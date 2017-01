Wes Morgan nickar in 2-2.

Derby County – Leicester City 2-2

Ett sent kvitteringsmål från Wes Morgan räddade Leicester från förnedring borta mot lokalkonkurrenten Derby i FA-cupens fjärde omgång.





Inför matchen gjorde Claudio Ranieri tre byten i startelvan som föll mot



På bänken fanns också



Matchen

Det började bra för Leicester pressade på fint mot the Rams. I den åttonde minuten vann de en hörna som skickades in i straffområdet av



Samme Bent får plåster på såren efter en period med bra anfall från Derby, mot ett skakigt Leicesterförsvar, då han nickar in kvitteringen efter dryga tjugo minuter.

Hemmalaget fortsätter att spela bra pressfotboll mot ett svagt Leicesterförsvaret och tar ledningen strax innan paus genom



I paus möblerar Ranieri om i försvaret och sätter in Demarai Gray mot



Med Gray på kanten får anfallet ny energi och spelar på ganska bra. Men avsluten var sämre. Vardy var anonym hela matchen och offensiven i stort saknade drivet.



Ibland glimrade de till som ett trippelläge drygt tio minuter in i den andra halvleken, men Derby stod emot väl.



Med Mahrez på plan började Leicester bli ännu farligare och de närmade sig sakta men säkert ett segermål. Med fyra minuter kvar på matchuret skickar Gray in en hörna mot Wes Morgan som sätter 2-2!



Matchen slutar 2-2 och omspelet spelas troligtvis onsdag den 8/2.



Visst förtjänar de inte eller behöver omspel, men otroligt viktigt för självförtroende då Morgan prickade in kvitteringen. Däremot var det Morgan som var stor syndabock i försvaret, som i sin helhet spelade väldigt skakigt. Åtminstone en ny försvarare behövs innan onsdag!



Matchfakta

Målen: 0-1 Darren Bent (8’, självmål), 1-1 Darren Bent (21’), 2-1 Craig Bryson (40’), 2-2 Wes Morgan (86’).



För matchstatistik, se



Leicester (4-4-2): Schmeichel – Fuchs (Gray 46’), Morgan, Huth, Simpson – Chilwell, Drinkwater, King, Albrighton (Musa 74’) – Vardy, Okazaki (Mahrez 64’).

- Ej använda avbytare: Zieler, Mendy, Ndidi, Benalouane.



Derby County (4-3-3): Carson – Olsson, Keogh (C), Pearce, Baird – Johnson, Bryson (Camara 89’), Hughes (Butterfield 63’) – Ince, Bent, Russell (Vydra 84’).

- Ej använda avbytare: Mitchell, Christie, Shackell, de Sart.



Domare: Mark Clattenburg.

På Twitter: @adam_bills

2017-01-27 23:30:52

