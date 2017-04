ITFC SWEDENS LÖRDAGSPANEL (AVSLAGEN EDITION) - SESSION 33 2016/17

Vi har varit här förr. Säsongsslut och ingenting att spela för. Klart vi kör en lördagspanel ändå!

Ja det var verkligen oväntat och sättet vi gjorde det på var minst sagt överraskande. Varför det lossnade mot ett lag som Newcastle, och i det här skedet av säsongen, är ju en intressant frågeställning. Kanske vi kunde gå ut helt utan press. Skrämmande att det först är i match 43(!) som vi landar säsongens första back to back seger.Gud i London……det var lite otippat. Inte helt säker på hur det kunde bli så, men: 1) Vi var exceptionellt motiverade att göra bra ifrån oss, samtidigt som jag inte kan tro annat än att Newcastle måste ha underskattat oss lite. 2) Bra tryck och äntligen lite positiv stämning på läktaren bör ha gett hemmalaget extra råg i ryggen. 3) Elvan som startade är bevisligen vår starkaste och det nygamla spelsystemet passar oss bättre i och med att vi verkar få ut mer av varje enskild spelare. Vi var rörligare, mer fartfyllda och emellanåt såg vi ta-mig-fan även tekniskt skickliga ut. Och bäst av allt, vi fick se flera intressanta anfallsinitiativ och då inte bara från den välfungerande trion McGoldrick, Sears och Lawrence. Tänker främst på Grant Ward (bra passningsfot, bra tillslag, fin blick för spelet och betydligt bättre då han spelar centralt) och Emyr Huws löpstyrka, energi och kompromisslösa vilja att hela tiden gå rakt på mål, men även på Spence och Kenlock som är betydligt bättre offensiva alternativ än Chambers och Knudsen. Med olika anfallsalternativ och bättre rörlighet så blir givetvis vårt spel mindre förutsägbart……och anfall är väl fortfarande bästa försvar?Det var verkligen en överraskning. Kan man tänka sig att det var en liten islossning av åtskruvade nerver och press som liksom lossnade och fick spelarna att tappa all ängslighet, då kontraktet i princip var klart? Det är inte bara motivation som kan slå klass, utan ibland räcker det med en hög dos relaxerande. Jag tror i alla fall inte att MM lyckades inspirera spelarna mer än vanligt, och heller inte att det plötsligt skulle ha vänt. Jag ser det mer som en one-off om något, tyvärr. Men det visar ju i alla fall att det finns potential i truppen, vilket man väl har börjat ifrågasätta den här säsongen. Det får vi ta med oss till nästa.Det märkliga är att inte ens vår manager verkar ha någon aning om varför vi plötsligt spelade den typen av fotboll vi hoppats på hela säsongen. Positiv inställning, först på andrabollar, fiffiga lösningar.. stod stjärnorna plötsligt i linje? Ingen aning, men kul var det.Naturligtvis uselt och snudd på oacceptabelt att förlora. Man hade ju hoppats att de spelare som fick chansen hade steppat upp. Dock en klassisk förlora/förlora för MM. Hade han fortsatt med bästa laget hade vi nog kritiserat honom för att inte ge fringe-spelarna och våra unga spelare chansen när vi är matematiskt säkra, mot så mediokert motstånd. Nu blev det istället variant två, (för) stor rotation i laget, skamlig förlust, med efterföljande kritik.Jag kan ändå tycka att han gjorde rätt, förutsatt att han tänker jobba kvar nästa säsong. Det finns inget kvar att spela för så det är lika bra att börja planera för hösten. Är Dozzell klar för startelvan? Är Bishop allt det där vi hoppas på? Klarar Danny Rowe klivet upp i Championship ? Ska vi försöka skriva kontrakt med Diagouraga och Samuel? Nej, nja, ja, nej, vet ej. Ungefär så.Sen hade han självklart inte räknat med att få pisk av jumbolaget och det nyvunna självförtroendet från Newcastle-matchen försvann väl lika fort som det kom. Visst hade det varit bättre att bara byta ut hälften så många spelare och ändå få svar på några av frågorna, det ångrar han nog bittert, den gode Mick. Men med den attityd han visat mot slutet skulle han ju aldrig erkänna det. Och det är väl ett av problemen som gör att han kommer att få det