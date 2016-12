Från jojoklubb till Premier League-mästare: Leicesters år 2016

Det gångna året har varit omvälvande för alla Leicesterfans då man gick från att vara en anonym engelsk jojoklubb till att sensationellt vinna Premier League. Här är det fantastiska år som har gått.

We’re in the Champions League, man. Dilly ding, dilly dong! It’s fantastic, terrific, well done to everybody – the owners, the fans, the players, the staff – everybody is involved. It’s a great achievement – unbelievable. Now, we go straight away to try to win the title. Only this remains.".





He came from Italy, to mange the City. Ranieri, woah ohoh. Ranieri, woah ohoh. Fortfarande en hjälte i mina ögon.

Ja, vad ska man säga om år 2016 ur ett Leicesterperspektiv? Helt fantastiskt! Visst har det varit tungt under hela hösten, laget är redan i en kamp om nedflyttning svaga ligaresultat. Men ligasegrare mot alla odds, vinnare i sin Champions League -grupp och två spelare topp-tio i Ballon D’or. Vilket år det har varit!Årets inleddes bra för Leicesters del. Halvvägs genom januari klättrade man upp på förstaplatsen igen i tabellen efter att ha spelat 1-1 borta mot Aston Villa.Frågan på mångas läppar var hur länge de skulle hålla sig kvar. Kunde de till och med lyckas vinna ligan? Det var det som alla fotbollsintresserade frågade sig, inte minst vi alla Leicesterfans som följde varje match med någonslags försiktig optimism.Säsongen rullade på under våren och Leicester såg verkligen stabila ut. En ligaförlust registrerades under våren, då de för övrigt vann match efter match. Särskilt efter en imponerande 3-1-seger borta mot toppkonkurrenten Manchester City så började det otänkbara plötsligt kännas möjligt.Robert Huth gjorde två mål i styrkebeskedet mot Man City.Stabiliteten i kombination med en fin lagsammanhållning var en stark bidragande faktor till att resultaten rullade på. Laget var som en väloljad maskin.Allt kulminerade i början av maj.Leicester kröp allt närmre ligasegern under våren och genom 1-1 borta mot Manchester United på Old Trafford så krävdes det att tvåan Tottenham skulle besegra Chelsea på Stamford Bridge för att hålla titelstriden vid liv.Med stort intresse följde många matchen den andra maj. Det började dåligt för Leicesters del då Spurs ledde med 0-2 i paus. Många slog av TV:n eller radion vid det här tillfället. Visst skulle de segra då de senast krävde en till poäng för att vinna, men möjligen inte just den här kvällen.Så kom vändningen. När Gary Cahill satte reduceringen rusade nog de flesta tillbaka till TV:n eller radion, och när Eden Hazard prickade in kvitteringen så jublade nog större delen av Leicester, och om man ska vara riktigt krass stora delar av fotbollsvärlden. Nu kändes det på riktigt. Om resultatet höll i sig så skulle det otänkbara faktiskt ske. Lilla Leicester var på väg att skriva historia.Efter flera extremt påfrestande minuter så blåste domaren av matchen klockan 22.55. Man kunde liksom höra ljudet av visselpipan via Radio Leicesters sändning. Genom bruset från publiken kunde man höra visselpipan på Stamford Bridge. Leicester var Premier League -mästare.Initiala glädjerop följdes av glädjetårar. Queens We are the Champions strömmade på BBC Radio Leicester och man hade helt tappat fattningen. Hade detta verkligen hänt?!Glädjescener efter slutsignalen på Stamford Bridge.Hyllningarna strömmade in under natten och den efterföljande dagen. Flera Premier League-klubbar gratulerade dem genom en officiell tweet, så som från Spurs , David Cameron gratulerade laget i parlamentet under Prime Minister’s Question Time, nyhetskanaler