Nä du, inte en chans. Mick out! Då trillar nog månen ner förr. Mick out! Jag är nästan helt säker på att det blir spö i dag, tyvärr. Mick out! Inget annat talar för nåt annat resultat. Mick out! Men, kanske är det just därför vi överraskar, vem vet?Huddersfields annars fina form fick sig en törn senast i och med 0-2 förlusten mot kvalkonkurrenten Wednesday. Jag tror dock tyvärr att vi inte har något att hämta i dagens match. Det ska bli intressant att se vilket lag vi ställer ut, och vilken formation vi väljer, med tanke på Websters skada.Nej, vi är helt under isen just nu och jag kan inte ens i den bästa av världar se att vi skulle kunna ta tre poäng idag. Möjligtvis kan vi klara oavgjort och om så; jamen tjohoo liksom.Vet inte om jag besvarar frågan korrekt, men så här; man kan tycka vad man vill om McCarthy som person, ledare och fotbollsstrateg, men som jag ser det är det inte han som ytterst är orsaken till det som sker nu. Var är vår ägare? Vad vill han? Hur?Terry har helt rätt. Och BBC kommentatorerna var inte nådiga i sin kritik under matchen heller. Det är tydligt att vi helt saknar spelidé, och det borde vara skäl nog att göra en förändring oavsett hur tjuriga fansen eller hur snål ägaren är.Givetvis har Terry Butchers uttalande mest substans. Mick out! Men möjligen överdriver han, liksom många av oss fans, för att han är så in i helskotta besviken och frustrerad. Mick out! Micks uttalande har viss substans, och det är klart att han inte kan göra nåt åt vad fansen tycker, förutom att se till att han tar ut rätt lag och att laget spelar bra. Mick out! Och jag hoppas verkligen att Milnes uttalande helt saknar substans och bara är nåt han måste säga, även om den där berömda foten redan skulle vara på väg. Mick out! Vilket jag lite grann hoppas på.