väldigt svårt att vinna tillbaka fansen.Han sa ju tidigt att han skulle "blood some young´uns" när kontraktet var matematiskt säkrat. Och det var skönt att han stod vid sitt ord, även om han senare tog tillbaka det när han sa att han inte tänkte göra det i de avslutande två matcherna om motståndarna var inblandade i streckstrider, vilket ju känns lite beige. En match fick alltså ungdomarna och andra spelare utanför startelvan att visa upp sig - verkligen långsiktigt tänk där. Sen att det inte blev ett så där jättebra utfall beror inte bara på de "nya" spelarnas inkompetens, utan kanske mer på att MM lyckades göra lite för många byten. Det fanns ingen trygg stomme kvar, ingen som kunde dirigera de andra och sätta taktpinnen. Så här i efterhand kan man ju tycka att det blev lite fel på det sättet, men det var ändå skönt att han faktiskt vädrade lite spelare, även om det väl egentligen bara var Rowe som visade upp nåt att ta vara på.Jag gillar idén med att låta de som vanligvis inte brukar spela från start få göra det (av och till) …… och vi hade inför matchen mot Rotherham inget att förlora på att göra det…..utom själva matchen då förstås. Men jag är inte speciellt nedstämd över förlusten.Men visst går det att ifrågasätta MM:s beslut att byta ut i princip en hel startelva. Stabilitet, struktur och grundtrygghet, allt det där försvinner vilket knappast förbättrar de ”nya” spelarnas möjligheter att göra bra ifrån sig. Allt som oftast tenderar de här megarotationerna att bli väldigt verkningslösa och istället har vi nu ett gäng kompletteringsspelare med naggat självförtroende.Och visst svider det också att vara det enda lag i serien som under innevarande säsong fått stryk två gånger av sopgänget Rotherham. Men som sagt, ingen större skada skedd, det här har vi snart förträngt….. liksom hela den här jävla suckersäsongen.Jag skulle tippa att MM roterar tillbaka i princip lika många spelare igen, och ställer upp med ett närmast identiskt lag som mot Newcastle, tyvärr. Men jag hoppas att han åtminstone tar med några fringe-spelare på bänken och ger några chansen i en halvtimme eller så. Men hur han än gör tror jag ändå på en ganska klar förlust i dag, vilket ju inte spelar nån som helst roll. Det som spelar mer roll är att redan nu börja bygga inför nästa säsong, men det tror jag inte old stubborn Mick kommer att göra. Ridå.Det är alltid känsligt att laborera med laget när det kan avgöra andra lags möjligheter till kval och avancemang eller tvärtom. Nu är det ju dock framförallt Fulham som jagande Leeds ska komma ikapp för att nå kvalplats, så det är ju ”fritt fram” att kasta in vilken startelva som helst. Jag tro dock att önskan är stor att avsluta snyggt i sista hemmamatchen så jag gissar att vi kommer var ”mer ordinarie” än senast mot Rotherham.På sätt och vis hoppas jag att han fortsätter rotera, kanske har någon visat klass på träningen eller bett på sina bara knän om en andra chans. Men Wednesday har ju gjort en kanonsäsong och det är sista hemmamatchen, sista chansen att visa supportrarna varför de ändå ska komma tillbaka i Augusti. Så jag hoppas att han ställer fram ett lag som verkligen kan ha en chans.I stort sett samma lag som mot Newcastle funkar fint, fokusera på egna spelare och gärna Huws om det nu är så att han är nära en deal i Suffolk. Kanske ge Rowe chansen på hemmaplan istället för Lawrence, han var tydligen sevärd borta i Rotherham. Sheffield W är ju klara för play-off så förhoppningsvis tar även dem risken att testa runt lite (för mycket) i startelvan inför de livsviktiga matcherna i Maj. Och så håller vi tummarna för en skön avslutning på Portman Road helt enkelt.Med största sannolikhet kommer MM att starta med samma uppställning som han gjorde i succématchen mot Newcastle, detta till trots, jag tror inte på något annat än en förlust idag. Wednesday passar oss illa och kommer dessutom vara väldigt sugna på att bli play-off klara innan deras avslutningsmatch mot ett annat play-off-jagande lag (Fulham).