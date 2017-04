ITFC Swedens utsända medlemmar håller ställningarna i UK

ITFC SWEDENS MEDLEMSRESEPANEL - SESSION 31 2016/17

Lördagspanelen kommer ju ut på lördagar, men det var en smula körigt för redaktören så den hamnade endast på itfcsweden.com då. Eftersom medlemsresan fortgått sedan dess och fortsätter över kvällens match mot Wigan så kommer panelen nu istället, en smula försenad så att säga. I efterhand var oavgjort i lördags inget dåligt tips.





Idag tar vi temperaturen på ett gäng medlemmar under frukosten på Novotel och panelen ser således en smula annorlunda ut jämfört med gängse lördag. Ungefär så här går snacket i Ipswich, lördag den 1:a april 2017:



Scen: Bord 17 (jag killgissar lite här för bättre story, reds anm)

Närvarande: Martin (3:e medlemsresan) och Pelle (ej ord panel-Pelle, 1:a medlemsresan).



Martin, det är tredje kompisen på tre försök som du har med dig på medlemsresa. Återfallsfrekvensen är påfallande låg. Hur ska du få Pelle att hänga med igen?



Pelle: Det kan jag tala om. Ifall det blir vinst idag så följer jag med igen.



Red: Det var ju klara besked och dessvärre hög risk att vi aldrig ser dig på medlemsresa igen.



Pelle: Nja, det är väl kanske snarare sambon som har en större inverkan på om det blir repris eller inte.



Scen: Bord 18 (rimligtvis eftersom det står bredvid vårt bord).

Närvarande: Mange och Marie (2:a medlemsresan)



Jaha, vad tror vi om dagens match? Kan det bli vinst?



Marie: Ja, det får vi ju hoppas.



Mange: Kryss känns mer sannolikt. Det känns som det är större chans till vinst i tisdagens match mot



Red: Håller med om att kryss ligger i farans riktning, men vi får ju hoppas på att vi kan bärga åtminstone en vinst.





Och vad tror våra vänner från Norge? Vi förflyttar oss 3 meter i frukostmatsalen till Arnt.



Scen: Jag har tappat räkningen på borden. Sjukt uselt servitörsämne, den här redaktören.

Närvarande: Arnt + sällskap.



Arnt, vad tror du om dagens match?



Det blir en jämn match. Få mål och oavgjort ligger nära till hands. Om vi tar en poäng idag och vinner på tisdag så har vi gjort det bra. Då skulle jag vara nöjd.





ROBBO!! (9:e medlemsresan) Kassören försöker smita förbi i lobbyn, men stoppas vänligt och bestämt. Vad tror du om idag då?



Kassör Hedensjö: Det blir målsnålt, det är väl det jag kan säga. 1-0 till Ipswich.



Red: Kan du ge en mer djuplodande analys?



Kassör Hedensjö: Nej. Indienmage, måste sjappa.



Alltid härligt att ha med kassören i panelen, en riktig klippa. Så länge han inte äter indiskt vill säga.





Ytterligare småprat med både svenska och norska supportrar ger för handen att många tror och hoppas på minst fyra poäng i de stundande hemmamatcherna. Det vore ett gott facit även i redaktörens tycke som nu måste runda av pga späckat program under dagen. Planet Blue måste bockas av, sedan quiz med norska supporterklubben kl 11.30 på The Plough, fortsättning på Mannings och Black Horse innan obligatorisk välstekt burgare utanför arenan före kick-off. Svettigt. Sen fortsätter vi ända in i kaklet med mingel med fd storspelare på Legends efter matchen och gemensam middag på Isaacs i hamnen. Kan bli episkt det här. Som vanligt med andra ord. En medlemsresa är precis vad det låter som, dvs en resa med medlemmar. I det här fallet, precis som vid de åtta tidigare säsongerna, en resa till Ipswich under en helg (långhelg denna gång) för att se fotboll, umgås och ha det allmänt trevligt. Sedan den officiella starten 2009 (vi hade ett provår 2008 med 25 resenärer som sedermera ledde fram till födelsen av en officiell svensk supporterklubb, ITFC Sweden) har det utvecklats ett kärngäng som varit med varje gång, medan det varje år tillkommit nya. En härlig mix med folk helt enkelt. Varje vår har det varit mellan 40 och drygt 60 medlemmar från ITFC Sweden på plats samtidigt, vilket motsvarar 20-30% av vår medlemsstock! Bra folk, medlemmarna i ITFC Sweden.Idag tar vi temperaturen på ett gäng medlemmar under frukosten på Novotel och panelen ser således en smula annorlunda ut jämfört med gängse lördag. Ungefär så här går snacket i Ipswich, lördag den 1:a april 2017:Scen: Bord 17 (jag killgissar lite här för bättre story, reds anm)Närvarande:(3:e medlemsresan) och(ej ord panel-Pelle, 1:a medlemsresan).Det kan jag tala om. Ifall det blir vinst idag så följer jag med igen.Det var ju klara besked och dessvärre hög risk att vi aldrig ser dig på medlemsresa igen.Nja, det är väl kanske snarare sambon som har en större inverkan på om det blir repris eller inte.Scen: Bord 18 (rimligtvis eftersom det står bredvid vårt bord).Närvarande:och(2:a medlemsresan)Ja, det får vi ju hoppas.Kryss känns mer sannolikt. Det känns som det är större chans till vinst i tisdagens match mot Wigan , men kryss i båda är väl mest troligt.Håller med om att kryss ligger i farans riktning, men vi får ju hoppas på att vi kan bärga åtminstone en vinst.Och vad tror våra vänner från Norge? Vi förflyttar oss 3 meter i frukostmatsalen till Arnt.Scen: Jag har tappat räkningen på borden. Sjukt uselt servitörsämne, den här redaktören.Närvarande: Arnt + sällskap.Det blir en jämn match. Få mål och oavgjort ligger nära till hands. Om vi tar en poäng idag och vinner på tisdag så har vi gjort det bra. Då skulle jag vara nöjd.(9:e medlemsresan) Kassören försöker smita förbi i lobbyn, men stoppas vänligt och bestämt. Vad tror du om idag då?Det blir målsnålt, det är väl det jag kan säga. 1-0 till Ipswich.Kan du ge en mer djuplodande analys?Nej. Indienmage, måste sjappa.Alltid härligt att ha med kassören i panelen, en riktig klippa. Så länge han inte äter indiskt vill säga.Ytterligare småprat med både svenska och norska supportrar ger för handen att många tror och hoppas på minst fyra poäng i de stundande hemmamatcherna. Det vore ett gott facit även i redaktörens tycke som nu måste runda av pga späckat program under dagen. Planet Blue måste bockas av, sedan quiz med norska supporterklubben kl 11.30 på The Plough, fortsättning på Mannings och Black Horse innan obligatorisk välstekt burgare utanför arenan före kick-off. Svettigt. Sen fortsätter vi ända in i kaklet med mingel med fd storspelare på Legends efter matchen och gemensam middag på Isaacs i hamnen. Kan bli episkt det här. Som vanligt med andra ord.

2017-04-04 12:00:00

