Mars är här - nu kör vi!

ITFC SWEDENS LÖRDAGSPANEL - SESSION 27 2016/17

Efter en fin februari för Ipswich Towns del går vi nu in i mars månad med två hemmamatcher på fyra dagar följt av två bortamatcher och därefter speluppehåll fram till ITFC Sweden kommer på besök de första dagarna i april. Hur ska det gå tro, behöver vi titta neråt i tabellen och har starkt är egentligen Ed Sheerans fotobombande? Panelen har givetvis svaren på allt detta!

I panelen till februaris första match var en av frågorna hur många poäng som skulle samlas ihop och utsikterna var inte särskilt positiva. Dan såg månaden dystert an, Erik förutspådde 3 pinnar medan AC:s profetia innefattade noll komma nada poäng av de 15 som stod på spel. Nu blev det en månad som obesegrade med 1 vinst och 4 oavgjorda mot bra motstånd. Din recension av februari?





AC: Riktigt vasst mot riktigt tufft motstånd. Jag var inte på topp i mitt supporterskap när jag skrev det tidigare svaret ska erkännas! Väldigt uppgiven och besviken på säsongen. Vi har gjort en del taktiska förändringar, fått tillbaka spelare från skador och inte minst fått in helt rätt spelare. Plötsligt händer det!



Erik: Efter omständigheterna och det totala mörker som föregick februari får man väl ändå sammanfatta det som succé. Även om det inte på något sätt fått mig att börja hoppas på nåt annat än mid-table, så känns det åtminstone som att vi slipper nedflyttningsstriden. Och det kan ju vara tillräckligt bra, efter omständigheterna alltså.



Om det som rapporterades om Derbymatchen stämmer, att den blev en väckarklocka för spelarna så kan man ju fundera på hur djupt de sov egentligen?



Målskyttet kan vi fortsätta oroa oss för, men förhoppningsvis fortsätter McGoldricks formkurva uppåt, vi får tillbaka Lawrence och några mål från mittfältet vore inte fel heller.



Dan: Över förväntan, givetvis. Riktigt bra, faktiskt. Troligen mycket bättre resultat än de flesta hade vågat hoppas på. Det har onekligen sett lite mer offensivt ut, och lite mer hålla bollen inom laget kombinerat med lite färre tjongbollar; och allt det måste väl uppfattas som positivt. Jag tror att mycket handlar om att Mick äntligen flyttade in Chambers i mitten igen - ibland kan skador vara en gudagåva. Det öppnade för en större stabilitet bakåt, varför mittfältet inte behövde säkra upp så mycket bakåt för att i stället mer koncentrera sig på offensiven. En annan starkt bidragande orsak är säkert McGoldricks återkomst, och givetvis Lawrences kanonform. Sen verkar det faktiskt som om de blygsamma värvningarna har friskat upp laget en hel del, framför allt Huws, som har varit en frisk fläkt med spring i benen, och Diagouraga, som verkar ha lite mer spel i kroppen än Skuse.

Med det sagt ska vi ändå inte haussa laget alltför mycket. Långa stunder i derbyt såg det allt annat än bra ut: tafatt spel, korta passningar i defensiv zon och ingen som verkade vilja ha boll eller var beredd att ta en löpning. Så det är verkligen inte bara guld och gröna skogar, om man nu kan tycka det efter fyra oavgjorda på fem matcher.



Pelle: Det blev helt klart än bättre månad än vad man hade förväntat sig. Och det går ju inte att vara annat än nöjd med tanke på hur det sett ut tidigare (både då det gäller det spelmässiga som själva poänginsamlandet). Men samtidigt irriterar det mig lite att vi inte lyckas hålla tätt efter att vi tagit ledningen; hade varit gott att slå







Med februari i färskt minne går vi över till mars månad. Två inledande hemmamatcher på fyra dagar mot, åtminstone på papperet, överkomligt motstånd följt av två knepigare bortafighter. Vad kan vi förvänta oss/kräva i poängväg?





AC: Nu är jag ju betydligt mer optimistiskt, vilket lätt kan rendera i en super-jinx och bakslag, men jag tror att mars genererar säg sju av 12 möjliga poäng.



