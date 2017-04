2017-04-26 20:45

Inför Arsenal FC - Leicester City

Fjolårets tvåa i Premier League gästas av titelförsvararna Leicester. Ingen av lagen är dock i närheten av fjolårets stabilitet och resultat. Leicester är tillbaka i vardagen med en placering på den nedre tabellhalvan och Arsenal, f n på en sjunde plats, har stora besvär med att nå de åtråvärda Champions League-platserna. Det är alltså viktiga poäng som står på spel för båda klubbarna.





Sedan Craig Shakespeare tog över som manager i Leicester har det skett en remarkabel formförbättring. Sevilla slogs ut ur CL (sen blev iofs Atl Madrid för svåra, förlust 1-2) och i PL har laget endast en förlust på de sju senaste matcherna. För garanterat nytt kontrakt behövs det dock några poäng till, för att vara på den säkra sidan. Leicester lär m a o komma rejält laddade till matchen. Dessvärre finns det vissa skadebekymmer i truppen. Lagkaptenen och mittbacken Wes Morgan utgick skadad i matchen mot Atl Madrid och sedan tidigare dras anfallaren



Tips: 0-0 på King Power Stadium, men nu är det bortamöte för rävarna. Arsenal har en förkrossande statistik mot Leicester och det talar obönhörligt för en hemmaseger. Hjärtat säger 1-1, men hjärnan 2-0... Arsenal kvalificerade sig i helgen för ytterligare en FA-cupfinal och det räddar upp lite av en säsong som hittills varit en besvikelse. Laget har trampat luft i ligaspelet och i CL åkte The Gunners ut efter en riktig stjärnsmäll x 2 mot de tyska giganterna från Bayern. Laget parkerar som sagt på en sjunde plats, men det finns några matcher tillgodo på lagen ovan. Några segrar och de är ikapp Liverpool . De närmaste matcherna är dock rätt tuffa. Efter matchen mot Leicester väntar i tur och ordning Tottenham och Man United. Hur tänker Wenger om detta? Vilar han några spelare mot Leicester inför de på papperet tuffare matcherna, eller nöter han på med spelarna som slog ut Man City ur cupen i söndags?Sedan Craig Shakespeare tog över som manager i Leicester har det skett en remarkabel formförbättring. Sevilla slogs ut ur CL (sen blev iofs Atl Madrid för svåra, förlust 1-2) och i PL har laget endast en förlust på de sju senaste matcherna. För garanterat nytt kontrakt behövs det dock några poäng till, för att vara på den säkra sidan. Leicester lär m a o komma rejält laddade till matchen. Dessvärre finns det vissa skadebekymmer i truppen. Lagkaptenen och mittbacken Wes Morgan utgick skadad i matchen mot Atl Madrid och sedan tidigare dras anfallaren Islam Slimani med skadebekymmer. Ingen av dessa två spelar. Det gör inte heller Nampalys Mendy vars säsong är över. I Arsenal är det orosmoln kring Alex Oxlade-Chamberlain , vilken fick sig en smäll i FA-cupmatchen mot Man City i helgen. Senaste uttalandet från Arsenallägret säger dock att han är tillgänglig för kvällens match.0-0 på King Power Stadium, men nu är det bortamöte för rävarna. Arsenal har en förkrossande statistik mot Leicester och det talar obönhörligt för en hemmaseger. Hjärtat säger 1-1, men hjärnan 2-0...

