Everton – Leicester City 1-2

Leicester vände och vann borta mot Everton och avancerade därmed till FA-cupens fjärde omgång. Stor matchhjälte var inbytte Ahmed Musa med sina två mål.

Efter en sämre första halvlek lyckades Leicester trots ett ledningsmål från Everton vinna med 1-2 och avancera till FA-cupens fjärde omgång.Bara två minuter efter Romelu Lukakus ledningsmål kvitterade Ahmed Musa efter en rörig situation i straffområdet och han satte segermålet fem minuter efter kvitteringen med ett fint mål framspelad av Danny Drinkwater Segern var för övrigt klubbens första bortaseger för säsongen. En vändning kanske?Inför matchen var det tydligt att Claudio Ranieri ville matcha Ronald Koemans femmannamittfältet och gjorde detta genom att spela med formationen 4-3-3, där nyförvärvet Wilfred Ndidi fick chansen direkt från start bredvid Danny Drinkwater och Nampalys Mendy I anfallet flankerades Leo Ulloa av Marc Albrighton och Demarai Gray Jamie Vardy var frånvarande genom sjukdom.Matchen var relativt jämn inledningsvis och inleddes i ett kvickt tempo med ett par halvdana möjligheter vardera.Everton tog successivt över och dirigerade spelet under större delar av den första halvleken.Leicester såg hyfsat stabila ut defensivt sett med mittfältstrion Drinkwater, Mendy och Ndidi som såg bra ut tillsammans. Särskilt Ndidi som spelade bra i sin debut för Leicester.Framåt däremot gick det trögare. Leo Ulloa var ofta rätt ensam och därför var anfallet inte särskilt produktivt. Då Ulloa inte har kvickheten fungerade inte heller kontringarna heller, som om Vardy varit på topp.Ranieri var rätt frustrerad med att spelet inte fungerade framåt och gestikulerade vilt på sidlinjen.Tyvärr för Ulloa fick han kliva av med en befarad lårskada, Ahmed Musa ersatte honom. För Ranieri innebar detta mer fart på topp även om han tappade en targetman längst fram.Bästa möjligheten i den första halvleken hade hemmalagets Romelu Lukaku som från nära håll nickade mot mål på Enner Valencias inlägg, men han missade mål efter att ha stressats av Leicestervänsterbacken Ben Chilwell Den relativt jämna halvleken slutade 0-0.Leicester inledde den andra halvleken mycket bättre än den första. Claudio Ranieris halvtidssnack verkade ha haft viss effekt då de spelade mer direkt och med bollen på marken för att anpassa sig till Ahmed Musa bättre.Musa blev därför mera delaktig i spelet och skapade tidigt två halvdana lägen. Visst var avsluten sämre, men spelidén såg bra ut.Everton kom mer in i matchen en bit in i halvleken, och deras spel började likna mer det som de förde i den första halvleken. Än hade Robert Huth och Wes Morgan problem med hemmalagets anfallspar Enner Valencia och Romelu Lukaku.Lukaku gav Everton ledningen efter dryga timmen spelad då Gerard Deulofeu tog sig förbi Ben Chilwell på högerkanten och spelar in bollen mot Lukaku som touchar in 1-0. Synd för Chilwell som annars spelat så bra under hela matchen.Leicesters replik kom snabbt och de kvitterade två minuter senare. Demarai Gray spelar in bollen mot Ahmed Musa men bollen räddas av Joel Robles . Det blir en kamp om returen men Musa når tillslut bollen och trycker in 1-1!Nigerianen var på hugget och gav Leicester ledningen fem minuter senare. Musa väggspelar med Danny Drinkwater och sätter därefter 2-1 till Leicester!Everton pressade på för en kvittering och kom nära ett par gånger, men Kasper Schmeichel storspelade i mål. Bartosz Kapustka gjorde mot slutet på matchen sin efterlängtade debut men drog olyckligt på sig ett gult kort genom en hög spark. Däremot sköt han ett farligt skott mot mål minuterna senare och debuten blev inte allt för dålig.Matchen slutade 1-2 och Leicester går därmed vidare i cupen. Dessutom är det klubbens första bortaseger för säsongen.Målen: 1-0 Romelu Lukaku (63’), 1-1 Ahmed Musa (65’), 2-1 Musa (70’).För matchstatistik, se BBC Sports referat här Leicester (4-3-3): Schmeichel – Chilwell, Morgan, Huth, Simpson – Mendy, Drinkwater, Ndidi – Gray (Fuchs 77’), Ulloa (Musa 34’), Albrighton (Kapustka 84’).- Ej använda avbytare: Zieler, Hernández, James, Okazaki.Everton (3-5-2): Robles – Funes Mori, Williams, Holgate (Deulofeu 46’) – Baines, Barkley (Kone 75’), Barry, Davies, Coleman – Lukaku, Valencia (Mirallas 62’).- Ej använda avbytare: Hewelt, Jagielka, Cleverley, Oviedo.Domare: Martin Atkinson.Publik: 35 493 (Goodison Park, Liverpool ).