Dan: Det vore verkligen mumma med full pott, för då vore nerflyttningsspöket som bortfluget, men det lär väl inte hända. Men rent krasst borde det bli ett par, tre vinster, samtidigt som det givetvis kan komma en reaktion på februaris framgångar. Det skulle faktiskt inte förvåna mig om vi fick det lika knepigt i de här matcherna som i dem i februari, och ett troligare utfall är typ fem poäng - en vinst, två oavgjorda och en förlust - eller möjligen sex poäng - en vinst och tre oavgjorda. För, som vanligt. är det bara ett som är säkert: det går aldrig som man tror.



Erik: Jag misstänker tyvärr att målskyttet fortsätter ungefär som den senaste tiden, så vi får nog vara nöjda om vi skrapar ihop motsvarande poängsnitt som i februari även mot sämre motstånd.



Brentford och



Pelle: Lite som att spå i kaffesump, men så här; vinst idag, vinst på tisdag och därefter två förluster. Eller vänta, vi fixar nog oavgjort mot Cardiff också. Vilket då, skulle ge oss totalt sju poäng. Absolut godkänt med tanke på våra förutsättningar.







Trots den fina formen, behöver vi titta neråt i tabellen och oroa oss över läget?





Pelle: Vi bör nog med jämna mellanrum blicka nedåt i tabellen, det här är inte över förrän det är över.



AC: Med en så fin februari står jag fast vid att vi är för bra för att på riktigt dras med i en bottenstrid.



Dan: Med tanke på mitt svar i föregående fråga, så ja. Men, visst borde vi klara oss undan nerflyttning?



Erik: Nu när vi kan pusta ut lite så kan man ju se nyktert på frågan. Finns det tre lag som är sämre än oss i







Vi måste ju ta upp Suffolk-sonen Ed Sheeran också. Artisten fotobombade en Norwichsupporters selfie med Grant Holt och Adam Drury (Ed Sheeran fotobombar) Oavsett vad du tycker om hans musik, vad tycker du om hans fotobomb-egenskaper?



Erik: Årets hittills bästa foto på Twitter! Och det är ju verkligen han. Jag ger den 10/10.



Dan: Jag måste tyvärr vara lite tråkig här. Jag har alltid lite svårt att relatera till när (vuxna) människor beter sig så, och framför allt utifrån en animositet som får så orimliga proportioner. För att parafrasera en Ed Sheeran-älskare: "#slutahata".



Pelle: Verkligen underbar bild. Den där Sheeran verkar vara en sympatisk kille.



