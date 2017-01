ITFC SWEDENS ÄLTARPANEL - SESSION 23 2016/17

Ängslig bortamatch mot Preston på programmet idag. Knivskarpa analyser och värvningsstrategier? Nja.. vi avhandlar managers och supporterförfallet en vecka till (minst). Trevlig helg!

Jag tror inte Evans kommer att agera så jag fortsätter envist hävda att dem sitter säkert resten av denna säsong.Det går givetvis många rykten nu, och varenda liten grej blir lätt uppblåst till nåt större av dem som hoppas på en förändring av nåt slag. Det är mycket möjligt att han planerar nåt, men det ligger troligen längre fram i tiden. Evans verkar, på gott och ont, att vara en ganska lugn typ som inte tar oöverlagda beslut och verkar där skilja sig lite från andra ägare i diverse fotbollsligor. Jag tror därför att Mick och company sitter tämligen säkert fram till sommaren. Men då kommer det troligen en utvärdering och, förhoppningsvis, en ny satsning, och först då avgörs nog Micks framtid.På förhand kändes inte Huddersfieldmatchen som den bestämmande punkten om Micks vara eller icke vara i omedelbar närtid. Själv trodde jag snarare på att han satt utomordentligt löst efter tisdagens monumentala debacle. Planering av MMs öde tror jag Evans och Milne låter anstå tills säsongen är över, förutsatt att vi inte blir inblandade i nedflyttningsstriden till följd av en handfull raka förluster (risken finns ju i allra högsta grad om man kollar in spelschemat).Först och främst har Evans uttryckt sitt fulla stöd för Mick och det verkar inte vara några tomma ord utan jag tror att här finns inga intentioner att byta folk i dug outen under säsongen. Ett argument som jag tror väger tungt är ekonomin, där det för övrigt finns en väldigt intressant och genomarbetad artikel som kan rekommenderas.Rent känslomässigt känns dock Mick färdig som manager för ITFC (eller Mick out! som Dan brukar säga). Det finns flera bitar som ligger honom i fatet och inte bara att det är för odugliga spelare. En bit i fatet är att alla förstås jämför med de tidigare säsongerna där han och spelarna enligt min mening överpresterat med förutsättningarna som varit givna.En annan att han inte gör sig själv några tjänster med laguttagningar, byten och en sällan skådad envishet. Å andra sidan kan man ju ge honom credd för att han verkligen kör sitt eget race. Sammanfattningsvis: jag tror att han sitter säsongen ut, men att det kan komma in ett nytt ansikte i sommar. Rätt eller fel? Inte fan vet jag, men något måste hända i alla fall.Se stycket ovan om spelschemat framöver. Efter dagens match (1-1?) så är det Derby, Reading, Aston Villa, Brighton, Leeds och Norwich. Inte kul. En parafrasering av Thomas Nordahl är på sin plats: Jag är orolig.Vad gäller peppandet har givetvis den gode Kieron alldeles rätt. Det finns ju ingenting som hjälper med att dyka upp på stadion och bua ut sina egna spelare, vad är vitsen med det? Ventilera sin besvikelse? Jo för all del, men då är det väl bättre att dra näven i en tegelvägg istället (ta gärna på handske för skademinimering).Nä jag tror faktiskt inte det. Även om spelet är allt annat än positivt känns det som om där är tillräckligt många lag som är sämre än vad vi är.Om man ser till spelet senast mot Huddersfield och Lincoln, finns det all anledning till oro. Det var inte mycket som var rätt i de matcherna, och som BBC:s kommentatorer upprepade gång på gång, så verkar Mick inte ha nån plan för hur laget ska spela, eller lyckas åtminstone inte förmedla den till spelarna, som mestadels såg väldigt vilsna och förvirrade ut. Så om det fortsätter på det sättet, har vi i allra högsta grad en orolig och turbulent vår framför oss.Jag har förståelse för att de gör det, och visst måste man kunna kritisera sitt lag när det går dåligt. Men samtidigt är det ju just nu laget behöver extra stöd och uppbackning, så det kan ju få en ödesdiger effekt. Men jag antar att de tänker att en bojkott ska visa Mick att de inte stöder honom och vill att han ska gå, men tyvärr