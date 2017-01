2017-01-31 20:45

Inför: Burnley FC - Leicester City FC

Leicester gör en resa uppåt landet, nordväst och till Turf Moor för tisdagsmatch mot Burnley. Det är inte bara en resa uppåt rent geografiskt, det är även en rejäl uppförsbacke rent mentalt eftersom varje match nu har stämpeln måste-match över sig för det regerande mästarlaget.





Två placeringar ovanför Leicester hittar vi nykomlingarna



Att matchen är viktig för båda lagen är tämligen självklart - avståndet till nedflyttningsstrecket måste öka. Men frågan är om Leicester inte utkämpar den tuffaste matchen i kampen mot klockan - laget försäker frenetiskt att förstärka en läckande backlinje, men hittills har resultatet gått snarare i dur än i moll - innan transferfönstret strax stänger. Laget har sålt en back - Hernandez till Malaga - i stället för att lyckats knyta någon till sig. Oavsett vad som händer på spelarfronten så är det naturligtvis för sent att få in en, eller flera, nya spelare redan till matchen mot The Clarets, men på sikt och för lagets möjligheter att överleva säsongen så är det förmodligen absolut nödvändigt med nytt blod i spelartruppen.



Leicesters manager, Ranieri, har en del att fundera över. Månntro om det nu inte är läge att återgå till klassiska 4-4-2-uppställningen och skippa de tämligen misslyckade försök till taktiska drag, som präglat flera laguttagningar den senaste tiden.