AC: Starkt fotobomb-game. Kul kul/lyckat att twittrande Norwich-supporter ej känner igenom honom utan endast benämner honom som ”an Ipswich fan”. Riktigt vasst mot riktigt tufft motstånd. Jag var inte på topp i mitt supporterskap när jag skrev det tidigare svaret ska erkännas! Väldigt uppgiven och besviken på säsongen. Vi har gjort en del taktiska förändringar, fått tillbaka spelare från skador och inte minst fått in helt rätt spelare. Plötsligt händer det!Efter omständigheterna och det totala mörker som föregick februari får man väl ändå sammanfatta det som succé. Även om det inte på något sätt fått mig att börja hoppas på nåt annat än mid-table, så känns det åtminstone som att vi slipper nedflyttningsstriden. Och det kan ju vara tillräckligt bra, efter omständigheterna alltså.Om det som rapporterades om Derbymatchen stämmer, att den blev en väckarklocka för spelarna så kan man ju fundera på hur djupt de sov egentligen?Målskyttet kan vi fortsätta oroa oss för, men förhoppningsvis fortsätter McGoldricks formkurva uppåt, vi får tillbaka Lawrence och några mål från mittfältet vore inte fel heller.: Över förväntan, givetvis. Riktigt bra, faktiskt. Troligen mycket bättre resultat än de flesta hade vågat hoppas på. Det har onekligen sett lite mer offensivt ut, och lite mer hålla bollen inom laget kombinerat med lite färre tjongbollar; och allt det måste väl uppfattas som positivt. Jag tror att mycket handlar om att Mick äntligen flyttade in Chambers i mitten igen - ibland kan skador vara en gudagåva. Det öppnade för en större stabilitet bakåt, varför mittfältet inte behövde säkra upp så mycket bakåt för att i stället mer koncentrera sig på offensiven. En annan starkt bidragande orsak är säkert McGoldricks återkomst, och givetvis Lawrences kanonform. Sen verkar det faktiskt som om de blygsamma värvningarna har friskat upp laget en hel del, framför allt Huws, som har varit en frisk fläkt med spring i benen, och Diagouraga, som verkar ha lite mer spel i kroppen än Skuse.Med det sagt ska vi ändå inte haussa laget alltför mycket. Långa stunder i derbyt såg det allt annat än bra ut: tafatt spel, korta passningar i defensiv zon och ingen som verkade vilja ha boll eller var beredd att ta en löpning. Så det är verkligen inte bara guld och gröna skogar, om man nu kan tycka det efter fyra oavgjorda på fem matcher.: Det blev helt klart än bättre månad än vad man hade förväntat sig. Och det går ju inte att vara annat än nöjd med tanke på hur det sett ut tidigare (både då det gäller det spelmässiga som själva poänginsamlandet). Men samtidigt irriterar det mig lite att vi inte lyckas hålla tätt efter att vi tagit ledningen; hade varit gott att slå Brighton borta eller att få kröna den finfina insatsen mot Reading med en tre-poängare. Och även om vi nu fått in lite nytt blod i laget, MM har gjort ett antal lyckade omdisponeringar och självförtroendet verkar vara återfunnet, så kvarstår de underliggande problemen med den här klubben. En bra månad till trots…..Nu är jag ju betydligt mer optimistiskt, vilket lätt kan rendera i en super-jinx och bakslag, men jag tror att mars genererar säg sju av 12 möjliga poäng.Det vore verkligen mumma med full pott, för då vore nerflyttningsspöket som bortfluget, men det lär väl inte hända. Men rent krasst borde det bli ett par, tre vinster, samtidigt som det givetvis kan komma en reaktion på februaris framgångar. Det skulle faktiskt inte förvåna mig om vi fick det lika knepigt i de här matcherna som i dem i februari, och ett troligare utfall är typ fem poäng - en vinst, två oavgjorda och en förlust - eller möjligen sex poäng - en vinst och tre oavgjorda. För, som vanligt. är det bara ett som är säkert: det går aldrig som man tror.Jag misstänker tyvärr att målskyttet fortsätter ungefär som den senaste tiden, så vi får nog vara nöjda om vi skrapar ihop motsvarande poängsnitt som i februari även mot sämre motstånd.Brentford och Wolves hemma kan gå hur som helst. Och med hur som helst menar jag 1-0, 0-0, 1-1 eller 0-1. Typ. Borta mot Cardiff och Barnsley samma sak. Jag tror vi kan skaka ihop 5-6 poäng och hänga kvar runt 12-16:e plats i tabellen.Lite som att spå i kaffesump, men så här; vinst idag, vinst på tisdag och därefter två förluster. Eller vänta, vi fixar nog oavgjort mot Cardiff också. Vilket då, skulle ge oss totalt sju poäng. Absolut godkänt med tanke på våra förutsättningar.Vi bör nog med jämna mellanrum blicka nedåt i tabellen, det här är inte över förrän det är över.Med en så fin februari står jag fast vid att vi är för bra för att på riktigt dras med i en bottenstrid.Med tanke på mitt svar i föregående fråga, så ja. Men, visst borde vi klara oss undan nerflyttning?Nu när vi kan pusta ut lite så kan man ju se nyktert på frågan. Finns det tre lag som är sämre än oss i Championship ? Jag hävdar att det gör det. Då behöver vi bara hålla hyfsad form för att vara säkra.Årets hittills bästa foto på Twitter! Och det är ju verkligen han. Jag ger den 10/10.Jag måste tyvärr vara lite tråkig här. Jag har alltid lite svårt att relatera till när (vuxna) människor beter sig så, och framför allt utifrån en animositet som får så orimliga proportioner. För att parafrasera en Ed Sheeran-älskare: "#slutahata".Verkligen underbar bild. Den där Sheeran verkar vara en sympatisk kille.Starkt fotobomb-game. Kul kul/lyckat att twittrande Norwich-supporter ej känner igenom honom utan endast benämner honom som ”an Ipswich fan”.

