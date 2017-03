Hur går slutspurten? Panelen har svaret!

ITFC SWEDENS NAGELBITARPANEL - SESSION 30 2016/17

Plötsligt blev säsongen intressant igen, av helt fel anledningar. Och sällan har väl matcherna på en medlemsresa visat sig bli nagelbitare av bibliska proportioner.





Hur oroliga ska vi vara då? Inte särskilt, enligt Lördagspanelen som denna vecka har simulerat slutspurten i TWTDs ligakalkylator. Puh!

2017-03-25 14:35:00

Vi kan väl egentligen vinna alla matcher utom en eller två, och det bästa vi kan hoppas på är naturligtvis att vi också gör det. Men självklart kommer det inte bli så. Självklart kommer man tvingas sitta och lyssna på Ipswich Player och BBC Suffolk den 7:e maj (avslutningsmatchen mot Forest) med ångest, magkramp och ljummen bira.Vi har svåra matcher hela vägen in. På pappret några enkla motståndare, men samtliga ”svaga” lag är indragna i bottenstriden så Birmingham, Wigan, Burton kör vi ju direkt inte över. Ska vi ändå våga oss på ett segertips så är jag endast säker på två segrar, Wigan hemma och Rotherham borta.Jag tror att vi har störst chans att vinna mot Birmingham, eftersom de befinner sig lite i fritt fall. Ärligt talat är det nog det som är nyckelmatchen. Vinner vi den har vi tre poäng ner till dem, och det får de svårt att ta in igen.Sen borde även matcherna mot Wigan, Burton, Rotherham och Nottingham vara vinnbara, men nåt säger mig att det kommer att bli svårt i alla de matcherna.Wigan, och framför allt Rotherham, är ju in princip redan avsågade, vilket innebär att de kan spela på ett annat sätt och kanske tar en del spelare chansen att visa sig lite extra på styva linan inför nästa säsong. Så de matcherna är lite läskiga. Av nån anledning har jag en känsla av att Burton kommer att gå bra på slutet och att vi får svårt att ta poäng där.Matchen mot Nottingham ska vara betydelselös, åtminstone för oss, och kan, och får gärna, gå lite hur som helst. Övriga matcher tror jag blir för svåra, så mitt tips är att vi kammar in nånstans mellan fem och åtta poäng, vilket räcker för att hålla sig kvar. Men det blir lite av en pina, de här sista matcherna.Vinnbara: Birmingham och Wigan hemma samt Rotherham borta. Vi är dåliga men de är sämre. Ev är Brum inte så risiga som jag skulle vilja, men det är ju medlemsresa så då behöver vi en vinst för en gemytlig lördag i Ipswich. Vi spelar oavgjort mot Burton, Forest och Wednesday pga orimligt att vi vinner eller förlorar mot dessa lag.Inga, med säkerhet. Men som sagt ovan, så tror jag på förluster mot Newcastle, Sheffield W, Fulham och Burton. Det är lite pessimistiskt, jag vet, men vad ska man tro?Solklar förlust mot Newcastle. Bättre lag, Murphy gör hat-trick och vi har svårt för dem. Borta mot Fulham är det väl obligatorisk båt-tur och holabaloo före matchen för ITFC-fansen så större jinx än så blir svårt att uppbringa.Vi kommer inte ha skuggan av en chans mot ett spelskickligt Sheffield W. Känns inte som att jag behöver vidarutveckla det mer än så….Newcastle ska vi normalt sett inte heller ha någon suck mot, men om de vid tidpunkt redan är klara för spel i PL (vilket jag tror de kommer att vara) så bör vi kunna kriga till oss en poäng. Ska vi säga 1-1?Alla andra matcher kan sluta hur som helst. Och lär också göra det.Mycket beror på var i tabellen våra motståndare befinner sig givetvis, men känslan ”klara förluster” är gissningsvis Fulham (B) som krigar runt kvalstrecket, Newcastle (H) blir svår tror jag också. Sen har jag en orolig känsla angående sista hemmamatchen för säsongen mot Sheffield W. Har Wednesday allt att spela för (en kvalplats) tro jag att den matchen blir för svår.Det delikata är att ALLA motståndare (utom Rotherham) är antingen involverade i en toppstrid/kvalplats eller indragna i en bottenstrid, men ska vi försöka oss på att summera detta så är det alltså trepoängare mot Wigan och Rotherham, vi kryssar mot Birmingham (H) i nästa match, kryssar Burton (B) och kryssar borta mot Nottingham i sista, vilket skulle ge oss 9 poäng. Igen, allt beror på hur situation är just då. Med tanke på vårt spel ska vi nog vara oroliga tills det är matematiskt säkert, men jag tror trots allt att vi landar runt 17 plats, alltså där vi ligger nu.Jag gissar att det blir Burton som gör Wigan och Rotherham sällskap och får spela League 1 nästa säsong.Så här slutar bottenstriden enligt min kalkylator:Wolves 57Ipswich 57Bristol C 54B-ham 50Forest 44Rovers 43Burton 42Avsågade Wigan och Rotherham tar således med sig Burton ner till League One, men ju mer jag tittar på min sluttabell och jämför med rådande tabell desto mer inser jag att den är sjukt orimlig.