drabbar den ju även spelarna. Men jag har stor förståelse för att det kan vara tungt att gå på matcherna just nu, även om jag aldrig skulle ha kommit på en sån tanke, eller? Mick out!Det är den naturliga reaktionen och som komplement till bojkott kan fansen nuförtiden enklare göra sin röst hörd, inte minst i sociala medier. Den möjligheten fanns inte tidigare, insändare i tidningen möjligtvis undantaget. Jag har aldrig varit någon fan av bojkott eller buandet mot det egna laget, ännu värre enskilda spelare, utan är mer av den stöttande typen. Jag inser också att det är skilda världar när man är distanssupporter. Finns det dessutom en stolt historia slår den negativa trenden, och raset, ännu hårdare givetvis.Det är bara att gå till sig själv och fundera på hur stort suget är när det går dåligt för ens lag och framför allt att underhållningsvärdet är så fruktansvärt lågt att man borde få betalt för att dyka upp. Jag har full förståelse för att man inte har lika stor lust att ta sig till stadion när laget i ens hjärta parkerar i tabellens ingenmansland, men det är ju även allmänt känt att det är då som de trogna fansen levererar och likt ett gäng fårskallar dyker upp med den fåfänga förhoppningen om tre poäng mot alla odds. Det är de som är de sanna supporterhjältarna. Fårskallar eller ej.På något sätt måste man dock få visa sitt missnöje, men då tycker jag det är både vettigare och av väsentligt mycket högre underhållningsvärde att uttrycka sitt missnöje på BBC Radio Suffolk. En klassisk fullständigt onyanserad avhyvling så öronen fladdrar på programledaren livar upp även den tristaste säsong!Inga monstervärvningar men jag ska erkänna att jag är öppen för samtliga. Ja, vem som helst egentligen... Även om jag tyckte petningen av Emmanuel var väl hård/horribel, så ska Spence ha gjort det riktigt bra i debuten. Kieffer Moore kom in och gjorde väl det som förväntades av honom och det kan säkert bli ett intressant nyförvärv även om steget är enormt. Diagouraga vet jag inte mycket om. Tiden i Brentford var väl egentligen både upp och ner, mest upp, och han spelade över 200 matcher för klubben. På slutet av Leeds-karriären förstod jag att han endast spelade/tränade med U23-laget så han är säkert rejält revanschsugen så det ska bli intressant att se vad han kan tillföra. Steven Taylor är lätt av avfärda på grund av skadehistorik och uteblivna MLS-framgångar men vi behöver verkligen spelare.Spence verkade ju vara en av få initiativrika spelare senast - det känns hoppingivande. Men om vi ska fortsätta med en fembackslinje (ja, jag ser det som 5-3-2 snarare än 3-5-2), så ska vi givetvis spela Emmanuel i stället, och ha Spence som backup. Förhoppningsvis kan väl Moore tillföra lite huvudstyrka och kunna ta hand om alla långa, höga bollar som fortsätter komma när spelarna, i brist på en tydligt kommunicerad spelplan, inte riktigt vet vad de ska ta sig till. I övrigt får väl även han ses främst som en backup, dock förhoppningsvis med god utvecklingspotential.Diagouraga vet jag inte så mycket om, men han är väl tänkt att gå in och styra upp det centrala mittfältet. Och gudarna ska ju veta att vi behöver nån annan än Douglas ihop med Skuse, frågan är bara om Diagouraga är rätt man, och om vi inte i stället borde satsa på Dozzell eller Bru. Om nu alla rykten om att Berra är på väg skulle stämma - och jag skulle inte bli så ledsen över det, då han inte har rosat marknaden på sistone - så är det väl vettigt att ta in en rutinerad mittback, typ kanske resten av säsongen. Framför allt som Webster är borta och Smith inte är tillbaka än. Men sen måste vi bygga mittbackslåset på de yngre Webster och Smith, med backup i Chambers, eller möjligen alla tre i en fembacks- eller trebackslinje.För ett par veckor sen skrev jag att vi skulle stå här med en "Who?" och en "Oh no, you again?". Inte så långt ifrån, Moore och Spence passade in rätt fint på de två utropen och jag har inte så mycket mer att tillägga gällande de två. Diagouraga då? Jag sticker ut hakan rejält och säger att det kan bli intressant.