FA-cupen: Leicester City – Derby County 3-1 (e.f.)

Publik: 31 648 (King Power Stadium, Leicester). Inför matchen ryktades det om att Claudio Ranieri nästan tvingats att vinna för att få behålla sitt förtroende hos ägarna, men under dagen fick han det via ägarens Instagram. På King Power Stadium visade publiken sitt stöd genom att ge honom stående ovationer som han ödmjukt tackade för.Däremot startade han med tio nya spelare i startelvan, så många frågade sig om hans prioriteringar.På planen var det tydligt att Leicester spelade lite under press, men de såg positivt ut. Den första halvleken var blek då inget av lagen ansträngde sig särskilt mycket, men direkt i den andra halvlekens inledning tog Leicester ledningen genom Andy King Efter timmen spelad stod Leicester för ett dåligt försvarsingripande då Derby kvitterar på straff Abdoul Camara, och ställningen stod sig tills ordinarie tiden gått ut. Matchen gick till förlängning.Där tar Leicester kommandot och tar ledningen genom ett fint långskott från inbytte Wilfred Ndidi och utökar ledningen tio minuter senare genom ett riktigt vackert mål från Demarai Gray som rinner igenom hela Derbyförsvaret och sätter slutresultatet 3-1.I Leicester imponerade särskilt det yngre gardet med Ben Chilwell , Wilfred Ndidi, Demarai Gray och Bartosz Kapustka , alla som visat Ranieri att de vill slåss om en plats i startelvan. Dessutom var Daniel Amartey riktigt bra på högerbacken.Visst är det kul att gå vidare i cupen, men inte med tanke på en stundande bottenstrid i Premier League och en kommande åttondel i Champions League , och att därpå spela 120 minuter för vissa. Men för självförtroendet en viktig seger och förhoppningsvis något att bygga vidare på i helgen mot Swansea Målen: 1-0 Andy King (46’), 1-1 Abdoul Camara (61’), 2-1 Wilfred Ndidi (94’), 3-1 Demarai Gray (114’).För matchstatistik, se BBC Sports referat Leicester (4-2-3-1): Zieler – Chilwell, Benalouane, Wasilewski, Amartey – Mendy (Ndidi 90’), King – Gray, Kapustka (Mahrez 81’), Albrighton – Musa (Slimani 90’).- Ej använda avbytare: Hamer, Fuchs, Drinkwater, Okazaki.Derby (4-3-3): Mitchel – Lowe, Shackell, Keogh, Christie – de Sart, Butterfield, Johnson (Vydra 53’) – Blackman (Nugent 82’), Camara (Russell 74’), Anya.- Ej använda avbytare: Carson, Baird, Pearce, Ince.Domare: Mike Jones.Publik: 31 648 (King Power Stadium, Leicester).

ADAM BILLS

På Twitter: @adam_bills

2017-02-09 21:38:57

