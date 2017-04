ITFC SWEDENS PÅSKPANEL - SESSION 32 2016/17

Panelen är återuppstånden! Ingen påsk utan panel, även om den anländer sent. Vad kan vi hoppas på idag, vad har VVV Venlo med Ipswich att göra och hur ska vi fira den här fina supporterklubben nästa säsong egentligen?

Bra långfredag ändå, vinst mot Burton och mer eller mindre säkrat kontrakt. Vad kan vi vänta oss/hoppas på i dagens tv-sända fight mot automatic promotion place Newcastle?



Dan: Jo, långfredagsmatchen gick väl som väntat, även om jag var lite rädd för att Burton skulle förstöra för oss. I dag kan vi nog vänta oss ett taggat Newcastle som vill göra allt för att ta ett steg närmare den där



Robin: Jag tror vi kommer att få se ett mer avslappnat



AC: Newcastle lär ju garanterat vilja kriga om "titeln", så länge det är matematiskt möjligt, så det lär bli åka av i eftermiddag. Jagande Huddersfield är så pass långt efter, förvisso med en match in hand, men direktplatsen är inte hotad. Vi får väl hoppas på en öppen och trevlig match, med ett offensivt välspelande Newcastle och ett krigande Ipswich. Chanser lär säkert dyka upp och förhoppningsvis är vi lite mer beslutsamma framför mål idag. Det känns som en match som passar Sears ganska så bra så han blir vår målskytt i denna, håll i er, 1-1 match.





VVV Venlo är tillbaka i holländska förstaligan!! Vad har det med Ipswich Town att göra? Jo, det ryktas om att tränare Maurice Steijn kan vara aktuell för en flytt till Suffolk. Vad tror du a) om sanningshalten i detta? b) om svaret på a) skulle visa sig vara 100%, om Maurice som manager i Ipswich Town?



AC: Det har till och med gått så långt att jag har börjat följa John van Zweden i sociala medier. Vad är det för en gök tänker ni då - han är väl insyltad i



Ingen rök utan eld och personligen tycker jag Steijn i Ipswich låter rätt spännande. Han har väl egentligen allt som en stor del av fanskaran gapar efter i form av ålder, spelfilosofi etc. Jag är dock inte så säker att Mick gör sin sista match hos oss den sjunde maj på City Ground i



Dan: Ger inte mycket för sanningshalten i olika rykten vid den här tiden - de kommer att komma och gå. Men klart är att Mick måste gå, för han har inget kvar att ge. Och en up-and-coming typ som denne Maurice Steijn skulle väl passa ganska bra. Många har ju pratat om att om Evans fortsätter snåla med pengarna, så krävs det en managertyp som är van vid att använda små medel och förädla ungdomar och hitta fynd i lägre divisioner. Så han, eller nån annan yngre förmåga från League 1 eller 2, skulle nog passa ganska bra - om de har lite fräscha idéer och en lite modernare syn på fotboll.



Robin: Spontant låter det spännande med en holländsk tränare med tanke på våra anor (Thijssen, Mühren, Reuser m.fl.) och att den holländska filosofin är offensiven främst. Kan vara kul som omväxling till tjongandet och stångandet... Han är relativt ung, 43 år, och känns "roligare" än de som brukar snurra runt i Championship. Ingen rök utan eld brukar man säga men sanningshalten känns ungefär som 1,8 %. Min feeling är att McCarthy är kvar när nästa säsong startar och detta är nog snarare en del av den vanliga ryktesfloran när någon tränare anses hänga löst. Men om ryktet trots allt skulle visa sig stämma så är jag positivt inställd till Steijn även om jag ska erkänna att jag ännu vet ganska lite om honom.





Nästa år firar ITFC Sweden 10 år som officiell supporterklubb och det finns lösa planer på överjävligt roliga aktiviteter både på hemmaplan och för medlemsresan. Har du någon idé som du tycker vi ska förverkliga?



Robin: Vi har tidigare pratat löst om att bjuda över en Ipswichlegend till våra breddgrader vilket fortfarande vore en höjdare om det gick att förverkliga. Tänk er John Wark med oss på en jubileumsträff. I samband med medlemsresan vore det kul om någon från klubben ville komma och uppmärksamma föreningens "jubileum" i någon form av aktivitet. En annan rolig sak vore att sätta ihop en jubileumsbok från de första 10 åren med bilder och reseberättelser från medlemsresor, årsmöten och tv-träffar. Eventuellt också medlemmarnas egna bilder och berättelser om utrymme finns.



AC: Oj vad svårt. Kan det bli bättre?? Här får jag nog tänka lite...



