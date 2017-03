En halv panel är bättre än ingen panel.

ITFC SWEDENS LÖRDAGSPANEL - SESSION 28 2016/17

En yrvaken redaktör Stridell och decimerad panel till trots - Lördagspanel blev det även denna vecka.



0-0, 1-1, 1-1, 1-1, 1-1. Det är de fem senaste matcherna, det. Din analys?



AC: Att det är läge att gardera med kryss och att INTE inkludera oss på Måltipset! :)



Det blev extra tydligt senast, men vi kan ju konstatera att vi i första hand är väldigt rädda för att förlora, och i andra hand ”går för det”. Allt är precis som vanligt med andra ord. Oroväckande att vi har 1(!) vinst på de elva senaste försöken.



Nigge: Att hålla på ITFC måste vara en dröm för alla i den där branschen som jobbar med ettor och nollor. Det hade alltså poängmässigt varit bättre att vinna två matcher och förlora tre (å andra sidan hade de lag vi hypotetiskt förlorat mot fått var sina ytterligare två poäng).



Nä men seriöst, det är ju en utomordentligt tråkig och slätstruken rad av resultat. Någon skrev på internetz att det var många år sedan vi hade så många oavgjorda i rad och det känns väl inte helt orealistiskt att det blir en till 0-0 eller 1-1 på Oakwell idag. Snark.



Hoppas gänget vilar sig i form lagom till vi kommer över för medlemsresan.



Tröttsamt ändå att vi år efter år måste låna spelare för att få ihop en Championshipmässig trupp. Min gissning är att Evans inte öppnar plånboken särskilt stort i sommar heller, men att någon av lånen kanske kan bli permanenta. Ja, inte Lawrence då.. men vem vill du realistiskt behålla?



AC: Där är några intressanta alternativ. Williams kanske kan tänka sig göra en Murphy, efter jag vet inte vilken i raden av utlåningar…



Bra ålder och hög klass när han får vara skadefri, men om det är realistiskt vet jag inte. Kontrakt till juni 2018 och om Palace har tröttnat är jag rädd för att det finns satsande klubbar bättre placerade än ITFC, med större ambitioner, som kommer erbjuda betydligt högre lön… Diagouraga hade varit helt okej. Kontrakt till juni 2018 och iskall i Leeds så en övergång hade kanske varit möjlig.



Dessa herrar till trots, svarar jag ändå Huws, som känns mest spännande. Kontrakt med Cardiff t.o.m. juni 2019 dock och ”hel-walesare” kanske talar emot en flytt. Stämmer ryktet att Warnock önskade byta honom mot Best, men Best var (såklart) skadad, är jag riktigt knäckt.



Nigge: Den vi alla vill ska bli permanent är ju Lawrence. Han har lugnat ner sig lite med formen sedan avstängningen och frågan är väl om Leicester ser en plats för honom i nästa säsongs trupp?



Med det sagt, vi har väl ändå ingen chans att tävla med vilka andra klubbar som nu kliver in i dragkampen om hans signatur. Det är bara att låna nya spelare nästa säsong. Snark.



Vi vågar väl inte drömma om repris av hemmamatchen i Augusti då Ward ordnade sin hattrickdebut, men Barnsley har gått lite tungt de senaste matcherna. Vågar vi hoppas på 0-0 eller rent av 1-1?



Nigge: Se fråga 1. Vi kan med stor, närmast överväldigande, sannolikhet vänta oss 0-0 eller 1-1. Snark.



AC: Taskig form på Barnsley som sagt, men jag tror att vi kommer försöka stänga igen och få med oss en poäng. 1-1 då. McGoldrick kvitterar.

