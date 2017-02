Leicester spelade inte bra, men var på väg mot en poäng borta mot Burnley.

Burnley – Leicester City 1-0

Leicester formsvacka fortsatte då man föll med 1-0 borta mot Burnley under tisdagskvällen.





Men med ett par minuter kvar på matchen uppstod en omdiskuterad situation då inbytte



Däremot saknade Leicester drivet, hungern och spelet som vi är vana att se dem. Nu är de dessutom bara två poäng över nedflyttningsstrecket efter att de flesta andra under dem vunnit. Hur säkert sitter Claudio Ranieri?



Inför matchen bytte Ranieri i alla fall in



Matchen

Men det var inget lätt motstånd som Leicester ställdes mot på Turf Moor. Burnley hade inför matchen fyra raka hemmasegrar, och de såg bäst ut i den första halvleken mot ett Leicester som skapade lite framåt.



Leicester började bra med ett par kvicka anfall, men sen återgick matchen som väntat i mest Burnley. The Clarets anfall i



Då och då slank Leicester igenom, som då Vardy snodde en boll från försvaret, men han missberäknade anfallet. Halvlekens bästa möjlighet skapade ändå Wes Morgan som nickade



I den andra halvleken var det Burnley som hade mest boll och var helt enkelt bäst. Leicesterförsvaret lyckades motta undan det mesta dock innan det nådde Schmeichel.



Leicesters bästa möjlighet i matchen var ett liknande anfallen som Vardys i den första halvleken efter fint förarbete från Riyad Mahrez, men Vardy missade återigen.



Men så kom avgörandet i den 87:e matchminuten. Bollen spelas in mot inbytte Sam Vokes, som i TV-repriserna tar ned bollen med händerna och prickar in 1-0. Domaren Mike Dean avböjer alla Leicesterspelarnas protester.



Leicester avslutade matchen med flera avslut mot mål, men lyckades inte fixa en kvittering. Matchen slutade 1-0 till Burnley.



Tungt.



Matchfakta

Målet: 1-0 Sam Vokes (87’).



För matchstatistik, se



Leicester (4-4-1-1): Schmeichel – Fuchs, Morgan, Huth, Simpson – Gray (Musa 67’), Drinkwater, Ndidi, Albrighton (Okazaki 77’) – Mahrez – Vardy.

- Ej använda avbytare: Zieler, Benalouane, Chilwell, King, Mendy.



Burnley (4-4-2): Heaton – Ward, Mee, Keane, Lowton – Boyd, Defour (Arfield 34’), Barton, Hendrick (Tarkowski 89’) – Barnes (Vokes 79’), Gray.

- Ej använda avbytare: Robinson, Darikwa, Berg Gudmundsson, Flanagan.



Domare: Mike Dean.

Publik: 19 202 (Turf Moor, Burnley).

