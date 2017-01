ITFC SWEDENS LÖRDAGSPANEL - SESSION 21 2016/17

Åter till ordningen med en extra matig laguppställning denna januarilördag (en dags fördröjning dock denna helg här på Svenska Fans). Idag funderar en tacksam och orolig panel över vilka förstärkningar vi behöver och om det här med cuper och TV-matcher spelar någon roll egentligen. COYB!

Vi behöver främst förstärka på managersidan, med nån som kan tänka i andra och nya banor. Men annars skulle det sitta fint med en kreativ bollvinnare på mittfältet, en som både kan täppa till bakåt, driva upp bollen själv och slå den där avgörande passningen, men var hittar man en sån? Sen vore det väl inte helt fel att hitta en stor, stark anfallare à la Murphy - framför allt om vår nuvarande manager envisas med att stanna kvar, för då lär de höga uppspelen fortsätta att komma.Jag ser helst att vi köper spelare, och inte satsar på fler lån. Då ser jag hellre att ungdomarna får en chans att spela in sig och på så sätt förbereda för nästa säsong. för den här är ju körd. Annars låter väl Rotherhams Ward och Prestons Hugill som ganska intressanta objekt - de har bra ålder och har visat sig duga i Championship Det förvånar nog ingen om vi söker efter en anfallare efter hålet efter Daryl Murphy som ingen hittills har lyckats fylla. Jag skulle kika på en etablerad spelare som t ex David Nugent eller Billy Sharp , två spelare som vi förknippats med tidigare och som vet hur man gör mål i Championship. Alternativet skulle vara att satsa på ett oprövat kort som visat prov på målsinne i de lägre divisionerna.Andra områden jag skulle vilja förstärka/förändra är det centrala mittfältet och ytterbackarna och det behöver nödvändigtvis inte ske med nyförvärv. Satsa på unge Dozzell, Bishop etc. Den viktigaste värvningen skulle dock vara Tom Lawrence på permanent basis, en klasspelare.Vi behöver en anfallare, så är det ju bara. McGoldrick är skadad igen och Varney släpptes till Burton. Murphy försvann ju också utan egentlig ersättare… (Best har inte direkt fyllt skorna.) Med tanke på summorna som flyger runt nu så får vi nog snällt inse att vi inte kommer så långt med våra bud… Att låna in någon väldigt ung orutinerad breddspelare, som tar platsen från våra egna talanger, är bara fel. Jag tror dock tyvärr mer och mer på att vi inte kommer lösa någon av de spelare vi är intresserade av permanent, utan att vi istället får in någon på lån, typ Conor Sammon -ish.Har det inte sett ut så varje januari? Eller är det bara det att jag känner en överdriven hopplöshet inför det här med nyförvärv? Vi skulle behöva någon magiker på mitten som vet att hålla i, fördela boll och göra det oväntade plus en rackarns målfarlig spjutspets. Not gonna happen though. Vi kommer stå där när hasparna till fönstret har hakats på med en "Who?!" och en "Oh no, you again?". Det gäller således för Mick att försöka lappa ihop truppen vi har och hitta lagandan igen.Har förstått att MM (fortfarande) är ute efter en stor, stark centertank som ersättare till Daryl Murphy. Inte mig emot.....förutsatt att vi verkligen kan få in någon av samma kaliber.Men så här; om MM verkligen har lyckats tigga till sig lite slantar av Evans så tycker jag att dessa istället bör läggas på att få ordning på vårt mediokra mittfält. I princip så behöver vi ett helt nytt sådant; en mittfältsgeneral med bra spelförståelse, en snabb och irrationell ytter och en ettrig bollvinnande tvåväggsspelare med utpräglad vinnarmentalitet.Jag är inte tok-naiv, förstår ju att vi inte kommer att kunna köpa till oss mittfältskvalitet under rådande transferfönster, men någon gång måste vi börja prioritera den lagdel där det brister mest. Bra att