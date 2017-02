ITFC SWEDENS FRUKOSTPANEL - DIREKT FRÅN BIRMINGHAM!

ITFC SWEDEN representerar på plats i Birmingham för eftermiddagens match på Villa Park mot Aston Villa. Vi kollar stämningen med redaktören, Erik, Fred, Wark, Glenn (det är så man uttalar Rolf på göteborska tydligen), Pelle, Robin, Bengt-Åke, Roine och Rickard efter fredagens pubrunda och intagande av överjävliga mängder indisk mat till middag.

Bra, men indienmage.Ungefär som jag då. Men all cred till Roine för bokningen på den indiska restaurangen. Nu när jag har ätit en halv English till frukost börjar det ordna till sig.Som en prins! Tre poäng idag och vädret är lysande! (det regnar och är allmänt grått, reds anm)Som en medelålders gentleman.Förvånansvärt bra faktiskt.Två minuter senare ansluter Roine och Rickard och vi går in på dagens match.Försiktigt optimistisk, vi kan skrälla till med en 2-1 seger. Tror McGoldrick gör mål. Risken är dock att det blir som mot Newcastle, att spelarna känner att det är en för stor scen att spela på och att det påverkar dem negativt.Jag förväntar mig mycket sång och kära återseenden på bortatribunen, ett kämpande Ipswich som norpar en poäng efter att Tom Lawrence kvitterat i 83:e minuten och tystat hemmapubliken. Ungefär så.Efter matchen senast tycker jag vi borde ta minst en poäng. Om han [Mick] ställer samma lag på banan vill säga.Seger med 2-1, Lawrence pangar in målet.Som Wark hoppas jag att vi tar tillvara på det goda resultatet och spelet från förra matchen. 1-1 idag.Underhållande match med bländande spel.Jag tror vi kommer spela defensivt och att vi har bra chans att vinna. Jag tror faktiskt det![var kom han ifrån? Reds anm] 4-0 till Aston Villa! Blir roligt att komma till arenan också, den är ju en riktig klassiker.Berra blir man orolig bara man ser honom.Han sticker ut som den som är dålig och Chambers är dålig om han spelar på kanten, Skuse är långsam sidledspassare.Allt är som vanligt med andra ord.[tänk sju fågelholkar på rad som inte har nåt att inflika] Wark googlar upp att Villa inte har vunnit på sju matcher. Senaste de vann var uppenbarligen mot Burton på annandagen med 2-1.Steve Bruce är tränare, så en dinosaurie i varje dug out.Det låter ju egentligen som en glasklar oavgjord match i klassiskt engelskt pissväder.Yes. Vad kan man förvänta sig för publiksiffra tro?(googlar igen) 32 000 mot Preston och 37 000 mot Leeds. Och 41 000 mot Burton! Så det blir lite folk ändå.Hur många biljetter har vi sålt, 5 000?Nej, det var att ta i men ca 1 600 i början av veckan.Jag läste 1 800. Hade vi legat bättre till hade siffran nog varit bättre.Erik och Fred släntrar in och gör sällskapet fulltaligt.Indienmage.Lite som man förtjänar. Eller faktiskt sämre än jag förtjänar med tanke på att vi kom i säng så tidigt som vi ändå gjorde.Jag fick förhoppningar efter förra matchen och går in med en positiv känsla. Jag tror på vinst.Det kommer bli säsongens tråkigaste ligamatch och 0-0 eftersom vi är här. Men den kan ju inte bli sämre än cupmatchen än mot Lincoln, så det är ju positivt.Det är som jag sa, bara för att vi är här på plats. Fast egentligen är jag inne på samma spår som Fred och optimistisk med tanke på den fina insatsen mot Reading.Innan ni kom ner till frukosten lämnade jag min spådom om 1-1 och sen kvittering av Lawrence. Det kommer bli kul att se Villa Park också.Det kommer det bli.Vi vet att de spelar i Birmingham.Bra Fred.Jag kände att jag ville bidra med nånting.Då är vi på rätt ställe i alla fall.Klockan är 10 och dags att avsluta frukosten. Omgruppering vid 12 och avfärd till Witton Arms för uppladdning inför kick-off. Förhoppningsvis är Glenns tips helt off och den försiktiga optimismen mer pricksäker. Time will tell. Come on you Blues!!