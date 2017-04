Arsenal fick i alla fall Robert Huths oturliga självmål att jubla över.

Arsenal - Leicester City 1-0

Ett självmål från Robert Huth avgjorde ligamötet mellan Arsenal och Leicester i London under onsdagkvällen. I en annars ganska bra match av Leicester så kunde de inte distansera sig från nedflyttningsplatserna.





Därmed förblir Leicester inte helt försäkrade om fortsatt spel i



Matchen

Matchbilden blev som förväntad.



Innan målet i slutet på matchen var det



Trots mycket Arsenal, åtminstone med boll, så skapade



Annars hade Leicester flera halvdana lägen som ledde till ingenting, så som flera Vardy-instick.



Matchens enda mål i den hyfsat jämna matchen kom i slutminuterna då ett skott från Nacho Monreal styrdes på ett märkligt sätt via Robert Huths bröst in låg i mål. 1-0 och matchavgörande.



Leicester föll nästan lite oturligt i London efter en ganska solid insats mot the Gunners, som verkar ha blivit lite av deras ligaspöke. Höstens ligakryss är enda poängen de tagit mot Londonlaget på de två senaste säsongerna! Kanske är det den väldiga tystnaden matchen igenom på Emirates Stadium?



Matchfakta

Målet: 1-0 Robert Huth (86', självmål).



För matchstatistik, se



Leicester (4-4-2): Schmeichel - Fuchs, Benaloaune (Gray 90'), Huth, Simpson - Albrighton, Drinkwater, Ndidi, Mahrez - Ulloa (Okazaki 70'), Vardy.

- Ej använda avbytare: Zieler, Chilwell, Amartey, King, Musa.



Arsenal (3-4-3): Cech - Monreal, Koncielny, Gabriel - Gibbs (Welbeck 68'), Xhaka, Coquelin (Ramsey 75'), Bellerin - Özil, Sanchez, Walcott (Giroud 75').

- Ej använda avbytare: Martinez, Oxlade-Chamberlain, Iwobi, Elneny.



Domare: Mike Jones.

Publik: 59 829 (Emirates Stadium, London). Överlag gjorde Leicester en okej match i London mot the Gunners. De försvarade sig väl mot Wengers lite ovana 3-4-3-formation och var på väg mot att ta med åtminstone en poäng från huvudstaden, men en olycklig styrning från Robert Huth på ett skott från Nacho Monreal avgjorde matchen i the Gunners favör.Därmed förblir Leicester inte helt försäkrade om fortsatt spel i Premier League . De har sex poäng ner till Swansea under nedflyttningsstrecket, men med en match mindre spelad på sina 33 matcher på en femtonde plats. Å andra sidan saknas endast tre poäng upp till Southampton på niondeplats, så tabellen är minst sagt tight i botten.Matchbilden blev som förväntad. Arsenal hade mycket boll och saktade ned spelet märkbart, vilket gjorde det svårt för Leicester att initiera sina snabba anfall.Innan målet i slutet på matchen var det Alexis Sanchez som var bäst i chansväg från hemmalaget då han prickade ribban med ett skott och såg ett annan farligt skott precis rensas undan av Robert Huth från mål.Trots mycket Arsenal, åtminstone med boll, så skapade Riyad Mahrez en farlig möjlighet för Leicester då hans skott räddades vackert av Petr Cech . Algeriern var även involverad i en straffsituation i den andra halvlekens slutskede, som dock ledde till inget.Annars hade Leicester flera halvdana lägen som ledde till ingenting, så som flera Vardy-instick.Matchens enda mål i den hyfsat jämna matchen kom i slutminuterna då ett skott från Nacho Monreal styrdes på ett märkligt sätt via Robert Huths bröst in låg i mål. 1-0 och matchavgörande.Leicester föll nästan lite oturligt i London efter en ganska solid insats mot the Gunners, som verkar ha blivit lite av deras ligaspöke. Höstens ligakryss är enda poängen de tagit mot Londonlaget på de två senaste säsongerna! Kanske är det den väldiga tystnaden matchen igenom på Emirates Stadium?Målet: 1-0 Robert Huth (86', självmål).För matchstatistik, se BBC Sports referat Leicester (4-4-2): Schmeichel - Fuchs, Benaloaune (Gray 90'), Huth, Simpson - Albrighton, Drinkwater, Ndidi, Mahrez - Ulloa (Okazaki 70'), Vardy.- Ej använda avbytare: Zieler, Chilwell, Amartey, King, Musa.Arsenal (3-4-3): Cech - Monreal, Koncielny, Gabriel - Gibbs (Welbeck 68'), Xhaka, Coquelin (Ramsey 75'), Bellerin - Özil, Sanchez, Walcott (Giroud 75').- Ej använda avbytare: Martinez, Oxlade-Chamberlain, Iwobi, Elneny.Domare: Mike Jones.Publik: 59 829 (Emirates Stadium, London).

0 KOMMENTARER 39 VISNINGAR 0 KOMMENTARER39 VISNINGAR ADAM BILLS

På Twitter: @adam_bills

2017-04-27 07:44:00 På Twitter: @adam_bills2017-04-27 07:44:00

ANNONS:

Fler artiklar om Leicester

Leicester

2017-04-27 07:44:00

Leicester

2017-04-26 08:48:00

Leicester

2017-04-19 18:39:20

Leicester

2017-04-17 12:11:00

Leicester

2017-04-15 18:06:06

Leicester

2017-04-14 18:45:02

Leicester

2017-04-12 23:17:00

Leicester

2017-04-11 22:10:00

Leicester

2017-04-09 20:42:19

Leicester

2017-04-08 09:28:59

ANNONS:

Ett självmål från Robert Huth avgjorde ligamötet mellan Arsenal och Leicester i London under onsdagkvällen. I en annars ganska bra match av Leicester så kunde de inte distansera sig från nedflyttningsplatserna.Fjolårets tvåa i Premier League gästas av titelförsvararna Leicester. Ingen av lagen är dock i närheten av fjolårets stabilitet och resultat. Leicester är tillbaka i vardagen med en placering på den nedre tabellhalvan och Arsenal, f n på en sjunde plats, har stora besvär med att nå de åtråvärda Champions League-platserna. Det är alltså viktiga poäng som står på spel för båda klubbarna.Ett kämpande Leicester slogs ut ur Champions League av ett starkt Atletico Madrid under tisdagskvällen hemma på King Power Stadium.Leicester gästas av Atletico Madrid i returen i Champions League-kvartsfinalen hemma på King Power Stadium. Kan Leicester vända 0-1-underläge till seger?Leicester sumpade en 0-2-ledning borta mot ett taggat Crystal Palace under lördagseftermiddagen.Mitt i kvartsfinalsdubbelen i Champions League ställs Leicester borta mot Crystal Palace på Selhurst Park. Kan de återhämta sig, samtidigt som uppladdningen inför tisdagen blir optimal?Domaren Jonas Eriksson stod i centrum för matchen då Antoine Griezmanns straffmål blev avgörande i mötet mellan Leicester och Atletico Madrid i kvartsfinalens första match.Som enda brittiska lag kvar i Champions League reser Leicester till Madrid för att möta Atlético Madrid på Vicente Calderon under onsdagskvällen, i den första matchen i kvartsfinalen. Kan the Foxes återigen överraska alla kritiker?Ett reservlagsbetonat Leicester föll borta mot Everton under söndagseftermiddagen.Formstarka Leicester reser till Liverpool för att möta Everton på söndagseftermiddagen på Goodison Park. Kan Leicester ta en sjätte rak ligaseger?