0 KOMMENTARER 139 VISNINGAR 0 KOMMENTARER139 VISNINGAR NIKLAS NYGÅRDS

2017-03-04 11:00:00

ANNONS:

Fler artiklar om Ipswich

Ipswich

2017-03-04 11:00:00

Ipswich

2017-02-25 12:00:00

Ipswich

2017-02-18 14:00:00

Ipswich

2017-02-11 11:30:00

Ipswich

2017-02-04 12:00:00

Ipswich

2017-01-28 13:00:00

Ipswich

2017-01-21 11:30:00

Ipswich

2017-01-15 20:05:59

Ipswich

2017-01-03 22:28:36

Ipswich

2016-12-26 11:00:00

ANNONS:

Efter en fin februari för Ipswich Towns del går vi nu in i mars månad med två hemmamatcher på fyra dagar följt av två bortamatcher och därefter speluppehåll fram till ITFC Sweden kommer på besök de första dagarna i april. Hur ska det gå tro, behöver vi titta neråt i tabellen och har starkt är egentligen Ed Sheerans fotobombande? Panelen har givetvis svaren på allt detta!Är vi i form eller vad är det som händer? Panelen funderar och oroar sig över TV-förbannelsen. Ska vi anta att några oväntat bra resultat och TV match är allt vi behöver för att det här ska gå åt helsicke? Go lördag på er!Dags för ITFC Swedens medlemsresa! För 9:e säsongen i rad samlas vi i Ipswich för att se vårt älskade blåvita gäng. I vanlig ordning bokar man själv resa och boende medan ITFC Sweden ordnar med aktiviteter och inköp av matchbiljetter. Alla medlemmar välkomna till en superhelg i Ipswich!ITFC SWEDEN representerar på plats i Birmingham för eftermiddagens match på Villa Park mot Aston Villa. Vi kollar stämningen med redaktören, Erik, Fred, Wark, Glenn (det är så man uttalar Rolf på göteborska tydligen), Pelle, Robin, Bengt-Åke, Roine och Rickard efter fredagens pubrunda och intagande av överjävliga mängder indisk mat till middag.Hur illa man än har det här i livet brukar det alltid finnas någon som har det värre, fråga bara Terry Jones karaktär i Monthy Pythons "The 4 Yorkshiremen". Men är det någon tröst att det förhåller sig på det viset? Och går det att finna någon tröst i det stentuffa spelschemat? Ni vet vilka som ger svaren.Ängslig bortamatch mot Preston på programmet idag. Knivskarpa analyser och värvningsstrategier? Nja.. vi avhandlar managers och supporterförfallet en vecka till (minst). Trevlig helg!Säga vad man vill om sorti ur FA-cupen mot ett gäng semi-amatörer, allmänt dålig stämning i klubben och massiva Mick-out-körer, men de gör Lördagspanelen intressantare än någonsin! Dan är en liten smula inne på att vi kanske skulle byta manager och till och med den evigt positive Erik har halkat in på samma spår. AC och Pelle har också sett bättre tider. Bottenpanelen är här.Åter till ordningen med en extra matig laguppställning denna januarilördag (en dags fördröjning dock denna helg här på Svenska Fans). Idag funderar en tacksam och orolig panel över vilka förstärkningar vi behöver och om det här med cuper och TV-matcher spelar någon roll egentligen. COYB!Nytt år, nya insatser! De må dock vara samma säsong, men ett nytt år kanske kan ingjuta lite mod i oss annars så modstulna Ipswichsupportrar? Ett januarifönster med en och annan värvning kanske kan putta oss i rätt riktning? En något decimerad panel ger sin syn på saken.Vi har fått tag på några tunga jultänkare även denna säsong och från Skåne, Dalarna, Västmanland och Sydafrika (!) kommer unga röster som ger oss lite nya infallsvinklar om bland annat hur vi ska hantera krisen i Ipswich Town och vad vår nästa ITFC Sweden-souvenir bör vara för något. Vi ger er: Anton H (9 år), Lovisa (10 år), Wille (11 år), Elliot (7 år), Anton S (9 år), Emil (9 år) och Svea (7 år) i ITFC Swedens Stora Julpanel! Vi önskar god fortsättning och trevlig läsning!