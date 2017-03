ITFC SWEDENS FRAMTIDSPANEL - SESSION 29 2016/17

I mörka tider kan det vara en bra idé att titta framåt mot vad som förhoppningsvis kommer bli ljusare tider. Fast frågan är om det verkligen finns något ljus i tunneln i någorlunda närtid? Panelen är en smula skeptisk.

2017-03-18 13:15:00

Så många som möjligt, under ordnade former. Vi har ett koppel av spelare (se fråga två) som snart riskerar att få se sig om efter ny arbetsgivare, så jag hoppas verkligen att någon av dessa ges en seriös möjlighet att visa upp sig innan yxan faller.Så fort vi säkrat kontrakt är det bara att släppa fram alla kidsen. Och be till fotbollsgudarna om att det blir kul att se, av rätt anledningar. Igår morse bekräftades prishöjningen på säsongskort som läckte redan i torsdags kväll och fansen är helt vansinniga. Eller, ännu värre - deklarerar att de helt enkelt inte bryr sig längre. Och vad har de att bry sig om? De flesta spelare som gjort någon form av succé den här säsonmgen är här på lån. Tack och hej om 9 matcher alltså. Våra egna talanger har knappt fått sitta på bänken, och våra egna löften som skulle vara ryggraden i laget den här säsongen, Bishop, Webster, Hyam, Smith, har mest varit hos doktorn.Jag tror ändå att den nya laguppställningen och det faktum att några av de yngre egna spelarna såsom Emmanuel och Kenlock fått chansen hade gjort många fans ganska hoppfulla om att säsongen skulle kunna avslutas roligare. Fick vi bara igång målskyttet, så kanske det skulle bli kul att gå till Portman Road ändå? Men så kom det här med de nya priserna och om de var trötta på Marcus Evans tidigare så är de arga nu. Och Ian Milne verkar ärligt talat inte heller helt övertygad om att det här beslutet var så bra. McCarthy rycker på axlarna och säger att han har anställningsavtalet kvar. Fair play Mick. Kör på tills du får sparken, det hade jag också gjort.Så för att sammanfatta är det ju inget snack om att det är stenhårt flörtande med fansen som gäller från och med nu. På ett eller annat sätt.Vilka kids då? Adam McDonell gör inget väsen av sig längre, Ben Morris gick precis ut på lån och Andre Dozzells utveckling verkar ha stannat av (åtminstone tillfälligt). Josh Emmanuel och Myles Kenlock har vi redan sett en hel del av…..så tja, kanske Tristan Nydam och/eller James Blanchfield, de sägs vara lovande. Släng in någon av dem (eller båda dårå) i en eller två matcher.Så många som möjligt - ut med dem på plan, bara! Mick har ju själv antytt att han ska vädra en del kids, men fan tro´t om han gör´t. Och i den miserabla takt som poängen par in, så lär det kanske ändå dröja ett tag innan vi lyckas säkra kontraktet. Men vi måste helt enkelt vädra våra egna spelare, unga och gamla, och inte förlita oss på de lån vi ändå inte kan knyta till oss.Jag får gå på Kieron Dyers rekommendation och säga Tristan Nydam, även om jag inte har sett honom själv. Några gånger under de här åren jag har engagerat mig i Ipswich Town har det snackats om unga spelare som verkligen har det där lilla extra. Shane Supple är den första jag kan komma på att många runt klubben pratade om innan vi ens sett honom i FA Youth cup laget. Senare Connor Wickham, och nu Tristan Nydam. men vi lär knappast få se honom i startelvan den här säsongen. Det är bara att hålla tummarna för att förhoppningarna infrias så småningom.