Visst var det Burnley som överlag var det bättre laget, men Leicester lyckades in i det sista att någorlunda matchen hemmalaget.Men med ett par minuter kvar på matchen uppstod en omdiskuterad situation då inbytte Sam Vokes i TV-repriserna tydligt tar bollen på handen och sätter sedan segermålet. Domaren ser inte situationen och Burnley vinner matchen med 1-0.Däremot saknade Leicester drivet, hungern och spelet som vi är vana att se dem. Nu är de dessutom bara två poäng över nedflyttningsstrecket efter att de flesta andra under dem vunnit. Hur säkert sitter Claudio Ranieri?Inför matchen bytte Ranieri i alla fall in Riyad Mahrez Demarai Gray och Wilfred Ndidi mot Ben Chilwell Shinji Okazaki och Andy King Men det var inget lätt motstånd som Leicester ställdes mot på Turf Moor. Burnley hade inför matchen fyra raka hemmasegrar, och de såg bäst ut i den första halvleken mot ett Leicester som skapade lite framåt.Leicester började bra med ett par kvicka anfall, men sen återgick matchen som väntat i mest Burnley. The Clarets anfall i Ashley Barnes och Andre Gray var produktiva, i alla fall att hitta avsluten, men Kasper Schmeichel i Leicestermålet spelade bra.Då och då slank Leicester igenom, som då Vardy snodde en boll från försvaret, men han missberäknade anfallet. Halvlekens bästa möjlighet skapade ändå Wes Morgan som nickade Marc Albrighton s frispark strax utanför.I den andra halvleken var det Burnley som hade mest boll och var helt enkelt bäst. Leicesterförsvaret lyckades motta undan det mesta dock innan det nådde Schmeichel.Leicesters bästa möjlighet i matchen var ett liknande anfallen som Vardys i den första halvleken efter fint förarbete från Riyad Mahrez, men Vardy missade återigen.Men så kom avgörandet i den 87:e matchminuten. Bollen spelas in mot inbytte Sam Vokes, som i TV-repriserna tar ned bollen med händerna och prickar in 1-0. Domaren Mike Dean avböjer alla Leicesterspelarnas protester.Leicester avslutade matchen med flera avslut mot mål, men lyckades inte fixa en kvittering. Matchen slutade 1-0 till Burnley.Tungt.Målet: 1-0 Sam Vokes (87’).För matchstatistik, se BBC Sports referat Leicester (4-4-1-1): Schmeichel – Fuchs, Morgan, Huth, Simpson – Gray (Musa 67’), Drinkwater, Ndidi, Albrighton (Okazaki 77’) – Mahrez – Vardy.- Ej använda avbytare: Zieler, Benalouane, Chilwell, King, Mendy.Burnley (4-4-2): Heaton – Ward, Mee, Keane, Lowton – Boyd, Defour (Arfield 34’), Barton, Hendrick (Tarkowski 89’) – Barnes (Vokes 79’), Gray.- Ej använda avbytare: Robinson, Darikwa, Berg Gudmundsson, Flanagan.Domare: Mike Dean.Publik: 19 202 (Turf Moor, Burnley).

0 KOMMENTARER 178 VISNINGAR 0 KOMMENTARER178 VISNINGAR ADAM BILLS

På Twitter: @adam_bills

2017-02-01 07:19:00 På Twitter: @adam_bills2017-02-01 07:19:00

ANNONS:

Fler artiklar om Leicester

Leicester

2017-02-01 07:35:01

Leicester

2017-02-01 07:19:00

Leicester

2017-01-30 16:02:46

Leicester

2017-01-28 18:17:00

Leicester

2017-01-27 23:30:00

Leicester

2017-01-26 19:21:49

Leicester

2017-01-22 15:39:26

Leicester

2017-01-21 10:15:10

Leicester

2017-01-15 09:03:00

Leicester

2017-01-14 09:21:57

ANNONS:

Den så kallade Transfer Deadline Day blev en anonym historia för Leicester då man endast lånade in mittbacken Molla Wagué från italienska Udinese.Leicester formsvacka fortsatte då man föll med 1-0 borta mot Burnley under tisdagskvällen.Leicester gör en resa uppåt landet, nordväst och till Turf Moor för tisdagsmatch mot Burnley. Det är inte bara en resa uppåt rent geografiskt, det är även en rejäl uppförsbacke rent mentalt eftersom varje match nu har stämpeln måste-match över sig för det regerande mästarlaget.Regerande mästarna Leicesters tränare hoppas förstärka sin trupp efter en svag ligastart den här säsongen. Vem ansluter, och vem försvinner?Ett sent kvitteringsmål från Wes Morgan räddade Leicester från förnedring borta mot lokalkonkurrenten Derby i FA-cupens fjärde omgång. Omspel väntar.Mitt i sin tunga ligasvacka ställs Leicester borta mot lokalrivalen Derby i FA-cupens fjärde omgång under fredagskvällen. Kan the Foxes ställa om mot the Rams?Leicester utklassades borta mot Southampton under söndagseftermiddagen och svackan bara fortsätter för de regerande mästarna.Leicester reser till sydkusten och St Mary’s för att möta Southampton under söndagseftermiddagen. Blir det bortaseger mot formsvaga Southampton?Ligaledarna Chelsea blev för starka för Leicester under lördagskvällen då Londonlaget tog en klar 0-3-seger på King Power Stadium.Akademiprodukten Jeff Schlupp lämnar klubben efter tretton år för spel i Premier League-konkurrenten Crystal Palace.