Fördel Atletico Madrid efter den första av två kvartsfinaler.

Atletico Madrid – Leicester City 1-0

Domaren Jonas Eriksson stod i centrum för matchen då Antoine Griezmanns straffmål blev avgörande i mötet mellan Leicester och Atletico Madrid i kvartsfinalens första match.





Resultatet 1-0 ger Leicester lite mersmak inför returen på King Power Stadium på tisdag.



Matchen

Det blev en väntad matchbild mellan Leicester och Atletico Madrid då hemmalaget styrde spelet, främst genom Antoine Griezmann som var pigg i inledningen och skapade i princip allt offensivt.



Det var även fransmannen som låg bakom Atleticos ledningsmål, som skedde under kontroversiella former. Griezmann tar sig förbi





Det var flera som var fundersamma över Jonas Erikssons beslut.



Leicester spelade bättre efter straffmålet och kom successivt in i matchen, särskilt då



Hemmalaget kunde ha suttit spiken i kistan genom ett par bra möjligheter, men bland andra Fernando Torres missade.



Bästa möjligheten hade



Leicester föll men fick med sig lite mersmak inför returen. 1-0 är ett resultat som de kan jobba vidare på och möjligen vinna.



Matchfakta

Målet: 1-0 Antoine Griezmann (28’).



För matchstatistik, se



Leicester (4-4-2): Schmeichel – Fuchs, Huth, Benalouane, Simpson – Albrighton, Drinkwater, Ndidi, Mahrez – Vardy (Slimani 77’), Okazaki (King 46’).

- Ej använda avbytare: Zieler, Chilwell, Amartey, Gray, Ulloa.



Atletico Madrid (4-4-2): Oblak – Luis, Godin, Savic, Juanfran – Niguez, Gabi, Koke, Carrasco (Correra 65’) – Torres (Partey 75’), Griezmann.

- Ej använda avbytare:Campos Moreira, Gimenez, Gaitan, Hernandez, Cerci.



Domare: Jonas Eriksson (Sverige).