Är det något jag älskar så är det ju talangutveckling och egna spelare så varning för onyanserat svar.Det är väl näst intill spöstraff att inte svara Dozzell här. Han är det självklara valet och kommer han upp i farsgubbens nivå är jag mer än nöjd. Tyvärr är fotbollsklimatet i England någon annorlunda nu än då och Dozzell den yngre är kanske dessutom ett ännu större löfte med ännu mer boll i sig och således FÖR het för att stanna kvar hos oss. Ipswich-förbannelsen…Utöver Dozzell är där ju faktiskt ett rejält gäng som lovordats genom åren, men som nu börjar komma upp i tjugoårsåldern och det är väl lite make or break för det gänget, vars kontrakt går ut i juni i år (med option på ytterligare 12 månader ska sägas), men man kan ju bara hoppas att någon av Blanchfield, McLoughlin, McDonnell (06/2018), Benyu, Joe Robinson, Monty Patterson (som ju faktiskt är A-landslagsspelare) kan hänga på Emmanuel/Kenlock och ta nästa steg, om möjlighet ges.Det känns dock som tilltron är större för ungdomarna därunder och då tänker jag framförallt på Tristan Nydam och inte minst Ben Morris som jag vid sidan av Dozzell vill lyfta fram som kanske mest spännande. En annan knatte är ju Ben Knight, 15, som hyllats som en av de största talangerna i England och som länge scoutats av drakarna, intensivast av Manchester C ity, så vi vet hur den sagan lär sluta... Fy f-n säger jag bara.Jag har dålig koll på vår akademi och de yngre spelarna och har således svårt att peka ut någon som ”coming star”. Men precis som många andra ITFC-supportrar hoppas jag att Andre Dozzell inom en mycket snar framtid ska ta det stora klivet och bli en viktig offensiv nyckelspelare för oss.Nydam och Morris känns väldigt spännande, men är kanske fortfarande för unga för att få chansen. Men jag hoppas verkligen att Nydam kan växa ut till den bollvinnande, kreativa mittfältaren som vi så bittert saknar.Förhoppningsvis kan vi se fram emot ett lyft och en nysatsning, men då måste Evans bestämma sig för att satsa ytterligare och antingen lätta på plånboken, eller skaffa en ny manager som är mer intresserad av att satsa på det unga gardet. För utan ett rejält pengatillskott, måste vi odla våra egna talanger och kanske också ta några mellansäsonger - vilket vi ju ändå redan har fått stå ut med. Dessutom skulle det kännas trevligt med en manager som var mindre lagerbäckig och vågade satsa positivt och framåt, i stället för att som nu bara försöka säkra poäng. Om det varken kommer nya pengar, eller en större orientering mot ungdom. så får vi nog finna oss i en alltmer nedåtgående spiral, tyvärr.Jag är sedan en tid tillbaka en förespråkare av både MMexit och Evans-exit. Men för att klargöra innan jag vidareutvecklar mitt resonemang; jag tillhör den falang som fortfarande har stor respekt för Mick McCarthy och hans gärningar. Han har med begränsade resurser åstadkommit väldigt många bra saker: han har lyft laget organisatoriskt, skapat stark sammanhållning (glöm aldrig hur det såg ut under Magilton, Jewell och Keane), byggt en bra lagstomme samt gjort ett antal fina spelarfynd. Men han har nu nått vägs ände. Sedan ett och ett halvt år tillbaks är det väldigt tydligt att han inte är mannen att ta oss vidare in i framtiden. Vi behöver istället få in en annan fotbollsfilosof, en ledare med ett annat kontaktnät och med förmåga att tänka innovativt ……eller låt säga, tänka fotboll på ett annat sätt än Mick. Om denna någon sedan skulle förespråka en charmig och anfallsinriktad fotboll så skulle ju det vara bra inte minst då det gäller intresse och publiktillströmning (både unga som gamla). För de flesta av oss supportrar rangordnar väl en spelmetodik enligt nedanstående:1) Attraktiv fotboll som ger oss resultatmässig framgång2) Tjong och tjoffa-fotboll som ger oss resultatmässig framgång3) Attraktiv fotboll som inte ger oss resultatmässig framgång4) Tjong och tjoffa-fotboll som inte ger oss resultatmässig framgångKommer det att hända? Ett nytt tränarnamn till nästa säsong, alltså? Tveksamt. Evans är på gott och ont en tålmodig typ. Dessutom måste ju den potentiella ersättaren vara någon med modesta budgetkrav……..för sannolikheten att vår ägare plötsligt skulle börja trolla fram sedelbuntar ur innerfickan på sin exklusiva tweed-kavajen är inte stor. Evans kommer aldrig bli tillräckligt dedikerad, aldrig tillräckligt riskbenägen (i den här kontexten) och aldrig inse att en ung, lovande spelare kan kosta mycket pengar, men många gånger tenderar att bli en lönsam investering.Så vad ser jag då för framtidsscenario? Som