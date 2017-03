Kvartsfinalsklara!

CL: Leicester City – Sevilla 2-0 (3-2 totalt)

Leicester gjorde vad som krävdes då de besegrade Sevilla hemma med 2-0 i en het och känslofylld match på King Power Stadium, och avancerade därmed till kvartsfinal i Champions League!





Wes Morgan prickade in 1-0 med låret i den 27:e matchminuten på en frispark från



Efter ett par bra Sevilla-möjligheter, som alla räddades av en storspelande



Sevilla kom nära flera gånger på slutet och det märktes att mycket stod på spel. Samir Nasri blev utvisad mot slutet efter en nära stångningsmatch med



Närmast kom Sevilla genom en ribbträff samt en straff från Steven N'Zonzi, som Schmeichel räddade.





Schmeichel skickar Leicester till kvartsfinal.



Leicester höll ut och avancerade sensationellt till kvartsfinal i Champions League inför ett extatiskt King Power Stadium!



Matchfakta

Målen: 1-0 Wes Morgan (27’), 2-0 Marc Albrighton (54’).



För matchstatistik, se



Leicester (4-2-3-1): Schmeichel – Fuchs, Morgan, Huth, Simpson – Drinkwater, Ndidi – Albrighton, Okazaki (Slimani 64’), Mahrez (Amartey 90’) – Vardy.

- Ej använda avbytare: Zieler, Chilwell, King, Gray, Ulloa.



Sevilla (3-4-2-1): Rico – Mercado (Ferreira Filho 45'), Martín Pareja, Rami – Escudero, N'Zonzi, Iborra, Sarabia (Jovetic 45') – Nasri, Machín Pérez – Ben Yedder (Correa 68’).

- Ej använda avbytare: Kranevitter, Soria Solís, Vázquez, Lenglet.



Domare: Daniele Orsato.

På Twitter: @adam_bills

2017-03-14 23:37:43

