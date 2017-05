Those were the days, my friend.

För exakt ett år sedan

Klockan 22:55 den andra maj 2016 för att vara precis.





Men så i den andra halvleken gjorde Chelsea två mål genom Gary Cahill och



Bilderna nedan illustrerar ganska bra känslorna efteråt, inte minst undertecknad då BBC Radio Leicester tryckte igång Queens We're the Champions.











It's still the best day ever. Champions of England, we know what we are. Efter att Leicester spelat oavgjort borta mot Manchester U nited ett par dagar innan skulle allt potentiellt avgöras mellan tvåan Spurs och Chelsea på Stamford Bridge i London. Bortalaget Tottenham tog en 2-0-ledning och Leicesters titelfirande såg ut att försenas.Men så i den andra halvleken gjorde Chelsea två mål genom Gary Cahill och Eden Hazard , ett par riktigt nervösa minuter passerade och strax efter klockan 22:55 svensk tid kunde Leicesterfansen skrika ut sin glädje: Leicester var därmed sensationellt Premier League -mästare.Bilderna nedan illustrerar ganska bra känslorna efteråt, inte minst undertecknad då BBC Radio Leicester tryckte igång Queens We're the Champions.It's still the best day ever. Champions of England, we know what we are.

0 KOMMENTARER 106 VISNINGAR 0 KOMMENTARER106 VISNINGAR ADAM BILLS

På Twitter: @adam_bills

2017-05-02 22:55:00 På Twitter: @adam_bills2017-05-02 22:55:00

ANNONS:

Fler artiklar om Leicester

Leicester

2017-05-02 22:55:00

Leicester

2017-04-29 19:11:00

Leicester

2017-04-28 19:06:39

Leicester

2017-04-27 07:44:00

Leicester

2017-04-26 08:48:00

Leicester

2017-04-19 18:39:20

Leicester

2017-04-17 12:11:00

Leicester

2017-04-15 18:06:06

Leicester

2017-04-14 18:45:02

Leicester

2017-04-12 23:17:00

ANNONS:

Klockan 22:55 den andra maj 2016 för att vara precis.Leicester tog tre viktiga poäng i ligaspelet då man bortabesegrade West Brom med 1-0 på the Hawthorns genom Jamie Vardys avslut i den första halvleken. Därmed närmar man sig säkrat Premier League-kontrakt.Leicester gästar formsvaga West Brom borta på the Hawthorns under lördagseftermiddagen. Grejar de tre poäng mot the Baggies?Ett självmål från Robert Huth avgjorde ligamötet mellan Arsenal och Leicester i London under onsdagkvällen. I en annars ganska bra match av Leicester så kunde de inte distansera sig från nedflyttningsplatserna.Fjolårets tvåa i Premier League gästas av titelförsvararna Leicester. Ingen av lagen är dock i närheten av fjolårets stabilitet och resultat. Leicester är tillbaka i vardagen med en placering på den nedre tabellhalvan och Arsenal, f n på en sjunde plats, har stora besvär med att nå de åtråvärda Champions League-platserna. Det är alltså viktiga poäng som står på spel för båda klubbarna.Ett kämpande Leicester slogs ut ur Champions League av ett starkt Atletico Madrid under tisdagskvällen hemma på King Power Stadium.Leicester gästas av Atletico Madrid i returen i Champions League-kvartsfinalen hemma på King Power Stadium. Kan Leicester vända 0-1-underläge till seger?Leicester sumpade en 0-2-ledning borta mot ett taggat Crystal Palace under lördagseftermiddagen.Mitt i kvartsfinalsdubbelen i Champions League ställs Leicester borta mot Crystal Palace på Selhurst Park. Kan de återhämta sig, samtidigt som uppladdningen inför tisdagen blir optimal?Domaren Jonas Eriksson stod i centrum för matchen då Antoine Griezmanns straffmål blev avgörande i mötet mellan Leicester och Atletico Madrid i kvartsfinalens första match.