Ndidi i samband med Genks Europa League-äventyr den här säsongen.

Defensiv mittfältare klar för Leicester

Den lovande mittfältaren Wilfred Ndidi är klar för Leicester från belgiska KRC Genk. Nigerianen har kritat ett 5,5-årskontrakt med the Foxes.





Intresse fanns även från



Ndidi är en smart, stark och osjälvisk bollvinnande mittfältare. Detta gör att många jämför honom med förra säsongens suverän N’Golo Kanté, som bekant lämnade klubben i somras för spel i



Nigerianens svagheter är att han inte är vidare bra offensivt och kan slarva med passningar ibland.



Onyinye Wilfred Ndidi föddes i Lagos i Nigeria i december 1996 och värvades för drygt två år sedan av belgiska Genk, då han upptäcktes av scouter spelandes för en lokal klubb i Lagos. I Belgien har han sedan successivt börjat imponera på omvärlden med sitt sätt att styra mittfältet defensivt.



Från början värvades han faktiskt som försvarare till Genk, men dåvarande tränaren Alex McLeish omskolade nigerianen till defensiv mittfältare, där han spelar än idag.



I samband med flytten kallades han även upp till seniorlandslaget. Positivt för Leicester är att han inte kommer saknas under januari månads African Cup of Nations då Nigeria inte kvalade.



Han kommer bära tröjnummer 25 i Leicester.



Välkommen till Leicester, Wilfred Ndidi!



----------------------------

