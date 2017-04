Everton – Leicester City 4-2

Fullt fokus på Champions League verkar det som för Shakey.

Publik: 39 573 (Goodison Park, Liverpool). Det räckte inte till för Craig Shakespeares mannar då engelsmannen utsattes för sin första förlust som Leicester -tränare borta mot ett effektivt Everton på Goodison Park under söndagseftermiddagen. Leicester ligger ändock kvar på elfteplatsen i tabellen.Redan när laguppställningen presenterades var det tydligt att fokus ligger på onsdagens sammandrabbning med Atletico Madrid. Det var nästan som att Shakespeare och co tillät dagens förlust till förmån för onsdagens match.Fem förändringar gjordes i startelvan som besegrade Sunderland i tisdags. Ben Chilwell och Daniel Amartey var nya i försvaret, på mittfältet återfanns Andy King och Marc Albrighton , och i anfallet fick Islam Slimani chansen från start.Matchen var bara halvminuten gammal då Everton utnyttjade ett spelfördel och satte 1-0 genom Tom Davies efter fintförarbete av Kevin Mirallas som tacklades, vilket tillät Davies att fortsätta anfallet.Romelu Lukaku var bra mot Leicester.Men Leicesters respons kom tre minuter senare. Demarai Gray rusar framåt i planen, flankerad av Islam Slimani och Jamie Vardy . Vardy drar med sig mittbackarna vilket lämnar Slimani helt fri. Algeriern får bollen, tunnlar Joel Robles och sätter 1-1!Det var mera Leicester och sex minuter senare tog de ledningen i en frenetiskt snabb inledning på matchen. De vinner frispark genom ett klumpigt ingripande på Vardy. Marc Albrighton tar hand om frisparken och skruvar vackert in 1-2!På kanterna var Leicester skakiga och efter 25 minuter tog sig Ross Barkley förbi sin markering Ben Chilwell och skickar in ett fint inlägg mot Romelu Lukaku som nickar in 2-2.De tog ledningen igen strax innan pausen då Mirallas skickar in en bra hörna mot Phil Jagielka som nickar in 3-2.Ett något ofokuserat Leicester släpper in ytterligare ett mål genom Lukaku till 4-2 men avslutar matchen ganska strongt främst genom Leo Ulloa som hade ett par bra möjligheter att reducera, men Leicester fick se sig besegrade med 4-2 i Liverpool På onsdag väntar Atletico i CL-kvartsfinalen. Tagga!Målen: 1-0 Tom Davies (1’), 1-1 Islam Slimani (4'), 1-2 Marc Albrighton (10’), 2-2 Romelu Lukaku (23’), 3-2 Phil Jagielka (41’), 4-2 Lukaku (57’).För matchstatistik, se BBC Sports referat Leicester (4-4-2): Schmeichel – Chilwell, Benalouane, Huth, Amartey – Gray (Mahrez 61’), Drinkwater, King, Albrighton (Ulloa 78’) – Vardy (Musa 61’), Slimani.- Ej använda avbytare: Zieler, Simpson, Wasilewski, Kapustka.Everton (4-2-3-1): Robles – Coleman, Jagielka, Pennington, Holgate – Gueye, Schneiderlin (Barry 73’) – Mirallas, Davies, Barkley – Lukaku.- Ej använda avbytare: Stekelenburg, Kenny, Williams, Calvert-Lewin, Valencia, Lookman.Domare: Robert Madley.Publik: 39 573 (Goodison Park, Liverpool).

På Twitter: @adam_bills

Ett reservlagsbetonat Leicester föll borta mot Everton under söndagseftermiddagen.Formstarka Leicester reser till Liverpool för att möta Everton på söndagseftermiddagen på Goodison Park. Kan Leicester ta en sjätte rak ligaseger?The Foxes tog sin femte raka ligaseger då man besegrade jumbon Sunderland med 2-0 hemma på King Power Stadium under tisdagskvällen.Ett formstarkt Leicester gästas av ett sjunkande Sunderland hemma på King Power Stadium på tisdag. Blir det en femte rak ligaseger mot the Black Cats?Leicester gjorde en stabil insats då de besegrade Stoke hemma med 2-0 på King Power Stadium under lördagseftermiddagen genom mål av Wilfred Ndidi och Jamie Vardy.Leicester gästas av Stoke under lördagseftermiddagen i jakten på överlevnad i Premier League. Fortsätter Craig Shakespeares drömstart som Leicestertränare?Leicester tog tre viktiga ligapoäng tillika säsongens första bortaseger i Premier League då man besegrade West Ham på London Stadium.Leicesters kvartsfinalmotståndare i Champions League lottades under fredagen. Det blir en resa till den spanska huvudstaden.Lördag eftermiddag och avspark kl 16.00 på London Stadium mellan två lag som sorterar under kategorin säsongens stora besvikelser.Leicester gjorde vad som krävdes då de besegrade Sevilla hemma med 2-0 i en het och känslofylld match på King Power Stadium, och avancerade därmed till kvartsfinal i Champions League!