den muntergök man är: vi kommer under Evans ägande (för honom kommer vi inte bli av med på ett tag) fortsätta att bli omsprungna av ”mindre meriterade”, men nytänkande lag med god scoutingverksamhet. Samtidigt kommer de PL-urtrillade drakarna att fortsätta hävda sig med hjälp av sina ”paraply-utbetalningar”….och vi då, med rådande modell, kommer att kunna hålla stånd i ett eller två år till…..men i längden......tja ni kan väl dra era slutsatser själva……Vi är inne i en Championship-spiral som vi inte kommer ta oss ur på ett bra tag är jag rädd för. Det känns tyvärr som om vi trampar vatten år efter år och precis ”allt blir fel”. Uteblivna satsningar, försäljningar, oinspirerat och många gånger väl försiktigt spel, ifrågasatt manager, för dyra biljettpriser, dyrare(!?) årskort etc. Listan är lång och att harva runt i mitten av tabellen och ha siktet inställt på att säkra kontraktet är frustrerande även för den störste optimisten…Nu känns det som att det kan bli minst 2-3 år till innan vi tar oss ur Championship. Om det sedan blir till Premier League eller League One hänger i mångt och mycket på Marcus Evans. Vi andra kan bara fortsätta drömma och älska klubben som vi vet finns där bakom marknadsstrategierna, bolagsstrukturerna och skatteplaneringen.I mörka tider kan det vara en bra idé att titta framåt mot vad som förhoppningsvis kommer bli ljusare tider. Fast frågan är om det verkligen finns något ljus i tunneln i någorlunda närtid? Panelen är en smula skeptisk.En yrvaken redaktör Stridell och decimerad panel till trots - Lördagspanel blev det även denna vecka.Efter en fin februari för Ipswich Towns del går vi nu in i mars månad med två hemmamatcher på fyra dagar följt av två bortamatcher och därefter speluppehåll fram till ITFC Sweden kommer på besök de första dagarna i april. Hur ska det gå tro, behöver vi titta neråt i tabellen och har starkt är egentligen Ed Sheerans fotobombande? Panelen har givetvis svaren på allt detta!Är vi i form eller vad är det som händer? Panelen funderar och oroar sig över TV-förbannelsen. Ska vi anta att några oväntat bra resultat och TV match är allt vi behöver för att det här ska gå åt helsicke? Go lördag på er!Dags för ITFC Swedens medlemsresa! För 9:e säsongen i rad samlas vi i Ipswich för att se vårt älskade blåvita gäng. I vanlig ordning bokar man själv resa och boende medan ITFC Sweden ordnar med aktiviteter och inköp av matchbiljetter. Alla medlemmar välkomna till en superhelg i Ipswich!ITFC SWEDEN representerar på plats i Birmingham för eftermiddagens match på Villa Park mot Aston Villa. Vi kollar stämningen med redaktören, Erik, Fred, Wark, Glenn (det är så man uttalar Rolf på göteborska tydligen), Pelle, Robin, Bengt-Åke, Roine och Rickard efter fredagens pubrunda och intagande av överjävliga mängder indisk mat till middag.Hur illa man än har det här i livet brukar det alltid finnas någon som har det värre, fråga bara Terry Jones karaktär i Monthy Pythons "The 4 Yorkshiremen". Men är det någon tröst att det förhåller sig på det viset? Och går det att finna någon tröst i det stentuffa spelschemat? Ni vet vilka som ger svaren.Ängslig bortamatch mot Preston på programmet idag. Knivskarpa analyser och värvningsstrategier? Nja.. vi avhandlar managers och supporterförfallet en vecka till (minst). Trevlig helg!Säga vad man vill om sorti ur FA-cupen mot ett gäng semi-amatörer, allmänt dålig stämning i klubben och massiva Mick-out-körer, men de gör Lördagspanelen intressantare än någonsin! Dan är en liten smula inne på att vi kanske skulle byta manager och till och med den evigt positive Erik har halkat in på samma spår. AC och Pelle har också sett bättre tider. Bottenpanelen är här.Åter till ordningen med en extra matig laguppställning denna januarilördag (en dags fördröjning dock denna helg här på Svenska Fans). Idag funderar en tacksam och orolig panel över vilka förstärkningar vi behöver och om det här med cuper och TV-matcher spelar någon roll egentligen. COYB!