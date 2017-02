ITFC SWEDENS OKLAR-FORM-PANELEN (A.K.A OLD FARM-PANELEN) - SESSION 26 2016/17

Är vi i form eller vad är det som händer? Panelen funderar och oroar sig över TV-förbannelsen. Ska vi anta att några oväntat bra resultat och TV match är allt vi behöver för att det här ska gå åt helsicke?



Go lördag på er!

Ja asså, fastän man borde lärt sig ett och annat från tidigare TV-tillställningar så har den där fåntratts-naiva optimismen fan i mig återigen börjat smyga sig på en. Men den här gången tänker jag inte låta mig luras, således är min utgångspunkt följande; TV-Match? Jo så är det. Spännande? Ja, det kommer det bli. Kommer vi få med oss några poäng? Skulle inte tro det, men jag ser självklart fram emot att se matchen…..man har ju (sedan länge) anammat supporter-martyrskap-styliee.Jo, det känns faktiskt rätt spännande, men jag stålsätter mig ändå inför ett riktigt bottennapp. Det känns liksom lite oundvikligt så här när temperaturen har börjat stiga lite och de flesta verkar vara på bra humör och ha lite mer tillförsikt - det kan liksom bara gå på ett sätt, eller? Annars ser jag alltid fram emot tv-sända matcher med skräckblandad förtjusning, en lite kluven inställning som än svänger åt "Ja, vad kul att få se en hel match" och än åt "Jaha, då blir det förlust igen"; lite klimakterievallningar, liksomSom vanligt är det blandade känslor och den dominerande känslan är obehag dessvärre. Detta trots den resultat- och spelmässigt fina februari med finfina insatser. Naarwich hade en fin svit fram till att de överraskande förlorade mot Burton förra helgen så vi får väl hoppas att de börjat darra och gör en plattmatch imorgon och att vi samtidigt avslutar februari i samma stil som månadens hittills spelade matcher.Jag fattar ingenting - vilket i och för sig är mitt normaltillstånd - så härifrån kommer inte mycket till hjälp. Den mentala istiden är över för nu? Gissar att det sitter mer i huvudet än i benen.Tror faktiskt att det är just så enkelt som att vi har bytt personal på innermittfältet. Vi har fått in två andra spelartyper, spelare med förmåga att förflytta sig framåt och passa framåt… utan att tappa fokus på de defensiva uppgifterna. Det för med sig att våra anfallare för första gången på väldigt länge nu får vettiga bollar att jobba med.Diagouraga är precis så bra som jag hade hoppats på, men Emyr Huws (som jag inte visste något om och därför inte heller hade några förväntningar på) har varit snäppet vassare, ja till och med sensationellt bra. Även omdisponeringen av mittfältet, från ett fyrmannamittfält med ytterspel till ett kompaktare tremannamittfält kan vara en bidragande orsak till att vi nu spelar bättre.Vi har egentligen inte haft en naturlig och riktigt vass ytter i Ipswich under hela den tid MM varit hos oss (Ryan Fraser undantaget) och iom att Grant Ward inte heller visade sig vara kantspringare så känns det som vi nu bättre tar tillvara på de kvaliteter och spelarattribut som vi faktiskt förfogar över.Det pratas ju lite om att Ward verkade trivas bättre i mitten, och att det var lite av det som gav utslag. Sen ligger det säkert lite i det som McGoldrick säger i en intervju på TWTD, att spelarna ryckte upp sig och tog sig i kragen efter förlusten mot Derby - den var helt enkelt alldeles för pinsam. Men, form? Jag vet inte. Vi har ju stuvat om lite i backlinjen och Chambers har äntligen fått komma in i mitten. Och en fembackslinje kanske inte behöver lika massivt stöd av två defensiva mittmittfältare, vilket kanske innebär att vi faktiskt kan lösgöra lite fler offensiva takter på mittfältet; det kan ju ha bidragit i viss mån.Men om det är Micks enda master plan, så lär den snart vara genomskådad och slagen hål på, och då får vi se om han har några fler idéer på lut; knappas troligt, enligt mig. Och hur det än går i dag och resten av säsongen så finns det bara ett kvar till sommaren: Mick out!Nä. Men det känns lite bättre nu när vi kan känna oss pinsamma i sällskap med andraJa det känns lite så faktiskt, men trots denna pinsamhetsförmildring; TV-matchen mot Lincoln är den i särklass uslaste insats jag någonsin sett Ipswich Town göra. Kanske den uslaste insats jag någonsin sett ett lag göra mot ett så pass mycket sämre motstånd.Nja, kanske. Vi ska ju inte förlora mot Lincoln, men det ska inte Brighton och Burnley heller. Men det får vara hur det vill med den saken egentligen för jag tycker att det är helt fantastiskt att de är i kvartsfinal! Med det sagt var det ju en rövens lottning att de skulle få Arsenal borta och inte en hemmafight mot Millwall :( Arsenal måste ju skratta hela vägen till semi, först Sutton och nu Lincoln...Vi krigar till oss en pinne och matchen slutar 1-1 och McGoldrick nätar.Med största sannolikhet kommer vi att få se en tät och intensiv match där ett formstarkt lag (vi) tar sig an ett tekniskt skickligare lag (dem). Mitt tips? Jag tror att något så simpelt som ett slumpmål/självmål/skitmål i slutminuterna kommer att fälla avgörandet…. till de grön-gulas fördel. Over and out.4-1, 0-1 och 2-2, på en och samma gång. Motivering? Det kan gå precis hur som helst.