Robert Huth gjorde ett av Leicesters mål och var i övrigt bäst i the Foxes.

Crystal Palace – Leicester City 2-2

Leicester sumpade en 0-2-ledning borta mot ett taggat Crystal Palace under lördagseftermiddagen.





Ingen katastrof tabellmässigt då Leicester bara halkat ned till en tolfteplats, men det märktes att



Inför matchen gjorde Craig Shakespeare inte alls många byten som väntat, med tanke på Champions League-returen hemma mot Atletico Madrid på tisdag. Nya i startelvan som spelade i onsdags var



Matchen

Leicester fick inleda den första halvleken bäst då de tog ledningen redan efter sex minuter då



Palace tar över matchen successivt och har flera bra lägen att kvittera på, men Leicesters försvar spelar ganska stabilt trots högt tryck från Palace-offensiven. De lyckades hålla ledningen till pausen.



Den andra halvleken inleddes nästan lika kvickt som den första avslutades. Jamie Vardy utökade Leicesters ledning i en klassisk Leicesterkontring som avslutades med en fin



Men ledningen reducerades dryga minuten senare då Yohan Cabaye trycker in ett inlägg från just Schlupp till ställningen 1-2.



Hemmalaget inledde jakten på en kvittering med flera bra möjligheter mot ett pressat Leicesterförsvar. Och visst fick de kvittera efter att



Leicester vek ned sig ytterligare efter kvitteringen, Benteke drev på spelet bra, men försvaret lyckades så när hålla honom borta.



Matchen slutar nätt och jämt 2-2 och Leicester tappade därmed inte fler poäng. På tisdag väntar Atletico Madrid, då utan avstängde Robert Huth och möjligen Yohan Benalouane som klev av med en känning i benet.



Matchfakta

Måen: 0-1 Robert Huth (6’), 0-2 Jamie Vardy (53’), 1-2 Yohan Cabaye (54’), 2-2 Christian Benteke (70’).



För matchstatistik, se



Leicester (4-4-2): Schmeichel – Fuchs, Huth, Benalouane (Chilwell 76’), Simpson – Albrighton, King (Drinkwater 64’), Ndidi, Mahrez (Gray 75’) – Vardy, Ulloa.

- Ej använda avbytare: Zieler, Amartey, Musa, Okazaki.



Crystal Palace (4-2-3-1): Hennessey – Schlupp (van Aanholt 69’), Sakho, Kelly, Ward – Milivojevic, Cabaye – Zaha (McArthur 84’), Puncheon, Townsend – Benteke.

- Ej använda avbytare: Speroni, Delaney, Flamini, Sako, Campbell.



Domare: Mike Dean.

ADAM BILLS

På Twitter: @adam_bills

2017-04-15 18:06:06