börja nu när Evans för en gångs skull verkar vara villig att lätta lite på plånkan. Slanta upp allt han kan avvara och kompletteringslåna om det skulle bli nödvändigt. Pitman, Sears och McGoldrick håller samtliga på topp, bara vi börjar spela riktig fotboll igen.Det gör inte jag....tänker på cupen alltså. Dagens ligamatch är så oerhört mycket viktigare och om vi inte för ”spänningens skull” vill dras med i kampen kring nedflyttningsstrecket så håller vi tummarna extrahårt för att det blir vi som får med oss merparten av poängen i eftermiddag. Cupen? I det här stadiet? Couldn`t care less.Jag tror/tycker att vi ska satsa som i första mötet och rotera in några juniorer på bänken igen och förhoppningsvis ges möjligheten att vara lite generösare med speltiden denna gång. Sen får det helt enkelt bära eller brista. Lincoln lär vara hyfsat taggade så det blir tufft oavsett vilket lag vi ställer upp med misstänker jag.Det hade faktiskt varit roligt med en cup-run för en gångs skull. Not gonna happen though. Tar vi oss förbi Lincoln är nästa hinder Brighton hemma. Inte det mest oöverkomliga cup-hindret, men lita på att vi skulle fara och flyga all världens väg om vi väl kommer dit. Men för att svara på frågan, ja, jag tycker vi ska satsa på cupen. Lincoln och Brighton har trots allt förlorat mot sämre lag än oss.Vanligtvis brukar jag vilja lägga krutet på ligan men denna högst trista och mediokra (i bästa fall) säsong så tycker jag vi kan satsa mer än vanligt på cupen. Lincoln borta och därefter Brighton hemma som rimligen borde satsa på ligan borde kunna innebära att vi har möjlighet att nå långt med Ipswich mått mätt och kanske få möta ett storlag. Det vore skoj att se Ipswich ta sig an Zlatan. Eller inte.Jag tänker nog mer på dagens match, dels för att den är mest aktuell, dels för att den ändå är viktigare. Det är ju lite av en måste-match. Full pott där, och framtiden känns lite ljusare och tryggare, inga poäng och avgrundspaniken börjar närma sig. Men visst är cupen viktig också, och jag tycker definitivt att vi ska satsa. En liten cup-run kan inspirera och höja både humör och moral, och kan bli ett sätt att matcha in lite ungdomar och spelare strax utanför startelvan. Och visst ska vi väl bara sätta dit Lincoln den här gången? En gång är ingen gång, och nu tar våra kvaliteter(?) över. Fast så är det det där med tv-match...Jag blir alltid tacksam över att få se mitt kära lag i alla dess former, även rysk fulstream om det krävs. Norwich rosar inte heller marknaden och är lite upp och ner. Här har vi chansen att rädda lite av äran för den förlorade (?) säsongen och en eventuell förlust kommer givetvis svida men är kanske inte mer än vad gemene man förväntar sig. Bring the Scums on!Jag blir både tacksam och orolig. Tacksam, så klart, för att vi får en chans att se Ipswich, men givetvis orolig på grund av tv-spöket. Men nån gång ska det vända, och om inte blir i cupen mot Lincoln, så blir det kanske i den här matchen. Eller så inte...Jo tack, jag blev tacksam OCH orolig. Precis som varje match som går på TV med Ipswich Town Football Club inblandad. Det liknar peppen inför tipset på lördagen, totalt övertygad om att sätta alla tecken vid pass 15.59 (man tror/hoppas på vinst för Ipswich - not gonna happen though), överdrivet optimistisk med kvarten kvar och bara ett mål från tretton rätt i tre matcher (det står 1-1 och vi ligger på för ledningsmål - not gonna happen though) och när sista matchen flöjtats av strax före 18.00 är det plötsligt bara nio rätt på kupongen (MM bytte in Douglas och Knudsen med tio kvar - it did not happen, told you so). Sammanfattningsvis: jag blev nog trots allt mer orolig än tacksam.Jag är både tacksam och orolig. Det är jag alltid.Alltid tacksam! Alltid orolig...