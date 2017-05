SÄSONGSAVSLUTNINGSPANELEN - SESSION 34 2016/17

Så har det blivit dags att avsluta ännu en säsong. 34 paneler på 46 ligamatcher har det blivit, och det får vi väl ändå se som godkänt.



Stort tack till panelen och till er som läser den, och ha en skön sommar allihop. Vi hörs under silly season! :)

TRE saker?! Hur ska det gå till tänkte du? Men, okej, jag får väl göra ett försök.Tom Lawrence har stundtals varit väldigt trevlig att se, framför allt den där perioden då han gjorde typ 10 mål på lika många matcher och verkade vara den ende med i blå tröja något som helst driv i fötterna och huvudet.Bialkowski har sett stabil ut under säsongen och räddat många poäng och egenhändigt sett till att förlusterna har blivit lite mer hedersamma. Även Huws får väl anses som ett lyckat lån, som det kanske dessutom finns en liten chans att vi kan sajna permanent. Han har kommit in som ett yrväder och fått lite fart på ett ofta alltför segt och orörligt mittfält.Väldigt provocerande fråga, på gränsen till irriterande. TRE POSITIVA SAKER?! Jag gör ett försök, allt i sann Positiv-Erik-anda förstås.Nummer 1: Bartman. Vilken målvakt vi har! (hade?) Frågan är ju om han är kvar nästa säsong... Högst tveksamt.Nummer 2: Tom Lawrence. Vilken lirare vi har! (hade!) Han är ju tyvärr inte kvar nästa säsong... Utan tvekan.Nummer 3: Niklas Nygårds. Vilken poängplockare vi har! (hade?) Han är kvar nästa säsong, men oklart om han kammar hem så många poäng i livematcher och tipstävlingen då. (facit 16/17 blev 7 poäng på 3 matcher, tipstävlingen TBA).Enkelt: Tom Lawrence, TV-matchen mot Newcastle och att vi förvånansvärt nog inte åkte ut.Hade jag faktiskt missat helt. Att det är TV-match alltså. Ska försöka bänka mig framför TV:n då, men i och med den här matchen betyder så mycket för Forest och inget för oss, så tror jag inte vi får se någon jätteinsats från oss.Förlust eller 1-1 känns som ett rimligt resultat. MM fortsätter med 4-3-3, inkluderar Rowe från start och möjligtvis även Dozzell, men håller i övrigt fast vid den meriterade stomme som han byggt sitt lag kring under de senaste säsongerna.Spela ungtuppar som rutinerade med urvalskravet att man kommer vara kvar nästa säsong (inte jag dock). Jag tror vi har stora chanser att plocka poäng.Tänk vilken ödesmatch för stackars Forest. Om jag nu får önska så vill jag hellre att Forest är kvar än Blackburn (även om det är lite halvtragiskt oavsett vilket av lagen som åker ur), men inte på bekostnad av ITFC.Dock är ju engagemanget för just den här matchen ganska låg från min sida, pga själva definitionen av betydelselös.Hm... Det är troligen mer intressant för dem än för oss. Och en vinst är väl närmast ett måste för dem och det är väl det jag räknar med också. Men alltid kul(?) att se sitt lag live, även om jag den här gången missar matchen på grund av andra åtaganden.Det vi kan hoppas på är väl en match i högt tempo, där vi möjligen har chans att gå på kontringar. Och nu när det verkar vara så att både Lawrence och McGoldrick tvingas stå över, kanske vi kan hoppas på Rowe och Samuel från start så de får ännu en chans att visa upp sig. Och att Mick åtminstone sätter ett gäng ungdomar på bänken, som kan få hoppa in då matchen är avgjord åt endera håll.Men förlust, det räknar jag kallt med, för som de säger: "Motivation slår klass", och let´s face it nån vidare klass har vi inte visat upp särskilt ofta under säsongen.Sen tror jag att ledningen i Forest även har bra koll på Birmingham s match, för med vinst för Forest och Blackburn. är det Birmingham som åker vid poängförlust. Och som ni kanske minns från en tidigare panel om vem som skulle åka ut var det tre som trodde att Burton skulle följa med Rotherham och Wigan ner, och en som trodde att det skulle bli Birmingham, något som fortfarande kan bli fallet. Just sayin´.Svarar man inte 100% jublande på den här frågan blir man sannolikt intjärad och rullad i kanariefågelsfjädrar. Jag ligger således en smula risigt till eftersom jag är någonstans kring 90-95% positiv.Spola tillbaka 10, 15 eller 20 år och jag hade firat med en veckas spontansemester och piña coladas en masse. Nu är jag också mestadels positivt inställd, men är rädd för att jag kommer tycka att det kommer kännas urvattnat och inte så exklusivt med tv-match längre.Hur tänker jag nu egentligen? Jo men, hela den här grejen med den så kallade moderna fotbollen och matcher precis hela jävla tiden. Jag orkar inte riktigt med det, vilket i och för sig kan bero på stigande ålder, trötthet eller att jag är allmänt korkad.Å andra sidan skulle det betyda att det räcker att jag ser ca 40 tv-matcher (siktar på bättre live-närvaro nästa säsong) med Ipswich och skiter i all annan fotboll. Nu känner jag att jag är närmare 95 än 90%. Kommer att bli fantastiskt det här och frigöra tid för massa annat genom pandet av all icke ITFC-relaterad fotboll.De sista 5% reserveras för oundvikligt teknikstrul. Folk kommer gå bananer på ej fungerande stream, frusen bild, fel match, kan ej logga in und so weiter och weiter. Således löser sig biten med urvattningen genom naturligt urval av matcher som funkar att se och i utbyte får man lite extra teknik-frustration (en av den sämsta sortens light-frustrationerna i livet).Avslutningsvis, bra prissättning om uppgifterna stämmer.Oj vad kul. Men samtidigt lite oroväckande…..vi vet ju hur det brukar sluta när ITFC är på TV:n. Men självklart kommer jag att slanta upp detta för att kunna se fler matcher med mitt favvolag.Det låter spännande och dessutom en ganska rimlig prisbild. Och det var väl egentligen bara en fråga om tid, eftersom tekniken har funnits länge. Det är bara att hoppas på att "i stort sett alla matcher" betyder åtminstone 90 % av dem, och inte blir mycket färre än så. Vi får vänta och se, men klart intressant.Jag hoppas på...låt säga, någon annan manager (och managertyp) än Mick, men tror inte vi kommer att få bevittna en sådan förändring under sommaren.Jag hoppas verkligen att det kommer in en ny förmåga, som dessutom får chansen att bygga ett lag på lång sikt, säg minst tre till fem år.Jag är inte tillräckligt insatt för att komma med specifika namnförslag, men jag skulle föredra en lite yngre manager, som är hyfsat ny i branschen och som har vana vid att arbeta med en låg budget och är bra på att få ut det bästa ur en på papperet lite tunnare trupp, och som är villig att satsa på unga förmågor, som hen på ett drivet sätt klarar av att föra upp på rätt nivå. Men, jag tror att vi, tyvärr, kommer att få finnas i den gamla dinosaurien ytterligare nån säsong.Jag hoppas att det står en ung och hungrig up and coming manager med en modern och spelfrämjande spelidé, men både jag, du och alla andra vet att Big Mick och Terry Connor kommer att stå där och klia sig i huvudet när det drar igång i augusti igen.