världen runt rapporterade om händelsen och Leicester blev verkligen känt över en natt.Det tog ett par dagar att ta in det hela. Leicester hade vunnit Premier League.Lika ofattbart var det helgen efter att se kapten Wes Morgan och Claudio Ranieri lyfta Premier League-trofén efter att ha avfärdat Everton med 3-1 på King Power Stadium, och att höra Martin Tyler säga "Premier League Champions 2016, the amazing Leicester City!".Drygt en kvartsmiljon fanns på gatorna i Leiceste r när spelarna kördes runt på bussar helgen.Efter slutet på säsongen innebar många utmärkelser för både tränare och spelare. Claudio Ranieri blev säsongens tränare i Premier League och fick dessutom den högsta utmärkelsen som går att få i Italien, Ordine al merito della Repubblica Italiana. Wes Morgan, N’Golo Kanté, Riyad Mahrez och Jamie Vardy blev inröstade i säsongens bästa ligaelva. Dessutom blev Mahrez spelarnas spelare och Vardy skribenternas spelare.Senare under året slutade Mahrez sjua och Vardy åtta i den prestigefyllda Ballon D’or-omröstningen, och Leicester blev årets lag i BBC Sports årliga omröstning.Leicesters superduo.Kändisskapet kom ifatt Leicester och det var dags att visa upp sig för omvärlden. Sommaren inleddes med en resa till ägarnas hemstad Bangkok för diverse besök, uppvisningar och en parad genom den thailändska huvudstaden.Efter en kort semester för spelarna bar resan av till Österrike för ytterligare ett träningsläger. Därefter följde träningsmatcher i International Champions Cup mot Paris Saint-Germain, Celtic och Barcelona i Los Angeles, Glasgow och Stockholm . Tungt minst sagt för spelarna.Utöver all glitter och glamour så var det få tyngre rubriker under sommaren. Det ryktas långt innan sommaren att stjärntrion N’Golo Kanté, Riyad Mahrez och Jamie Vardy alla skulle lämna klubben och det var det som många oroade sig för under hela sommaren, då ihärdiga rykten följde varandra.Men med facit i hand slutade sommarens övergångsaktiviteter, i alla fall på förlustsidan, bättre än befarat. N’Golo Kanté lämnade för spel i Chelsea, medan Mahrez och Vardy skrev på nya kontrakt med klubben.We still miss you, N'G.Tappet av Kanté blev märkbart direkt. Leicesters mittfält var långt ifrån lika bra som under Kantés tid. Detta i kombination med att de andra lagen blivit bättre och ett allmänt tapp i motivation gjorde så att Leicester inledde säsongen mycket svagt, ett par poäng över nedflyttningsstrecket i dagsläget.Positivt var att man vann sin Champions League-grupp med fyra segrar, en oavgjord och en förlust, dock var förlusten 5-0 borta mot Porto och möjligen en inblick i hur utslagsrundan mot Sevilla kommer bli.Tungt i ligan, men vidare i Champions League. Ett märkligt halvår för Leicester.En annan ljusglimt är givetvis lagets mycket fina insats hemma mot Man City där man till en början ledde med hela 4-0 innan City satte två tröstmål . En klassisk Leicesterinsats med tre kvicka mål från Jamie Vardy. Liksom upphämtningen med en man mindre borta mot Stoke, då man gick från 2-0 till 2-2.Årets sista match spelas på lördag hemma mot West Ham, med Leicester tre poäng ovanför nedflyttningsstrecket.Årets match: Ovannämnda seger med 4-2 mot Man City. Vilken insats av Leicester!Årets sämsta insats: Finns tyvärr flera.Årets spelare: Det gör ont att säga det, men det är N’Golo Kanté. Säkert en av de bästa någonsin under sin korta tid i klubben.Årets flopp: Ahmed Musa. Tyvärr, det har inte fungerat för nigerianen trots sin speed.Årets mål: Det finns två kandidater. Jamie Vardys volleyskott mot Liverpool för själva avslutet , liksom Riyad Mahrez delikata touch mot Man City.Årets citat: Claudio Ranieri i april, med siktet inställt på titeln : "