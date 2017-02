ITFC SWEDENS MEDLEMSRESA 2017 - ANMÄLNINGSDAGS!

Dags för ITFC Swedens medlemsresa! För 9:e säsongen i rad samlas vi i Ipswich för att se vårt älskade blåvita gäng. I vanlig ordning bokar man själv resa och boende medan ITFC Sweden ordnar med aktiviteter och inköp av matchbiljetter. Alla medlemmar välkomna till en superhelg i Ipswich!

19.30 Pubkväll på The Dove

12.00- Samling på Mannings

15.00 Ipswich Town - Birmingham

19.00 Gemensam middag på Isaacs

09.30 Bussresa med norska supporterklubben

13.00 Ipswich U23 – Sheffield Wednesday U23, Playford Road

Eftermiddag, samling på Mannings.

19.45 Ipswich Town - Wigan

Nu närmar sig säsongens medlemsresa med stormsteg och resekommittén har tillsammans med norska supporterklubben planerat aktiviteterna kring matcherna mot Birmingham och Wigan under långhelgen i början av april. För att kunna göra slutgiltiga bokningar behöver vi nu få in anmälan från alla som kommer att åka med och som vill vara med på någon eller några av aktiviteterna. Svara med ett mail senast fredag 3 mars till info@itfcsweden.com och skriv antal personer, matchbiljetter (vilken/vilka match/er) samt vilken/vilka av aktiviteterna i programmet ni vill anmäla er till. Anmälan matchbiljetter, middag och busstur är bindande. Betalning för matchbiljetter återkommer vi med under nästa vecka, middag och busstur betalas på plats.Det är enkelt åtgärdat: Pröjsa medlemsavgiften om en ynkatill ITFC Swedenseller varför intetill. Skicka samtidigt ett mail till info@itfcsweden.com med namn, adress och mailadress för den nya medlemmen. Ungdomar under 15 år får hänga med i gemenskapen för endast 50 spänn.Vi samlas från klpå puben The Dove för en träff med våra norska supportervänner. Landlord Ady försöker ordna så att vi får träffa antingen en före detta spelare eller någon från nuvarande trupp under kvällen samt kommer vi anordna quiz och lotteri med ITFC-priser i potten.Som traditionen bjuder börjar vi på Mannings och drar sedan vidare till Black Horse som bara ligger några minuters promenad från Portman Road. Vi kör förstås Tipstävlingen Special Edition för alla medlemmar i ITFC Sweden med finfint pris till vinnaren. Notera att Mannings öppnar redan kl 11.00 för den hungrige och törstige.Vi intar våra platser på Portman Road. Efter matchen finns chans att träffa en del av Ipswich legendarer från förr på Legends (Sir Alf Ramsey Stand).För de som anmält sig till lördagens middag är det restaurangen Isaacs nere i hamnen som gäller. Prisutdelning i tipstävlingen kommer ske under middagen.Ta chansen att följa med på en bussresa genom Suffolks vackra landskap. Bussen kommer göra följande stopp på vägen då man kan ta en promenad eller slinka in på puben för att släcka törsten:09.30 Avresa från Crown House på Crown Street.10.00 Första stoppet är i Hedleigh med frukost på The George där man väntar på vårt sällskap.Därefter går turen till Kersey, en liten by som bara har en pub men en fantastisk omgivning.Lavenham är nästa stopp på turen som sedan avslutas i Long Melford.Beräknad ankomst tillbaka i Ipswich är 21.00. Det kan inte bli senare än så då chaufförens vilotid inte tillåter det. Max körtid mellan de olika stoppen 30 minuter.Priset är £15 och det är först till kvarn som gäller, bussen har 53 platser.Ipswich U23 (reserverna i gammeldags tal) spelar match på träningsanläggningen. Eventuellt får vi även chansen att se en del av a-lagets träning samt en rundvisning på träningsanläggningen.Vi är där, come as you are.Portman Road får besök av oss för andra gången på fyra dagar.