Å andra sidan, skulle vi skrapa ihop 57 pinnar är vi safe och det är ju ändå det som är det viktiga här.Efter lite lattjande med ”League Calculator” får jag det till att vi kommer att sluta på en 16:e plats. Alltså, ett snäpp upp från där vi ligger idag. Men inser samtidigt att jag kanske varit lite väl optimistisk i mitt tippande. Och jag måste nog förvarna; mitt track record då det gäller att tippa fotbollsresultat är…låt säga, mindre bra. Jag kommer vara fortsatt orolig. Ni bör vara detsamma…..Men enligt mina beräkningar blir det så här; ut åker (självklart) Rotherham och Wigan. Sen blir det Burton Albion som tvingas följa efter…. således blir deras första sejour i Championship bara ettårig. Arrivederci eller nåt...Vi kommer att landa på en till synes betryggande 17:e plats (Hurra!), men med bara fyra poäng som skiljer oss från nerflyttning. Klart är att det kommer att bli tajt i botten. Föga förvånande är jag tämligen säker på att Rotherham och Wigan åker ut, och de får följe av inga mindre än Birmingham, som fortsätter sin kräftgång - dock bara på målskillnad mot Blackburn, som precis lyckas undvika det ödesdigra fallet.Men, jag kan förstås inte lova att det blir så. Och visst har vi all anledning att vara oroliga, men om vi bara - med stöd från förhoppningsvis tillresta ljudliga svenskar - lyckas slå Birmingham i den första av de åtta ödesmatcherna, så borde det gå bra.Om inte, kan det gå riktigt illa. Huga.Plötsligt blev säsongen intressant igen, av helt fel anledningar. Och sällan har väl matcherna på en medlemsresa visat sig bli nagelbitare av bibliska proportioner. Hur oroliga ska vi vara då? Inte särskilt, enligt Lördagspanelen som denna vecka har simulerat slutspurten i TWTDs ligakalkylator. Puh!I mörka tider kan det vara en bra idé att titta framåt mot vad som förhoppningsvis kommer bli ljusare tider. Fast frågan är om det verkligen finns något ljus i tunneln i någorlunda närtid? Panelen är en smula skeptisk.En yrvaken redaktör Stridell och decimerad panel till trots - Lördagspanel blev det även denna vecka.Efter en fin februari för Ipswich Towns del går vi nu in i mars månad med två hemmamatcher på fyra dagar följt av två bortamatcher och därefter speluppehåll fram till ITFC Sweden kommer på besök de första dagarna i april. Hur ska det gå tro, behöver vi titta neråt i tabellen och har starkt är egentligen Ed Sheerans fotobombande? Panelen har givetvis svaren på allt detta!Är vi i form eller vad är det som händer? Panelen funderar och oroar sig över TV-förbannelsen. Ska vi anta att några oväntat bra resultat och TV match är allt vi behöver för att det här ska gå åt helsicke? Go lördag på er!Dags för ITFC Swedens medlemsresa! För 9:e säsongen i rad samlas vi i Ipswich för att se vårt älskade blåvita gäng. I vanlig ordning bokar man själv resa och boende medan ITFC Sweden ordnar med aktiviteter och inköp av matchbiljetter. Alla medlemmar välkomna till en superhelg i Ipswich!ITFC SWEDEN representerar på plats i Birmingham för eftermiddagens match på Villa Park mot Aston Villa. Vi kollar stämningen med redaktören, Erik, Fred, Wark, Glenn (det är så man uttalar Rolf på göteborska tydligen), Pelle, Robin, Bengt-Åke, Roine och Rickard efter fredagens pubrunda och intagande av överjävliga mängder indisk mat till middag.Hur illa man än har det här i livet brukar det alltid finnas någon som har det värre, fråga bara Terry Jones karaktär i Monthy Pythons "The 4 Yorkshiremen". Men är det någon tröst att det förhåller sig på det viset? Och går det att finna någon tröst i det stentuffa spelschemat? Ni vet vilka som ger svaren.Ängslig bortamatch mot Preston på programmet idag. Knivskarpa analyser och värvningsstrategier? Nja.. vi avhandlar managers och supporterförfallet en vecka till (minst). Trevlig helg!Säga vad man vill om sorti ur FA-cupen mot ett gäng semi-amatörer, allmänt dålig stämning i klubben och massiva Mick-out-körer, men de gör Lördagspanelen intressantare än någonsin! Dan är en liten smula inne på att vi kanske skulle byta manager och till och med den evigt positive Erik har halkat in på samma spår. AC och Pelle har också sett bättre tider. Bottenpanelen är här.