Nyförvärvet Vicente Iborra i närkamp med Cristiano Ronaldo.

Iborra klar för Leicester

Sevillas kapten och mittfältare Vicente Iborra är klar för the Foxes.





Nyheten att Iborra var på väg till the Foxes kom under tisdagen då Sevilla helt offentligt gick ut med att klubbarna kommit överrens om mittfältaren.



Som bekant möttes lagen i åttondelsfinalen i



Iborra är en hårt jobbande mittfältare med fin spelförståelse och bra förmåga att styra spelet. Under sina år i Sevilla har han även uppvisat fina ledarskapsegenskaper.



Han är främst en defensiv mittfältare, men har på senare tid även spelat offensivt på mitten för att kunna hjälpa anfallet med sin längd och styrka. Detta skedde till exempel mot Leicester i Champions League.



Det ska bli intressant att se vart Shakespeare tänk sig att spanjoren ska passa in i laget. Unge



Oavsett, välkommen till Leicester, Vicente Iborra!



------

Sevillas kapten och mittfältare Vicente Iborra är klar för the Foxes.